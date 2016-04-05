jump написав: Росія отримала більше від продажу енергоносіїв, ніж витратила на війну дохід РФ за цей період становив еквівалент 158 мільярдів євро. З іншого боку, вартість війни оцінюється в 100 мільярдів євро.
Аналіз фіксує експорт нафти, газу та вугілля в період з 24 лютого по 24 серпня цього року, в той час як оцінювалися дані морського та трубопровідного транспорту. Вони показали, що ЄС був найбільшим покупцем з 85 мільярдами євро, за яким ішов Китай з 35 мільярдами євро.
В ЄС лідером у закупівлі російських енергоресурсів є Німеччина з обсягом 19 мільярдів євро, що зробило її другим за величиною покупцем російського викопного палива у світі, одразу після Китаю.
budivelnik Яж казав, що воно однієї школи з жиріком!
Питання тільки до Вас budivelnik, як добре розумію чого цю істоту: 1. А хто воно таке?(Хіба вона не є свідома українка?) 2. Кого воно представляє?(коли вона нарешті скаже "я зробила", "ми зробили"?) 3. Хто її годує?(вона десь заробля гроші - хто їй їх плате?) 4. Кого воно роз'єднує? .................................... Яким чином добрі, порядні люди, нажравшись стону цієї істоти - перетворюються на бидло? Будь ласка проаналізуйте тираду - перелік питань виставлено.
Фаріон взагалі то викладачем працює. От хочете впасти на мороз що ви отакий прочуханий а цього не знали?
Вы, не задумываясь, перепрыгнули ряд вопросов и ответов. Для чего вопрос ставился перед budivelnikом.
jump написав: Росія отримала більше від продажу енергоносіїв, ніж витратила на війну дохід РФ за цей період становив еквівалент 158 мільярдів євро. З іншого боку, вартість війни оцінюється в 100 мільярдів євро.
Аналіз фіксує експорт нафти, газу та вугілля в період з 24 лютого по 24 серпня цього року, в той час як оцінювалися дані морського та трубопровідного транспорту. Вони показали, що ЄС був найбільшим покупцем з 85 мільярдами євро, за яким ішов Китай з 35 мільярдами євро.
В ЄС лідером у закупівлі російських енергоресурсів є Німеччина з обсягом 19 мільярдів євро, що зробило її другим за величиною покупцем російського викопного палива у світі, одразу після Китаю.
Вы предлагаете лишить гражданства миллионы людей, находящихся заграницей во время войны? ОК, это даст лично Вам моральную сатисфакцию, а что это даст государству Украина?
еще один писатель. вы вообще читали что этому челу на месяц дали выехать из страны а его уже 4 месяца нет сверх этого месяца? и по вашему миллионы там находятся НЕЗАКОННО ?
Прекращайте "каку, по стенкам стакана ялозить"! По этому поводу мондер удалил пост ещё месяц назад, с официальными цифрами от погранцов, что ежемесячно отлавливают в пределах 460 беглецов(шаровиков, что хотели сбежать бесплатно) военнообязанных в горах, реках, степях,... что с подготовкой десантников рвуться на Запад. И статистику о тех, кто "за деньги" - в 2 раза больше с наличными капиталами, что не имеют локации происхождения в Украине. Частично названный батальон "Монако". Как готовый кадровый состав пополнения ВСУ, подготовленными кадрами, с финансовым обеспечением, которому могла бы позавидовать любая армия Европы.
sequence написав:Полная тишина от наших официалов начинает утомлять за две недели.
З диванного огляду, начебто, новини про звільненні селища та перемоги ЗСУ повинні надавати позитивних емоцій та збільшувати бажання щонайшвидше збавити нашу землю від цієї навали. Але, представники керівництва держави вважають навпаки
ми не поспішаємо оголошувати про звільнення населених пунктів, щоб провести ретельну зачистку від диверсійних груп... щоб вони не зазнали масових артилерійських і авіаційних ударів зі сторони ворога
prodigy написав:а хто був президентом у 2007? Ющенко , кажуть про-Натовский
И у Вас, "девичья память?" Антиукраинский! Что отказался от Туркменского газа - который Туркмены поставляли в обмен на перечень выполненных работ украинскими фирмами. При чём официально - киевскими фирмами. Т.Е. потеряли, как рынок сбыта своих работ, который с радостью заняли китайцы. И излишки газа стала выкупать РФ и... по моему вновь, китайцы. .......................................................................... Для меня - "больной мозоль", слишком много могу написать, по сути... Приговора Ющу.