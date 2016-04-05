Wounded Ukrainian soldiers reveal steep toll of Kherson offensive September 7, 2022 at 2:00 a.m. EDT
The soldiers said they lacked the artillery needed to dislodge Russia’s entrenched forces and described a yawning technology gap with their better-equipped adversaries. The interviews provided some of the first direct accounts of a push to retake captured territory that is so sensitive, Ukrainian military commanders have barred reporters from visiting the front lines. ----- Denys and eight other Ukrainian soldiers from seven different units provided rare descriptions of the Kherson counteroffensive in the south, the most ambitious military operation by Kyiv since the expulsion of Russian forces at the perimeter of the capital in the spring. As in the battle for Kyiv, Ukraine’s success is hardly assured and the soldiers’ accounts signaled that a long fight, and many more casualties, lie ahead. ------- “We lost five people for every one they did,” said Ihor, a 30-year-old platoon commander who injured his back when the tank he was riding in crashed into a ditch. ------ The soldiers were interviewed on gurneys and wheelchairs as they recovered from injuries sustained in last week’s offensive. Some spoke on the condition of anonymity to avoid disciplinary action. Others, like Denys and Ihor, agreed to reveal only their first names. But most spoke plainly about the disadvantages they faced. ----- Russian hacking tools hijacked the drones of Ukrainian operators, who saw their aircraft drift away helplessly behind enemy lines. ------ Ukraine has discouraged coverage of the offensive, resulting in an information lag on a potentially pivotal inflection point in the nearly seven-month conflict. ------ A clear picture of Ukraine’s losses could not be independently assessed.
Letusrock написав:Боляче читати в новинах прізвища загиблих останніх днів, стосовно Закарпаття і 128 бригади.
Ви зараз маніпулюєте свідомістю читачів, нешановний. Ніхто не каже, що нема загиблих у 128-й. Ви їх прізвища справді читати можете. Як щодо 600-1200, про які казали вчора ви. Ви прочитали 600-1200 прізвищ 128-ї бригади?
Честно говоря, с большим скептицизм воспринимаю горячую, сенсационную или накаляющую эмоции информацию от лиц, зарегистрированных на форуме с марта 2022 года.
Валерий Залужный, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и Михаил Забродский,первый заместитель Главы Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке написали совместную статью для издания «Укринформ». https://flot2017.com/vsu-bili-raketami- ... zaluzhnyj/ «Флот 2017» выбрал ключевые тезисы.
— Война перейдет и на следующий год, и Украине нужно быть к этому готовой.
— Оккупанты могут вернуться к задумке захватить Киев, а значит может быть угроза повторной атаки с территории Беларуси. Также могут продвигаться на юге с плацдарма на правом берегу Днепра в Херсонской области. Тогда россияне получат реальные перспективы для захвата Николаева и Одессы, а также создать угрозу в сторону Кривого Рога и в дальнейшем — центральным и западным регионам Украины. Также могут продвинуться на Запорожском направлении, что создает угрозу для захвата Запорожья и Днепра.
— Вооруженные силы Украины наносили ракетные удары по военному аэродрому в оккупированном Крыму. Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки.
— Одна из главных военных целей Украины — это освобождение Крыма для чего нужно создать одну или несколько оперативных группировок по 10-20 бригад в каждой. Задача ВС Украины на 2023 год — сделать для россиян и других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей.
— Даже потеря Крыма не нанесёт россии решающего поражения. Поэтому ключевое значение для хода войны будет иметь возможность Украины наносить удары вглубь территории россии (чтобы россияне «почувствовали войну»), для чего ВСУ нужны ракеты с дальним радиусом действия.
— Мировые державы должны быть готовы применить «весь арсенал средств» в случае попыток применения россией против Украины ядерного оружия.
detroytred написав:*"Есть серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в период от 3 до 10 лет", – спрогнозировал он и добавил, что "все" зависит от того, чем закончится война России против Украины. Именно столько времени, считает замглавы МО Польши, потребуется России, чтобы восстановить ее военный потенциал после тотальной войны против Украины.* https://news.liga.net/world/news/cherez ... ony-polshi Про яке може оговтається та ще буде загрожувати Польщі??? Да ще й через 3 роки???
Ультиматум-2021 до НАТО ніхто не скасовував. Та й згадайте погрози хйла в бік Заходу на початку вторгнення в Україну. Від нього можна чекати що завгодно. Хоча зараз його зусилля в "західному" напрямку в основному спрямовані на енергетичну блокаду Європи (що може призвести до скасування санкцій) та створенні блоку азіатів проти золотого мільярда (точніше, США).
budivelnik написав:Кількість похованих*( від 100 до 120)
я памятаю цю дискусію, але з вашими цифрами не погоджуюсь. в найменшій області (!!) країни така цифра була в місяць (!) при активній фазі. а ви стверджуєте що це цифри за півроку по одній з ключових областей. При всьому бажанні у всіх нас перемогти прямо завтра і без втрат, закликаю всіх хоч до мінімального реалізму
Ви читати вмієте? А аналізувати прочитане? Кількість могил - міняється... А співвідношення - залишається.. Тому в місяць наприклад збільшилось на 20 - значить по Україні збільшилось на 2000-2400 За пів року виросло наприклад до 100 - значить по Україні виросло до 10000-12000... А активні бойові дії( більший ріст ) чи пасивні( менший) - співвідношення то не міняє.
budivelnik написав:Кількість похованих*( від 100 до 120)
я памятаю цю дискусію, але з вашими цифрами не погоджуюсь. в найменшій області (!!) країни така цифра була в місяць (!) при активній фазі. а ви стверджуєте що це цифри за півроку по одній з ключових областей. При всьому бажанні у всіх нас перемогти прямо завтра і без втрат, закликаю всіх хоч до мінімального реалізму
detroytred написав:*"Есть серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в период от 3 до 10 лет", – спрогнозировал он и добавил, что "все" зависит от того, чем закончится война России против Украины. Именно столько времени, считает замглавы МО Польши, потребуется России, чтобы восстановить ее военный потенциал после тотальной войны против Украины.* https://news.liga.net/world/news/cherez ... ony-polshi Про яке може оговтається та ще буде загрожувати Польщі??? Да ще й через 3 роки???
Ультиматум-2021 до НАТО ніхто не скасовував. Та й згадайте погрози хйла в бік Заходу на початку вторгнення в Україну. Від нього можна чекати що завгодно. Хоча зараз його зусилля в "західному" напрямку в основному спрямовані на енергетичну блокаду Європи (що може призвести до скасування санкцій) та створенні блоку азіатів проти золотого мільярда (точніше, США).
Тут мова не про пуйла, а про поляків. Точніше посадовця - замміністра. Які припускають, що війна рашки з Україною може бути такою, що рашка оговтається навіть лише через 3 роки. Ще й до стану такого, що в змозі буде напасти на Польщу!?
Тобто це як вона зможе зробити, не перемігши повністю в пух і прах Україну, да ще й без особливих для себе втрат???
Мене обурило таке міркування. Якщо в нього є хоч трохи припущення, що Україні може загрожувати поразка, то вони (Польща) повинні в рази більше допомагати. Це Україна зараз знекровлює рашку.