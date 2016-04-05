budivelnik написав:Кількість похованих*( від 100 до 120)
я памятаю цю дискусію, але з вашими цифрами не погоджуюсь. в найменшій області (!!) країни така цифра була в місяць (!) при активній фазі. а ви стверджуєте що це цифри за півроку по одній з ключових областей. При всьому бажанні у всіх нас перемогти прямо завтра і без втрат, закликаю всіх хоч до мінімального реалізму
Ви читати вмієте? А аналізувати прочитане? Кількість могил - міняється... А співвідношення - залишається.. Тому в місяць наприклад збільшилось на 20 - значить по Україні збільшилось на 2000-2400 За пів року виросло наприклад до 100 - значить по Україні виросло до 10000-12000... А активні бойові дії( більший ріст ) чи пасивні( менший) - співвідношення то не міняє.
budivelnik написав:Кількість похованих*( від 100 до 120)
я памятаю цю дискусію, але з вашими цифрами не погоджуюсь. в найменшій області (!!) країни така цифра була в місяць (!) при активній фазі. а ви стверджуєте що це цифри за півроку по одній з ключових областей. При всьому бажанні у всіх нас перемогти прямо завтра і без втрат, закликаю всіх хоч до мінімального реалізму
detroytred написав:*"Есть серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в период от 3 до 10 лет", – спрогнозировал он и добавил, что "все" зависит от того, чем закончится война России против Украины. Именно столько времени, считает замглавы МО Польши, потребуется России, чтобы восстановить ее военный потенциал после тотальной войны против Украины.* https://news.liga.net/world/news/cherez ... ony-polshi Про яке може оговтається та ще буде загрожувати Польщі??? Да ще й через 3 роки???
Ультиматум-2021 до НАТО ніхто не скасовував. Та й згадайте погрози хйла в бік Заходу на початку вторгнення в Україну. Від нього можна чекати що завгодно. Хоча зараз його зусилля в "західному" напрямку в основному спрямовані на енергетичну блокаду Європи (що може призвести до скасування санкцій) та створенні блоку азіатів проти золотого мільярда (точніше, США).
Тут мова не про пуйла, а про поляків. Точніше посадовця - замміністра. Які припускають, що війна рашки з Україною може бути такою, що рашка оговтається навіть лише через 3 роки. Ще й до стану такого, що в змозі буде напасти на Польщу!?
Тобто це як вона зможе зробити, не перемігши повністю в пух і прах Україну, да ще й без особливих для себе втрат???
Мене обурило таке міркування. Якщо в нього є хоч трохи припущення, що Україні може загрожувати поразка, то вони (Польща) повинні в рази більше допомагати. Це Україна зараз знекровлює рашку.
Краще відкрийте карту, та вивчіть: 1. Де Балтійське море? Та які держави мають там кордони морем. 2. Де Білорусь? Та, чия вона зараз? Що відбувається з її теренів? ..................................................................... Карту світових воен, та шляхи основних напрямків? Ну, хіба, що з останніх можливо Пілсудського помянуть. Та причетність поляків до Слов'янського етносу.
Краще відкрийте карту, та вивчіть: 1. Де Балтійське море? Та які держави мають там кордони морем. 2. Де Білорусь? Та, чия вона зараз? Що відбувається з її теренів? ..................................................................... Карту світових воен, та шляхи основних напрямків? Ну, хіба, що з останніх можливо Пілсудського помянуть. Та причетність поляків до Слов'янського етносу.
Карта тут ніяким боком. Якщо припустити, що рашка припинила війну з Україною, то все рівно Україна не буде спокійно спостерігати, як рашка нападе на Польщу.
detroytred Добре. Тоді припустимо, що це просто заклик до додаткового озброєння Польші і одночасно звернення до партнерів по НАТО. І я не знаю, які у Польші можливості ще більше допомагати. Вона й так дала притулок мільонам біженців та гастарбайтерів.
Любые победы на фронте власть присвоит себе и наши 73% баранов насмотревшись марафонов ведутся. Хотя к войне не готовилась, все просрала, и только за счет добровольцев и западной помощи на банковой херои. Почему наши солдаты не обеспечены бронеавтомобилями, что их вот так просто расстреливают? Вместо асфальта, за год можно всю армию бронеавтомобилями было обеспечить, они не дорого стоят - всего 200 метров уложенного асфальта, но эти ребята бы остались живы.