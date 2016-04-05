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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 вер, 2022 07:57
Вести из оркостана:
Крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ) опубликовал данные опроса по состоянию на 1—2 сентября. Исследование показало, что 83 процента опрошенных жителей Запорожской области готовы принять участие в голосовании, при этом 86 процентов респондентов выступили за присоединение региона к России, пояснил член ВГА.
Врут как примерно в Беларуси Лукашенко. Думаю ситуация противоположная. %10 действительно есть любителей раши.
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otg
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Додано: Чет 08 вер, 2022 08:23
antey1969 написав:
Честно говоря, с большим скептицизм воспринимаю горячую, сенсационную или накаляющую эмоции информацию от лиц, зарегистрированных на форуме с марта 2022 года.
Згоден що виглядаю підозріло, але можу все легко пояснити: активно читав цей форум в 2008-2010 роках коли працював в банківській сфері, але в коментарях рідко брав участь, тому навіть не памятаю свій попередній логін. Хотів його відновити але він був привязаний до старої пошти на i.ua пароль до якої я теж загубив давно (бо перейшов на gmail)... ось така от "легенда"
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Додано: Чет 08 вер, 2022 08:25
А не помітили , що німці , наприклад , бронетранспортери в принципі продавати навіть відмовляються . А реальні бронеавтомобілі типу MRAP і реально дорого та ще й невідомо , чи продавали б знову ж таки ... Зараз процес зрушився , але ...
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Puente
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Додано: Чет 08 вер, 2022 08:30
maxprofit написав:
Хто такий цей летусрок ? Де взявся цей троляко ??
чому "троляко" ? через те що закликаю зменшувати втрати і робити ставку не на контрнаступ а на примус до жестів доброї волі (з допомогою технологічної зброї замість мяса)
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Додано: Чет 08 вер, 2022 09:21
detroytred написав:
Якщо припустити, що рашка припинила війну з Україною, то все рівно Україна не буде спокійно спостерігати, як рашка нападе на Польщу.
Не думаю, що Україна зробить для Польщі сильно більше, ніж Польша для України.
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Додано: Чет 08 вер, 2022 09:22
Ой+ написав:
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Чи не могли би норвежці трохи менше відкладати у «Фонд майбутніх поколінь» розорюючи сусідів?
Еврокомиссия вроде собралась вводить предельные цены на трубопроводный и сжиженный газ, но риски велики - продавать им тогда будут только "излишки" ибо дурных нэма.
В ЕС остановилось свыше десятка металлургических комбинатов. Коллега с Польши только что сообщил, что там останавливаются крупнейшие в мире деревообрабатывающие комбинаты из-за перезатарки складов - нет спроса. Такого еще никогда не было.
Опасаюсь, чтобы кризис не привел к сворачиванию/ограничению фин. помощи Украине. Тогда надежда только на Штаты - там вроде пока стабильно.
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