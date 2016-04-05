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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2193219421952196
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 12:29

  V2 написав:jump
Це якийсь треш:
- зрадника портнова випускають як "волонтера", волонтерів - обшукують;
- Кривоносу за оборону летовища - кримінальну справу, лисому з квартала - державну нагороду ...

Зе- і його команда.
Яка за 2,5 років до війни не купила жодного снаряда, жодної міни для української артилерії.
Проте ослів на переправі не міняють!
Треба зачекати 1,5 роки.
Поки що Зе- більш меньш справляється
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Frant написав:Треба зачекати 1,5 роки.

Це при умові, що війна до того часу закінчиться..
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:17

Депутати від ЄС у Київраді "завалили" перейменування вулиці Московської - захотіли хайпонути на назві

У четвер, 8 вересня, дві комісії Київради підтримали перейменування Московської та Волгоградської вулиць у столиці. Та далі депутати від фракції "Європейська солідарність" заблокували зміну назви першої вулиці.

Про це у своєму Facebook розповіла депутат Аліна Михайлова.

"Сьогодні дві комісії Київради розглядали перейменування Московської на вулицю Князів Острозьких і Волгоградської на вулицю Романа Ратушного. Далі в бій пішла комісія місцевого самоврядування. Де депутати від ЄС… заблокували перейменування вулиці Московської", - написала вона.
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:20

Також Україна отримала від Сполучених Штатів 126 гаубиць М777.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявляє, що Україна вже отримала від союзників 26 реактивних систем залпового вогню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5"), яке проходить у Німеччині.

Зокрема, Остін нагадав, що у квітні США вперше передали Україні 155-мм гаубиці М777, які стали першими артилерійськими установками за стандартами НАТО, що потрапили на озброєння української армії.
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:21

  Ой+ написав:Трохи раніше:
Норвегія посіла перше місце серед постачальників газу до ЄС https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/25/690812/
Біржова вартість газу в Європі піднялась вище 315 євро за 1 МВтгод - це більше 3300 доларів за тисячу кубометрів. https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/25/690807/

Чи не могли би норвежці трохи менше відкладати у «Фонд майбутніх поколінь» розорюючи сусідів?

Не могли б. Це ж ринок.
Якщо РФ чи Катар продає припустимо за 3000, то чого Норвегія має продавати дешевше?

Газ взагалі дуже специфічний товар. Він десятиліттями був ДУЖЕ дешевим через те що його важко доставляти. На сьогодні способів доставки є достатньо. Тому ціна 1000 доларів за тисячу кубів - це нормальна ціна. Думаю газ вже ніколи дешевше 1000 коштувати не буде.
Ціна 3000 - це через "політику" РФ. Ця ціна тимчасова.
andrijk777
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