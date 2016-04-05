Зе- і його команда.
Яка за 2,5 років до війни не купила жодного снаряда, жодної міни для української артилерії.
Проте ослів на переправі не міняють!
Треба зачекати 1,5 роки.
Поки що Зе- більш меньш справляється
|
|
|
Додано: Чет 08 вер, 2022 12:29
Зе- і його команда.
Яка за 2,5 років до війни не купила жодного снаряда, жодної міни для української артилерії.
Проте ослів на переправі не міняють!
Треба зачекати 1,5 роки.
Поки що Зе- більш меньш справляється
Додано: Чет 08 вер, 2022 12:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:17
Депутати від ЄС у Київраді "завалили" перейменування вулиці Московської - захотіли хайпонути на назві
У четвер, 8 вересня, дві комісії Київради підтримали перейменування Московської та Волгоградської вулиць у столиці. Та далі депутати від фракції "Європейська солідарність" заблокували зміну назви першої вулиці.
Про це у своєму Facebook розповіла депутат Аліна Михайлова.
"Сьогодні дві комісії Київради розглядали перейменування Московської на вулицю Князів Острозьких і Волгоградської на вулицю Романа Ратушного. Далі в бій пішла комісія місцевого самоврядування. Де депутати від ЄС… заблокували перейменування вулиці Московської", - написала вона.
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:20
Також Україна отримала від Сполучених Штатів 126 гаубиць М777.
Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявляє, що Україна вже отримала від союзників 26 реактивних систем залпового вогню.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5"), яке проходить у Німеччині.
Зокрема, Остін нагадав, що у квітні США вперше передали Україні 155-мм гаубиці М777, які стали першими артилерійськими установками за стандартами НАТО, що потрапили на озброєння української армії.
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:21
Не могли б. Це ж ринок.
Якщо РФ чи Катар продає припустимо за 3000, то чого Норвегія має продавати дешевше?
Газ взагалі дуже специфічний товар. Він десятиліттями був ДУЖЕ дешевим через те що його важко доставляти. На сьогодні способів доставки є достатньо. Тому ціна 1000 доларів за тисячу кубів - це нормальна ціна. Думаю газ вже ніколи дешевше 1000 коштувати не буде.
Ціна 3000 - це через "політику" РФ. Ця ціна тимчасова.
|