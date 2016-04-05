V2 написав:jump Це якийсь треш: - зрадника портнова випускають як "волонтера", волонтерів - обшукують; - Кривоносу за оборону летовища - кримінальну справу, лисому з квартала - державну нагороду ...
Зе- і його команда. Яка за 2,5 років до війни не купила жодного снаряда, жодної міни для української артилерії. Проте ослів на переправі не міняють! Треба зачекати 1,5 роки. Поки що Зе- більш меньш справляється
Чи не могли би норвежці трохи менше відкладати у «Фонд майбутніх поколінь» розорюючи сусідів?
Не могли б. Це ж ринок. Якщо РФ чи Катар продає припустимо за 3000, то чого Норвегія має продавати дешевше?
Газ взагалі дуже специфічний товар. Він десятиліттями був ДУЖЕ дешевим через те що його важко доставляти. На сьогодні способів доставки є достатньо. Тому ціна 1000 доларів за тисячу кубів - це нормальна ціна. Думаю газ вже ніколи дешевше 1000 коштувати не буде. Ціна 3000 - це через "політику" РФ. Ця ціна тимчасова.
andrijk777 написав:Газ взагалі дуже специфічний товар. Він десятиліттями був ДУЖЕ дешевим через те що його важко доставляти. На сьогодні способів доставки є достатньо. Тому ціна 1000 доларів за тисячу кубів - це нормальна ціна. Думаю газ вже ніколи дешевше 1000 коштувати не буде.
Газ прекрасно заміняється електроенергією. Франція запускає простоюючі реактори, німці відкладають закриття атомних станцій... Цей перегин з ціною призведе до каастрофічного падіння споживання і через років два газ буде в межах $100-200.
detroytred написав:*"Есть серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в период от 3 до 10 лет", – спрогнозировал он и добавил, что "все" зависит от того, чем закончится война России против Украины. Именно столько времени, считает замглавы МО Польши, потребуется России, чтобы восстановить ее военный потенциал после тотальной войны против Украины.* https://news.liga.net/world/news/cherez ... ony-polshi Про яке може оговтається та ще буде загрожувати Польщі??? Да ще й через 3 роки???
Ультиматум-2021 до НАТО ніхто не скасовував. Та й згадайте погрози хйла в бік Заходу на початку вторгнення в Україну. Від нього можна чекати що завгодно. Хоча зараз його зусилля в "західному" напрямку в основному спрямовані на енергетичну блокаду Європи (що може призвести до скасування санкцій) та створенні блоку азіатів проти золотого мільярда (точніше, США).
\\\ Тобто це як вона зможе зробити, не перемігши повністю в пух і прах Україну, да ще й без особливих для себе втрат???
Мене обурило таке міркування. Якщо в нього є хоч трохи припущення, що Україні може загрожувати поразка, то вони (Польща) повинні в рази більше допомагати. Це Україна зараз знекровлює рашку.
Примерно так:
sequence написав:
Ой+ написав:.. Чи не могли би норвежці трохи менше відкладати у «Фонд майбутніх поколінь» розорюючи сусідів?
\\\ Коллега с Польши только что сообщил, что там останавливаются крупнейшие в мире деревообрабатывающие комбинаты из-за перезатарки складов - нет спроса. Такого еще никогда не было. Опасаюсь, чтобы кризис не привел к сворачиванию/ограничению фин. помощи Украине. Тогда надежда только на Штаты - там вроде пока стабильно.
Puente написав:А не помітили , що німці , наприклад , бронетранспортери в принципі продавати навіть відмовляються . А реальні бронеавтомобілі типу MRAP і реально дорого та ще й невідомо , чи продавали б знову ж таки ... Зараз процес зрушився , але ...
Не хочуть давати будь-яку техніку для наступу. Бо 1)сподіваються на повне відновлення стосунків із мордором, насамперед економічних 2)комплекс другої світової.
барабашов написав:Вы думаете газ по 3 евро за кг/м3 это навсегда и ЕС это молча раздвинув булки проглотит и только всплакнёт?..
думаю, не навсегда, но надолго. А что делать Европе? Чем больше она нам помогает, чем сильнее вентиль трубы закручивается. главное, чтобы их политики выдержали вой масс народа, что останутся без работы и тепла. Воевать за/вместо нас они за Ямал не будут. Им главное этот сезон пережить, дальше наладят логистику с США/Алжира/Катара (построят газовозы) и будет немного теплее с каждым годом. Но дешевой энергии не будет, а это остановит всю энергозатратную и химическую промышленность: металлургия, керамика, удобрения, полимеры - первое что в голову приходит. Точнее, не остановят, но будут неконкурентные, США и Китай придушат ценой. Придется выходить с ВТО или лупить заградительные пошлины. Зима будет сложной во всем мире.
andrijk777 написав:Газ взагалі дуже специфічний товар. Він десятиліттями був ДУЖЕ дешевим через те що його важко доставляти. На сьогодні способів доставки є достатньо. Тому ціна 1000 доларів за тисячу кубів - це нормальна ціна. Думаю газ вже ніколи дешевше 1000 коштувати не буде.
Газ прекрасно заміняється електроенергією. Франція запускає простоюючі реактори, німці відкладають закриття атомних станцій... Цей перегин з ціною призведе до каастрофічного падіння споживання і через років два газ буде в межах $100-200.
Ні. Якщо б все так легко замінялось ціна б в 10+ разів не зросла. А вже пройшов рік, як ціна газу рвонула вверх. За рік можна було "прекрасно заміняється електроенергією"? Думаю можна, але почали рухатись тільки після початку війни коли ціна сягнула 3000. Ні. Дорогий газ(овер 1000$) надовго, думаю назавжди.
andrijk777 написав:Ні. Якщо б все так легко замінялось ціна б в 10+ разів не зросла. А вже пройшов рік, як ціна газу рвонула вверх. За рік можна було "прекрасно заміняється електроенергією"? Думаю можна, але почали рухатись тільки після початку війни коли ціна сягнула 3000. Ні. Дорогий газ(овер 1000$) надовго, думаю назавжди.
Так, ціна газу рвонула вгору. Але всі думали, що це просто тимчасово і ніхто не намагався якось впливати на споживання газу. Очікували, що "ринок відрегулює" і ціна знову осяде. Продовжувався дивний курс на "озеленення енергії" з закриттям АЕС і будівництвом маневрових потужностей на газі для компенсації нестабільності зелених джерел, що в свою чергу призводило до підвищення ціни на електроенергію і стабілізацію космічної ціни на газ. + зниження інвестицій у власну розвідку/видобуток. Зараз все розвернулось - є інвестиції в видобуток, є інвестиціїв АЕС у Франції та Британії, німці продовжують терміни роботи існуючих реакторів + будівництво газових терміналів та нових газопроводів з Африки. За рік думаю політична складова буде повністю компенсована і ціна на газ залежатиме від ситуації на ринку нафти.