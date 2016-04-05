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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2195219621972198>
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:56

  sashaqbl написав:Так, ціна газу рвонула вгору. Але всі думали, що це просто тимчасово і ніхто не намагався якось впливати на споживання газу. Очікували, що "ринок відрегулює" і ціна знову осяде.
Продовжувався дивний курс на "озеленення енергії" з закриттям АЕС і будівництвом маневрових потужностей на газі для компенсації нестабільності зелених джерел, що в свою чергу призводило до підвищення ціни на електроенергію і стабілізацію космічної ціни на газ.
+ зниження інвестицій у власну розвідку/видобуток.
Зараз все розвернулось - є інвестиції в видобуток, є інвестиціїв АЕС у Франції та Британії, німці продовжують терміни роботи існуючих реакторів + будівництво газових терміналів та нових газопроводів з Африки.
За рік думаю політична складова буде повністю компенсована і ціна на газ залежатиме від ситуації на ринку нафти.

Коли ціна рвонула вгору(зросла в 3!!! рази) споживання газу мало впасти майже відразу. Не впало. Значить ціна 1000 - є нормальна. Логічно?
"дивний курс на "озеленення енергії"" - ніякий він не дивний а цілком логічний і прагматичний. І курс цей впроваджується вже не одне десятиліття. Інша справа що по цьому курсу газ рахується достатньо "зеленим".
"зниження інвестицій у власну розвідку/видобуток" - це щось нове. Цікаво де це в Європі ще добувають газ??? І загалом зменшення інвестицій є логічним при дешевому газі.
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ви про які ціни розмовляєте? на біржі чи які виставляють фірмам та домогосподарствам у яких були зарані укладені контракти?
расіся по 250 баксів поставляє газ по довгострокових контрактах. так що для довгострокових споживачів ціна теж не сильно зросла. це з приводу як воно було.
тому ніхто дуже й не чухався - для тих хто думав про завтра були законтрактовані обсяги й ціни на газ.
а як воно буде далі то ХЗ. контракти мають властивість закінчуватися та й формули можуть там бути закладені які перераховуються час від часу.
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:12

  lapay написав:
  Zebra написав:Почему наши солдаты не обеспечены бронеавтомобилями, что их вот так просто расстреливают? Вместо асфальта, за год можно всю армию бронеавтомобилями было обеспечить, они не дорого стоят - всего 200 метров уложенного асфальта, но эти ребята бы остались живы.

Не факт, що броня врятує, проти броні є гранатомети.
На війні різна техніка потрібна, навіть електробайки. Євробляхи розхідний матеріал, мобілізований знайомий, в Пісках, за місяць його розрахунок поміняли п'ять машин, одну купив за свої гроші, поточний ремонт теж за свої.

Бронеавтомобілі рятують від куль, деякі навіть від крупнокаліберних, інколи від мін. Тобто автоматна черга з калашу не пробиває. Є свіже відео влучання з гранатомета по турецькому бронеавтомобілю в якому були наші солдати, все благополучно.
При пороху ще якось виробляли власні бронеавтомобілі, але як прийшли зелені, більше на фронт не поставлялися. Я вважаю, що 1/3 втрат на фронті життів солдатів - на совісті влади та 73%.

Востаннє редагувалось Zebra в Чет 08 вер, 2022 15:19, всього редагувалось 3 разів.
Zebra
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2
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно . Але - вартість електроенергії , яку Німеччина купувала у Франції , коли власної не вистачало ( а таке трапляється частенько ) - була в десятки разів вища за "нормальну" . І вся їх "зелена" енергетика ( особливо без газу ) нездатна забезпечити свої потреби ...
Ми всі ( світ ) стоїть на порозі величезних змін ( як же вже не хочеться це все побачити ! ) ...
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років .

Я це вже чув. У школі. 20 років тому. Як тоді було 50 років, так і тепер.
Прикол в тому, що зявляються нові методи розвідки та видобутку. При новій ціні зявляються більш раніше невигідні для видобутку родовища і т. д. Тому закінчення запасів вуглеводнів не буде причиною відмови від них.
Концентрація вуглекислого газу в атмосфері зараз близько 0.04%. Максимальна історична концентрація оцінюється в 0.6%.
Таким чином десь у викопних вуглеводнях має бути ще понад 15 000 мільярдів(!) тон вуглецю.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:33

  V2 написав:jump
Це якийсь треш:
- зрадника портнова випускають як "волонтера", волонтерів - обшукують;
- Кривоносу за оборону летовища - кримінальну справу, лисому з квартала - державну нагороду ...

Весь цей треш створюють журналісти . Інформацію або спотворюють або просто обмежують .
Волонтерам можна за кордон? Довідку волонтера має ? От і все ...
Мало волонтерів живуть за рахунок волонтерства ? Багато .
В Жулянах розікрали купу всілякого різного під час чи зразу після оборони ( керував Кривонос ) - хто винен ? Поки невідомо ... Кого нагороджують ? Про кого знають особисто ... Може і так ...
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:34

  Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно . Але - вартість електроенергії , яку Німеччина купувала у Франції , коли власної не вистачало ( а таке трапляється частенько ) - була в десятки разів вища за "нормальну" . І вся їх "зелена" енергетика ( особливо без газу ) нездатна забезпечити свої потреби ...
Ми всі ( світ ) стоїть на порозі величезних змін ( як же вже не хочеться це все побачити ! ) ...

Вы сейчас много чего в одну кучу намешали: и хим-пром и транспорт и банальное отопление.
И если "заменить в каждом доме радиаторы да трансформаторные будки по городам побольше поставить" -- это даже не инженерная задача -- так, чисто менеджерская.
То что делать, например, с производством удобрений/полимеров -- вопрос...
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:35

  Zebra написав:При пороху ще якось виробляли власні бронеавтомобілі, але як прийшли зелені, більше на фронт не поставлялися. Я вважаю, що 1/3 втрат на фронті життів солдатів - на совісті влади та 73%.


а якість тих автомобілів яка була? та й замовляти їх перестали ще при пороху. так що відсутність бронеавтомобілів вітчизняного виробництва які б відповідали нашим потребам це провина не тільки зе.

«Ми більше не випускаємо «Дозори». Що трапилось із сучасними українськими бронемашинами які почали розробляти ще з 2004 року а в армію попали тільки після 2014
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:38

  Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно . Але - вартість електроенергії , яку Німеччина купувала у Франції , коли власної не вистачало ( а таке трапляється частенько ) - була в десятки разів вища за "нормальну" . І вся їх "зелена" енергетика ( особливо без газу ) нездатна забезпечити свої потреби ...
Ми всі ( світ ) стоїть на порозі величезних змін ( як же вже не хочеться це все побачити ! ) ...


колись давно читав статтю що невелика частина Сахари на якій встановити сонячні панелі забезпечить електрикою всю Европу. Але доставити ту електрику то є велика проблема.
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До кінця війни ще далеко: деякі основні висновкі зі статті Залужного та Забродського.
Основні тези:
- Війна буде продовжуватися і наступного року, Україні та західним партнерам треба бути готовим до цього.
- Серед можливих планів РФ – наступ до границі Донецької області, атака на Запоріжжя та Дніпро, атака на Одесу, щоб відрізати нашу державу від моря. Не виключено другій наступ на столицю України.
- Київ вперше признав, що по авіабазі в Криму під Саками відпрацювали ВСУ.
- Одна з головних військових цілей України – це звільнення Криму, для чого потрібно створити одну або кілька оперативних угрупувань по 10-20 бригад у кожної. Це означає продовження мобілізації.
- Втрата Криму на нанесе РФ великої поразки.
- Треба довести до європейців о масштабах росийсько - української війни. По деяким показникам вона вже більш масштабна, чім Друга світова війна.
- Та інше.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/356 ... oglad.html
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