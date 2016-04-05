sashaqbl написав:Так, ціна газу рвонула вгору. Але всі думали, що це просто тимчасово і ніхто не намагався якось впливати на споживання газу. Очікували, що "ринок відрегулює" і ціна знову осяде. Продовжувався дивний курс на "озеленення енергії" з закриттям АЕС і будівництвом маневрових потужностей на газі для компенсації нестабільності зелених джерел, що в свою чергу призводило до підвищення ціни на електроенергію і стабілізацію космічної ціни на газ. + зниження інвестицій у власну розвідку/видобуток. Зараз все розвернулось - є інвестиції в видобуток, є інвестиціїв АЕС у Франції та Британії, німці продовжують терміни роботи існуючих реакторів + будівництво газових терміналів та нових газопроводів з Африки. За рік думаю політична складова буде повністю компенсована і ціна на газ залежатиме від ситуації на ринку нафти.
Коли ціна рвонула вгору(зросла в 3!!! рази) споживання газу мало впасти майже відразу. Не впало. Значить ціна 1000 - є нормальна. Логічно? "дивний курс на "озеленення енергії"" - ніякий він не дивний а цілком логічний і прагматичний. І курс цей впроваджується вже не одне десятиліття. Інша справа що по цьому курсу газ рахується достатньо "зеленим". "зниження інвестицій у власну розвідку/видобуток" - це щось нове. Цікаво де це в Європі ще добувають газ??? І загалом зменшення інвестицій є логічним при дешевому газі.
ви про які ціни розмовляєте? на біржі чи які виставляють фірмам та домогосподарствам у яких були зарані укладені контракти? расіся по 250 баксів поставляє газ по довгострокових контрактах. так що для довгострокових споживачів ціна теж не сильно зросла. це з приводу як воно було. тому ніхто дуже й не чухався - для тих хто думав про завтра були законтрактовані обсяги й ціни на газ. а як воно буде далі то ХЗ. контракти мають властивість закінчуватися та й формули можуть там бути закладені які перераховуються час від часу.
Zebra написав:Почему наши солдаты не обеспечены бронеавтомобилями, что их вот так просто расстреливают? Вместо асфальта, за год можно всю армию бронеавтомобилями было обеспечить, они не дорого стоят - всего 200 метров уложенного асфальта, но эти ребята бы остались живы.
Не факт, що броня врятує, проти броні є гранатомети. На війні різна техніка потрібна, навіть електробайки. Євробляхи розхідний матеріал, мобілізований знайомий, в Пісках, за місяць його розрахунок поміняли п'ять машин, одну купив за свої гроші, поточний ремонт теж за свої.
Бронеавтомобілі рятують від куль, деякі навіть від крупнокаліберних, інколи від мін. Тобто автоматна черга з калашу не пробиває. Є свіже відео влучання з гранатомета по турецькому бронеавтомобілю в якому були наші солдати, все благополучно. При пороху ще якось виробляли власні бронеавтомобілі, але як прийшли зелені, більше на фронт не поставлялися. Я вважаю, що 1/3 втрат на фронті життів солдатів - на совісті влади та 73%.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 08 вер, 2022 15:19, всього редагувалось 3 разів.
Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно . Але - вартість електроенергії , яку Німеччина купувала у Франції , коли власної не вистачало ( а таке трапляється частенько ) - була в десятки разів вища за "нормальну" . І вся їх "зелена" енергетика ( особливо без газу ) нездатна забезпечити свої потреби ... Ми всі ( світ ) стоїть на порозі величезних змін ( як же вже не хочеться це все побачити ! ) ...
Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років .
Я це вже чув. У школі. 20 років тому. Як тоді було 50 років, так і тепер. Прикол в тому, що зявляються нові методи розвідки та видобутку. При новій ціні зявляються більш раніше невигідні для видобутку родовища і т. д. Тому закінчення запасів вуглеводнів не буде причиною відмови від них. Концентрація вуглекислого газу в атмосфері зараз близько 0.04%. Максимальна історична концентрація оцінюється в 0.6%. Таким чином десь у викопних вуглеводнях має бути ще понад 15 000 мільярдів(!) тон вуглецю.
V2 написав:jump Це якийсь треш: - зрадника портнова випускають як "волонтера", волонтерів - обшукують; - Кривоносу за оборону летовища - кримінальну справу, лисому з квартала - державну нагороду ...
Весь цей треш створюють журналісти . Інформацію або спотворюють або просто обмежують . Волонтерам можна за кордон? Довідку волонтера має ? От і все ... Мало волонтерів живуть за рахунок волонтерства ? Багато . В Жулянах розікрали купу всілякого різного під час чи зразу після оборони ( керував Кривонос ) - хто винен ? Поки невідомо ... Кого нагороджують ? Про кого знають особисто ... Може і так ...
Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно . Але - вартість електроенергії , яку Німеччина купувала у Франції , коли власної не вистачало ( а таке трапляється частенько ) - була в десятки разів вища за "нормальну" . І вся їх "зелена" енергетика ( особливо без газу ) нездатна забезпечити свої потреби ... Ми всі ( світ ) стоїть на порозі величезних змін ( як же вже не хочеться це все побачити ! ) ...
Вы сейчас много чего в одну кучу намешали: и хим-пром и транспорт и банальное отопление. И если "заменить в каждом доме радиаторы да трансформаторные будки по городам побольше поставить" -- это даже не инженерная задача -- так, чисто менеджерская. То что делать, например, с производством удобрений/полимеров -- вопрос...
Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно . Але - вартість електроенергії , яку Німеччина купувала у Франції , коли власної не вистачало ( а таке трапляється частенько ) - була в десятки разів вища за "нормальну" . І вся їх "зелена" енергетика ( особливо без газу ) нездатна забезпечити свої потреби ... Ми всі ( світ ) стоїть на порозі величезних змін ( як же вже не хочеться це все побачити ! ) ...
колись давно читав статтю що невелика частина Сахари на якій встановити сонячні панелі забезпечить електрикою всю Европу. Але доставити ту електрику то є велика проблема.
До кінця війни ще далеко: деякі основні висновкі зі статті Залужного та Забродського. Основні тези: - Війна буде продовжуватися і наступного року, Україні та західним партнерам треба бути готовим до цього. - Серед можливих планів РФ – наступ до границі Донецької області, атака на Запоріжжя та Дніпро, атака на Одесу, щоб відрізати нашу державу від моря. Не виключено другій наступ на столицю України. - Київ вперше признав, що по авіабазі в Криму під Саками відпрацювали ВСУ. - Одна з головних військових цілей України – це звільнення Криму, для чого потрібно створити одну або кілька оперативних угрупувань по 10-20 бригад у кожної. Це означає продовження мобілізації. - Втрата Криму на нанесе РФ великої поразки. - Треба довести до європейців о масштабах росийсько - української війни. По деяким показникам вона вже більш масштабна, чім Друга світова війна. - Та інше. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/356 ... oglad.html