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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2195219621972198
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:40

  Puente написав:
  V2 написав:jump
Це якийсь треш:
- зрадника портнова випускають як "волонтера", волонтерів - обшукують;
- Кривоносу за оборону летовища - кримінальну справу, лисому з квартала - державну нагороду ...

Весь цей треш створюють журналісти . Інформацію або спотворюють або просто обмежують .
Волонтерам можна за кордон? Довідку волонтера має ? От і все ...
Мало волонтерів живуть за рахунок волонтерства ? Багато .
В Жулянах розікрали купу всілякого різного під час чи зразу після оборони ( керував Кривонос ) - хто винен ? Поки невідомо ... Кого нагороджують ? Про кого знають особисто ... Може і так ...


волонтерам можна за кордон. але вказується на який термін. і тому портнову давали термін 1 міс. а скільки вже його немає в країні? отож бо.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:41

  sashaqbl написав:
  Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років .

Я це вже чув. У школі. 20 років тому. Як тоді було 50 років, так і тепер.
Прикол в тому, що зявляються нові методи розвідки та видобутку. При новій ціні зявляються більш раніше невигідні для видобутку родовища і т. д. Тому закінчення запасів вуглеводнів не буде причиною відмови від них.
Концентрація вуглекислого газу в атмосфері зараз близько 0.04%. Максимальна історична концентрація оцінюється в 0.6%.
Таким чином десь у викопних вуглеводнях має бути ще понад 15 000 мільярдів(!) тон вуглецю.

Так цілком може бути - але ці методи м"яко кажучи мало екологічні . Ну і дорожчі значно .
Ну і не забуваємо про консерваторів і лоббістів . Чомусь же "електричок" стає все більше і більше . І водневі двигуни все намагаються зробити . Ну і так далі . Гравітаційні чи електричні акумулятори ...
Просто що реально вийде "дешево і сердито"- невідомо . Але думати хоча б на пару десятків років вперед треба всім ... Але ніхто майже не хоче ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Puente написав:Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно .

За півсотні можуть осідлати термоядерний синтез:
Прорив у ядерному синтезі: що це означає для майбутнього енергетики https://www.bbc.com/ukrainian/features-60318751
На пути к управляемому термоядерному синтезу сделан еще один, и очень важный, шаг.
Как сообщили ученые из Института физики плазмы при Академии наук КНР, им удалось разогреть плазму на установке EAST (Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак) до 120 млн градусов по Цельсию и удерживать ее в таком состоянии 1056 секунд https://www.bbc.com/russian/features-59875405
Учені вперше створили термоядерну реакцію, як на Сонці: але не змогли її повторити https://focus.ua/uk/technologies/525571 ... e-povtorit

Ось тут швидше питання чи на благо піде нове джерело енергії.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:56

  mephala написав:
  Zebra написав:При пороху ще якось виробляли власні бронеавтомобілі, але як прийшли зелені, більше на фронт не поставлялися. Я вважаю, що 1/3 втрат на фронті життів солдатів - на совісті влади та 73%.


а якість тих автомобілів яка була? та й замовляти їх перестали ще при пороху. так що відсутність бронеавтомобілів вітчизняного виробництва які б відповідали нашим потребам це провина не тільки зе.

«Ми більше не випускаємо «Дозори». Що трапилось із сучасними українськими бронемашинами які почали розробляти ще з 2004 року а в армію попали тільки після 2014

Дозоры не потрібні. Козаки 2М потрібні.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:56

  Puente написав:
  sashaqbl написав:
  Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років .

Я це вже чув. У школі. 20 років тому. Як тоді було 50 років, так і тепер.
Прикол в тому, що зявляються нові методи розвідки та видобутку. При новій ціні зявляються більш раніше невигідні для видобутку родовища і т. д. Тому закінчення запасів вуглеводнів не буде причиною відмови від них.
Концентрація вуглекислого газу в атмосфері зараз близько 0.04%. Максимальна історична концентрація оцінюється в 0.6%.
Таким чином десь у викопних вуглеводнях має бути ще понад 15 000 мільярдів(!) тон вуглецю.

Так цілком може бути - але ці методи м"яко кажучи мало екологічні . Ну і дорожчі значно .
Ну і не забуваємо про консерваторів і лоббістів . Чомусь же "електричок" стає все більше і більше . І водневі двигуни все намагаються зробити . Ну і так далі . Гравітаційні чи електричні акумулятори ...
Просто що реально вийде "дешево і сердито"- невідомо . Але думати хоча б на пару десятків років вперед треба всім ... Але ніхто майже не хоче ...

Не "чомусь", а по причине усиленного их впаривания путем всяких нулевых растаможек, бесплатных парковок/заправок и прочих нерыночных методов...
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 16:20

  airmax78 написав:Дозоры не потрібні. Козаки 2М потрібні.


виробник цих Козаків постійно в якесь лайно вляпувались через недоброякісну продукцію на тендерах оборонки.
Але по Закону України як завжди нічого не було таким ділкам. Що при по що при зе.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Puente написав:омусь же "електричок" стає все більше і більше . І водневі двигуни все намагаються зробити . Ну і так далі . Гравітаційні чи електричні акумулятори ...

Є така штука, як глобальне потепління, мабуть.
Ті ж самі дослідження, що кажуть про величезну кількість газу, кажуть, що якщо його спалити, то на Землі стане значно менш комфортно жити.
sashaqbl
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