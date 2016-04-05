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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 вер, 2022 15:40
Puente написав: V2 написав:jump
Це якийсь треш:
- зрадника портнова випускають як "волонтера", волонтерів - обшукують;
- Кривоносу за оборону летовища - кримінальну справу, лисому з квартала - державну нагороду ...
Весь цей треш створюють журналісти . Інформацію або спотворюють або просто обмежують .
Волонтерам можна за кордон? Довідку волонтера має ? От і все ...
Мало волонтерів живуть за рахунок волонтерства ? Багато .
В Жулянах розікрали купу всілякого різного під час чи зразу після оборони ( керував Кривонос ) - хто винен ? Поки невідомо ... Кого нагороджують ? Про кого знають особисто ... Може і так ...
волонтерам можна за кордон. але вказується на який термін. і тому портнову давали термін 1 міс. а скільки вже його немає в країні? отож бо.
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Додано: Чет 08 вер, 2022 15:41
sashaqbl написав: Puente написав:
Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років .
Я це вже чув. У школі. 20 років тому. Як тоді було 50 років, так і тепер.
Прикол в тому, що зявляються нові методи розвідки та видобутку. При новій ціні зявляються більш раніше невигідні для видобутку родовища і т. д. Тому закінчення запасів вуглеводнів не буде причиною відмови від них.
Концентрація вуглекислого газу в атмосфері зараз близько 0.04%. Максимальна історична концентрація оцінюється в 0.6%.
Таким чином десь у викопних вуглеводнях має бути ще понад 15 000 мільярдів(!) тон вуглецю.
Так цілком може бути - але ці методи м"яко кажучи мало екологічні . Ну і дорожчі значно .
Ну і не забуваємо про консерваторів і лоббістів . Чомусь же "електричок" стає все більше і більше . І водневі двигуни все намагаються зробити . Ну і так далі . Гравітаційні чи електричні акумулятори ...
Просто що реально вийде "дешево і сердито"- невідомо . Але думати хоча б на пару десятків років вперед треба всім ... Але ніхто майже не хоче ...
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Puente
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Додано: Чет 08 вер, 2022 15:42
Puente написав:
Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно .
За півсотні можуть осідлати термоядерний синтез:
Ось тут швидше питання чи на благо піде нове джерело енергії.
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Додано: Чет 08 вер, 2022 15:56
Дозоры не потрібні. Козаки 2М потрібні.
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airmax78
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Додано: Чет 08 вер, 2022 15:56
Puente написав: sashaqbl написав: Puente написав:
Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років .
Я це вже чув. У школі. 20 років тому. Як тоді було 50 років, так і тепер.
Прикол в тому, що зявляються нові методи розвідки та видобутку. При новій ціні зявляються більш раніше невигідні для видобутку родовища і т. д. Тому закінчення запасів вуглеводнів не буде причиною відмови від них.
Концентрація вуглекислого газу в атмосфері зараз близько 0.04%. Максимальна історична концентрація оцінюється в 0.6%.
Таким чином десь у викопних вуглеводнях має бути ще понад 15 000 мільярдів(!) тон вуглецю.
Так цілком може бути - але ці методи м"яко кажучи мало екологічні . Ну і дорожчі значно .
Ну і не забуваємо про консерваторів і лоббістів . Чомусь же "електричок" стає все більше і більше .
І водневі двигуни все намагаються зробити . Ну і так далі . Гравітаційні чи електричні акумулятори ...
Просто що реально вийде "дешево і сердито"- невідомо . Але думати хоча б на пару десятків років вперед треба всім ... Але ніхто майже не хоче ...
Не "чомусь", а по причине усиленного их впаривания путем всяких нулевых растаможек, бесплатных парковок/заправок и прочих нерыночных методов...
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Додано: Чет 08 вер, 2022 16:20
airmax78 написав:
Дозоры не потрібні. Козаки 2М потрібні.
виробник цих Козаків постійно в якесь лайно вляпувались через недоброякісну продукцію на тендерах оборонки.
Але по Закону України як завжди нічого не було таким ділкам. Що при по що при зе.
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Додано: Чет 08 вер, 2022 16:21
Puente написав:
омусь же "електричок" стає все більше і більше . І водневі двигуни все намагаються зробити . Ну і так далі . Гравітаційні чи електричні акумулятори ...
Є така штука, як глобальне потепління, мабуть.
Ті ж самі дослідження, що кажуть про величезну кількість газу, кажуть, що якщо його спалити, то на Землі стане значно менш комфортно жити.
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Додано: Чет 08 вер, 2022 16:23
airmax78 написав:
Дозоры не потрібні. Козаки 2М потрібні.
Козаки,
Варти,
Новатори ...
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Додано: Чет 08 вер, 2022 16:25
Так багато газу в темі "війна".
Хто з Купянська? Неперевірена інфа: наші зайшли. Я в цьому нічого доброго не бачу, якщо тили і фланги не прикриті. Такі ура-атаки погано закінчуються.
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Додано: Чет 08 вер, 2022 16:38
В 2014 не получилось, поэтому повторили в 2022-м" Безумные откровения Путина на экономическом форуме
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