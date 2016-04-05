RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 219721982199220022012202>
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Хто з Купянська? Неперевірена інфа: наші зайшли. Я в цьому нічого доброго не бачу, якщо тили і фланги не прикриті. Такі ура-атаки погано закінчуються.

Не бачив про Купянськ конкретно, але русня пише про бої в районі Грушівки(на 5-7 км західніше Купянська), під Шевченковим(є фотопідтвердження) та південніше, в районі Веселого і Куньйого.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 08 вер, 2022 16:45, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 464
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 16:39

  Puente написав:
  V2 написав:jump
Це якийсь треш:
- зрадника портнова випускають як "волонтера", волонтерів - обшукують;
- Кривоносу за оборону летовища - кримінальну справу, лисому з квартала - державну нагороду ...

Весь цей треш створюють журналісти . Інформацію або спотворюють або просто обмежують .
Волонтерам можна за кордон? Довідку волонтера має ? От і все ...
Мало волонтерів живуть за рахунок волонтерства ? Багато .
В Жулянах розікрали купу всілякого різного під час чи зразу після оборони ( керував Кривонос ) - хто винен ? Поки невідомо ... Кого нагороджують ? Про кого знають особисто ... Може і так ...

Была бы возможность, поставил бы 10 +!
Хоть кто-то пишет разумные вещи.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23030
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 16:44

  Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно

Я ще з кінця 1980-х чую, що запасів нафти та газу вистачить на 20-30 років
Але змінюються технології видобутку газа. Тому запаси є

Але альтернативи почали просувати ще до всього цього.
Ще років 10 і просто не будуть виробляти авто з ДВС
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7159
З нами з: 31.08.09
Подякував: 491 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 16:47

  _hunter написав:
  Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно . Але - вартість електроенергії , яку Німеччина купувала у Франції , коли власної не вистачало ( а таке трапляється частенько ) - була в десятки разів вища за "нормальну" . І вся їх "зелена" енергетика ( особливо без газу ) нездатна забезпечити свої потреби ...
Ми всі ( світ ) стоїть на порозі величезних змін ( як же вже не хочеться це все побачити ! ) ...
Вы сейчас много чего в одну кучу намешали: и хим-пром и транспорт и банальное отопление.
И если "заменить в каждом доме радиаторы да трансформаторные будки по городам побольше поставить" -- это даже не инженерная задача -- так, чисто менеджерская.
То что делать, например, с производством удобрений/полимеров -- вопрос...
А самі змішуєте
Полімери - це одне...
Міндобрива - це друге
А складна хімія - це взагалі третє..
Полімери - витримають
Міндобрива - вже давно пробують замінити ГМО, ба більше заводи міндобрив ( той самий Одеський припортовий) - були способом забрати з труби газ , який в трубу поступає з однаковою швидкістю - а забирається з різною у різні пори року...
Електроенергія 1Квт*год=3,6Мдж=0,02-0,2 долара_________1 Мдж= 0,006-0,06 долара
При ціні газу в 2000 доларів/1000м3= вартість __________1 Мдж=0,07 долара
Тепер розумієте чого газ постійно відбивається від верхньої планки ціни в 2500-3000 ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 08 вер, 2022 16:48, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25899
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 16:47

  mephala написав:ви про які ціни розмовляєте? на біржі чи які виставляють фірмам та домогосподарствам у яких були зарані укладені контракти?
расіся по 250 баксів поставляє газ по довгострокових контрактах. так що для довгострокових споживачів ціна теж не сильно зросла. це з приводу як воно було.
тому ніхто дуже й не чухався - для тих хто думав про завтра були законтрактовані обсяги й ціни на газ.
а як воно буде далі то ХЗ. контракти мають властивість закінчуватися та й формули можуть там бути закладені які перераховуються час від часу.

+
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23030
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 16:57

  Hotab написав:Так багато газу в темі "війна".

Хто з Купянська? Неперевірена інфа: наші зайшли. Я в цьому нічого доброго не бачу, якщо тили і фланги не прикриті. Такі ура-атаки погано закінчуються.

есть видео флага Украины с горсовета Балаклеи
sequence
 
Повідомлень: 6909
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2059 раз.
Подякували: 1848 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 17:01

  Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно . Але - вартість електроенергії , яку Німеччина купувала у Франції , коли власної не вистачало ( а таке трапляється частенько ) - була в десятки разів вища за "нормальну" . І вся їх "зелена" енергетика ( особливо без газу ) нездатна забезпечити свої потреби ...
Ми всі ( світ ) стоїть на порозі величезних змін ( як же вже не хочеться це все побачити ! ) ...

Не берусь прогнозировать, но мне кажется, что единственный на сегодня реальный вариант решения - термояд (краткосрочно - АЭС). "Зелёная" энергетика, на мой взгляд, не способна обеспечить сегодняшний (и, тем более, растущий) уровень энергопотребления. Государствам стоило бы выделить большИе ресурсы на решение вопроса термояда.
Если не удастся решить проблемы энергетики, то, на мой взгляд, человечеству грозит очень серьёзный откат в развитии (как минимум, на десятки лет) и резкое сокращение численности с глобальными конфликтами. Или экологический кризис (катастрофа?) с такими же последствиями. Конечно, не завтра, но, думаю, мои внуки доживут до этого.
Благодаря 2-й мировой были резко увеличены затраты на физику (атомная бомба). Возможно, сегодняшняя ситуация подтолкнёт в этом же направлении.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23030
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 17:02

  mephala написав:ви про які ціни розмовляєте? на біржі чи які виставляють фірмам та домогосподарствам у яких були зарані укладені контракти?
расіся по 250 баксів поставляє газ по довгострокових контрактах. так що для довгострокових споживачів ціна теж не сильно зросла. це з приводу як воно було.
тому ніхто дуже й не чухався - для тих хто думав про завтра були законтрактовані обсяги й ціни на газ.
а як воно буде далі то ХЗ. контракти мають властивість закінчуватися та й формули можуть там бути закладені які перераховуються час від часу.

на біржі.
А як ви поясните такого типу новини:
"Газпром" полностью приостановил поставки российского газа французской Engie
Виходить ваше твердження "расіся по 250 баксів поставляє газ по довгострокових контрактах" не відповідає дійсності....
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 08 вер, 2022 17:11, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4081
З нами з: 11.11.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Перемога довкола Балаклії дуже хрупка, бо поруч уся РФ і сформувати ударний кулак, щоб повернути Балаклію вони рано чи пізно зможуть. Було б круто, якби взяли в котел Ізюм і перерізали усю русню. Свого роду помста за Іловайськ і Єлєновку.

Краще звільняти Херсон, бо сформувати сили для форсування Дніпка вже не змогла б Рашка. З кожним днем, кількість русскіх все менше і менше, якщо у 1943 на фронт могли заслати мільйони ваньок, то зараз, це тільки тисячі, бо в середньому 1-2 дитини в сім'ї і мало хто захоче віддавати її на фронт, на відміну від 1943, коли по 5-10 дітей було і не дуже переймалися їх долею, ніколи було голову підняти за роботою.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11657
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1732 раз.
Подякували: 2554 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 17:11

  Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно . Але - вартість електроенергії , яку Німеччина купувала у Франції , коли власної не вистачало ( а таке трапляється частенько ) - була в десятки разів вища за "нормальну" . І вся їх "зелена" енергетика ( особливо без газу ) нездатна забезпечити свої потреби ...
Ми всі ( світ ) стоїть на порозі величезних змін ( як же вже не хочеться це все побачити ! ) ...

Пік добутку нафти мав бути в 1980 році і нафта мала закінчуватись(значне падіння добутку) в році так 2000.
Це не стьоб, це ОФІЦІЙНІ дані. Були серйозні дослідження і такі прогнози в якомусь-там році(десь 1950-60 роки по-моєму).
Зелена енергетика здатна забезпечити УСІ потреби(в енергетиці). Цей процес просто повільний і достатньо дорогий.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4081
З нами з: 11.11.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 219721982199220022012202>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103362
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464314
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3813
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.