V2 написав:jump Це якийсь треш: - зрадника портнова випускають як "волонтера", волонтерів - обшукують; - Кривоносу за оборону летовища - кримінальну справу, лисому з квартала - державну нагороду ...
Весь цей треш створюють журналісти . Інформацію або спотворюють або просто обмежують . Волонтерам можна за кордон? Довідку волонтера має ? От і все ... Мало волонтерів живуть за рахунок волонтерства ? Багато . В Жулянах розікрали купу всілякого різного під час чи зразу після оборони ( керував Кривонос ) - хто винен ? Поки невідомо ... Кого нагороджують ? Про кого знають особисто ... Може і так ...
Была бы возможность, поставил бы 10 +! Хоть кто-то пишет разумные вещи.
Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно . Але - вартість електроенергії , яку Німеччина купувала у Франції , коли власної не вистачало ( а таке трапляється частенько ) - була в десятки разів вища за "нормальну" . І вся їх "зелена" енергетика ( особливо без газу ) нездатна забезпечити свої потреби ... Ми всі ( світ ) стоїть на порозі величезних змін ( як же вже не хочеться це все побачити ! ) ...
Вы сейчас много чего в одну кучу намешали: и хим-пром и транспорт и банальное отопление. И если "заменить в каждом доме радиаторы да трансформаторные будки по городам побольше поставить" -- это даже не инженерная задача -- так, чисто менеджерская. То что делать, например, с производством удобрений/полимеров -- вопрос...
А самі змішуєте Полімери - це одне... Міндобрива - це друге А складна хімія - це взагалі третє.. Полімери - витримають Міндобрива - вже давно пробують замінити ГМО, ба більше заводи міндобрив ( той самий Одеський припортовий) - були способом забрати з труби газ , який в трубу поступає з однаковою швидкістю - а забирається з різною у різні пори року... Електроенергія 1Квт*год=3,6Мдж=0,02-0,2 долара_________1 Мдж= 0,006-0,06 долара При ціні газу в 2000 доларів/1000м3= вартість __________1 Мдж=0,07 долара Тепер розумієте чого газ постійно відбивається від верхньої планки ціни в 2500-3000 ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 08 вер, 2022 16:48, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:ви про які ціни розмовляєте? на біржі чи які виставляють фірмам та домогосподарствам у яких були зарані укладені контракти? расіся по 250 баксів поставляє газ по довгострокових контрактах. так що для довгострокових споживачів ціна теж не сильно зросла. це з приводу як воно було. тому ніхто дуже й не чухався - для тих хто думав про завтра були законтрактовані обсяги й ціни на газ. а як воно буде далі то ХЗ. контракти мають властивість закінчуватися та й формули можуть там бути закладені які перераховуються час від часу.
Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно . Але - вартість електроенергії , яку Німеччина купувала у Франції , коли власної не вистачало ( а таке трапляється частенько ) - була в десятки разів вища за "нормальну" . І вся їх "зелена" енергетика ( особливо без газу ) нездатна забезпечити свої потреби ... Ми всі ( світ ) стоїть на порозі величезних змін ( як же вже не хочеться це все побачити ! ) ...
Не берусь прогнозировать, но мне кажется, что единственный на сегодня реальный вариант решения - термояд (краткосрочно - АЭС). "Зелёная" энергетика, на мой взгляд, не способна обеспечить сегодняшний (и, тем более, растущий) уровень энергопотребления. Государствам стоило бы выделить большИе ресурсы на решение вопроса термояда. Если не удастся решить проблемы энергетики, то, на мой взгляд, человечеству грозит очень серьёзный откат в развитии (как минимум, на десятки лет) и резкое сокращение численности с глобальными конфликтами. Или экологический кризис (катастрофа?) с такими же последствиями. Конечно, не завтра, но, думаю, мои внуки доживут до этого. Благодаря 2-й мировой были резко увеличены затраты на физику (атомная бомба). Возможно, сегодняшняя ситуация подтолкнёт в этом же направлении.
mephala написав:ви про які ціни розмовляєте? на біржі чи які виставляють фірмам та домогосподарствам у яких були зарані укладені контракти? расіся по 250 баксів поставляє газ по довгострокових контрактах. так що для довгострокових споживачів ціна теж не сильно зросла. це з приводу як воно було. тому ніхто дуже й не чухався - для тих хто думав про завтра були законтрактовані обсяги й ціни на газ. а як воно буде далі то ХЗ. контракти мають властивість закінчуватися та й формули можуть там бути закладені які перераховуються час від часу.
Перемога довкола Балаклії дуже хрупка, бо поруч уся РФ і сформувати ударний кулак, щоб повернути Балаклію вони рано чи пізно зможуть. Було б круто, якби взяли в котел Ізюм і перерізали усю русню. Свого роду помста за Іловайськ і Єлєновку.
Краще звільняти Херсон, бо сформувати сили для форсування Дніпка вже не змогла б Рашка. З кожним днем, кількість русскіх все менше і менше, якщо у 1943 на фронт могли заслати мільйони ваньок, то зараз, це тільки тисячі, бо в середньому 1-2 дитини в сім'ї і мало хто захоче віддавати її на фронт, на відміну від 1943, коли по 5-10 дітей було і не дуже переймалися їх долею, ніколи було голову підняти за роботою.
Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно . Але - вартість електроенергії , яку Німеччина купувала у Франції , коли власної не вистачало ( а таке трапляється частенько ) - була в десятки разів вища за "нормальну" . І вся їх "зелена" енергетика ( особливо без газу ) нездатна забезпечити свої потреби ... Ми всі ( світ ) стоїть на порозі величезних змін ( як же вже не хочеться це все побачити ! ) ...
Пік добутку нафти мав бути в 1980 році і нафта мала закінчуватись(значне падіння добутку) в році так 2000. Це не стьоб, це ОФІЦІЙНІ дані. Були серйозні дослідження і такі прогнози в якомусь-там році(десь 1950-60 роки по-моєму). Зелена енергетика здатна забезпечити УСІ потреби(в енергетиці). Цей процес просто повільний і достатньо дорогий.