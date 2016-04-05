V2 написав:jump Це якийсь треш: - зрадника портнова випускають як "волонтера", волонтерів - обшукують; - Кривоносу за оборону летовища - кримінальну справу, лисому з квартала - державну нагороду ...
Весь цей треш створюють журналісти . Інформацію або спотворюють або просто обмежують . Волонтерам можна за кордон? Довідку волонтера має ? От і все ... Мало волонтерів живуть за рахунок волонтерства ? Багато . В Жулянах розікрали купу всілякого різного під час чи зразу після оборони ( керував Кривонос ) - хто винен ? Поки невідомо ... Кого нагороджують ? Про кого знають особисто ... Може і так ...
Была бы возможность, поставил бы 10 +! Хоть кто-то пишет разумные вещи.
Волонтёрам можно за границу ? Можно, но обязаны вернутся. Вернулся ? Нет
По Лысому. За какие такие заслуги ему награда ? За то, что его знают лично ? Или за то, что он лично говорил в интервью, что воевать не будет ?
По Кривоносу. Тут вообще интересно. Как расследовать, почему разминировали на юге и почему так быстро сдали Херсон ? Так не на часі, после войны А в отношении Кривоноса - так вот прям щасс дело завели
airmax78 написав:Дозоры не потрібні. Козаки 2М потрібні.
виробник цих Козаків постійно в якесь лайно вляпувались через недоброякісну продукцію на тендерах оборонки. Але по Закону України як завжди нічого не було таким ділкам. Що при по що при зе.
Це той випадок, коли можна сказати "хоть щось робилося". Краще будь-яка бронемашина, чим консервна евробляха, в якій від однієї кулеметної черги гинуть усі. Я багато відео та фото бачив в ватних телеграм каналах, де саме усі хто був в салоні бляхи, просто розстріляні із засідки. Це тисячі життів.
Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно . Але - вартість електроенергії , яку Німеччина купувала у Франції , коли власної не вистачало ( а таке трапляється частенько ) - була в десятки разів вища за "нормальну" . І вся їх "зелена" енергетика ( особливо без газу ) нездатна забезпечити свої потреби ... Ми всі ( світ ) стоїть на порозі величезних змін ( як же вже не хочеться це все побачити ! ) ...
Вы сейчас много чего в одну кучу намешали: и хим-пром и транспорт и банальное отопление. И если "заменить в каждом доме радиаторы да трансформаторные будки по городам побольше поставить" -- это даже не инженерная задача -- так, чисто менеджерская. То что делать, например, с производством удобрений/полимеров -- вопрос...
Для химпрома газ очень важен. Для энергетики это не решение. По-моему, ещё Менделеев говорил, что топить газом это то же, что топить ассигнациями. Сегодня, насколько понимаю, потребление газа как энергоресурса значительно выше, чем потребление в качестве сырья для химпрома. Кроме того, есть много возможностей для экономии электроэнергии. Кроме "радиаторов да трансформаторных будок" можно/нужно использовать, например, тепловые насосы. Пример - Швеция (можно посмотреть, например, здесь - https://freenergy.com.ua/ru/teploviye-nasosy-v-shvecii/).
Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно . Але - вартість електроенергії , яку Німеччина купувала у Франції , коли власної не вистачало ( а таке трапляється частенько ) - була в десятки разів вища за "нормальну" . І вся їх "зелена" енергетика ( особливо без газу ) нездатна забезпечити свої потреби ... Ми всі ( світ ) стоїть на порозі величезних змін ( як же вже не хочеться це все побачити ! ) ...
колись давно читав статтю що невелика частина Сахари на якій встановити сонячні панелі забезпечить електрикою всю Европу. Але доставити ту електрику то є велика проблема.
Писав про тисячі загиблих за кілька днів. Ми все пам'ятаємо, а що не пам'ятаємо, то є у модераторів, навіть якщо вони видалили.
З того що бачу, фланги прикривають. Села на флангах теж зачищають. Брехлива подоляка ю. сказала, що йдуть , обходячи села, це не так. Якщо дійсно зайдуть в Шевченково, кілька сіл на північний захід від нього та укріпрайон орків автоматично відрізаються. Це нові полонені і нові трофеї.
Про оточення ізюмського угрупування говорити надто рано.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 вер, 2022 17:32, всього редагувалось 2 разів.
Puente написав:Ха ... Запасів газу на Землі при нинішньому споживанні вистачить на півсотні років . Аж ... Тобто без альтернатив не обійдешся все одно . Але - вартість електроенергії , яку Німеччина купувала у Франції , коли власної не вистачало ( а таке трапляється частенько ) - була в десятки разів вища за "нормальну" . І вся їх "зелена" енергетика ( особливо без газу ) нездатна забезпечити свої потреби ... Ми всі ( світ ) стоїть на порозі величезних змін ( як же вже не хочеться це все побачити ! ) ...
колись давно читав статтю що невелика частина Сахари на якій встановити сонячні панелі забезпечить електрикою всю Европу. Але доставити ту електрику то є велика проблема.
Если есть калькулятор просто посчитайте цену сплошной солнечной батареи пусть просто на территории Чада, Нигера, Алжира и Ливии с Суданом к примеру