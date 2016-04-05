барабашов написав:Если есть калькулятор просто посчитайте цену сплошной солнечной батареи пусть просто на территории Чада, Нигера, Алжира и Ливии с Суданом к примеру
1 м2 сонячної панелі вартістю в 100 доларів дасть 300-400 Квт*годин в рік.... Далі рахуйте самі... ПС Вартість квт потужності АЕС = 1500 доларів...правда він видасть в рік 7000Квт*годин...але при цьому буде потребувати палива.
ППС Споживання електроенергії Україною в 2020 році - 117 000 млн Квт*год Таким чином треба 300 млн м2 панелей..або площу половини Києва...або 0,05% площі України... і 30 млрд доларів...
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 08 вер, 2022 17:53, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:................ Волонтёрам можно за границу ? Можно, но обязаны вернутся. Вернулся ? Нет
По Лысому. За какие такие заслуги ему награда ? За то, что его знают лично ? Или за то, что он лично говорил в интервью, что воевать не будет ?
По Кривоносу. Тут вообще интересно. Как расследовать, почему разминировали на юге и почему так быстро сдали Херсон ? Так не на часі, после войны А в отношении Кривоноса - так вот прям щасс дело завели
Тут даже не двойные стандарты, а гораздо хуже
1. Обязаны. Какое наказание предусмотрено за нарушение? 2. "По Лысому". Много Вы назовёте артистов на фронте? Да, есть, но очень немного. За границей много больше. За что дали награду, не знаю и не интересовался. Возможно, за дело (например, за "Байрактар-ньюс"), возможно, нет. Кстати, не сомневаюсь, что по итогу будет достаточно много незаслуженных наград, знаете - "...награждение непричастных". 3. По Кривоносу сегодня уголовного дела нет. Есть дело о хищении имущества в Жулянах. Здесь было много флуда по этому поводу, когда я был в бане. Не хочу возвращаться к этому вопросу. Но, вообще-то, Кривонос уже довольно давно гораздо больше политик, чем военный. В бане было время, послушал его комментарии по разным вопросам - носят явно политический характер. Претензий к его комментам можно предъявить достаточно много.
барабашов написав:Если есть калькулятор просто посчитайте цену сплошной солнечной батареи пусть просто на территории Чада, Нигера, Алжира и Ливии с Суданом к примеру
1 м2 сонячної панелі вартістю в 100 доларів дасть 300-400 Квт*годин в рік.... Далі рахуйте самі... ПС Вартість квт потужності АЕС = 1500 доларів...правда він видасть в рік 7000Квт*годин...але при цьому буде потребувати палива.
ППС Споживання електроенергії Україною в 2020 році - 117 000 млн Квт*год Таким чином треба 300 млн м2 панелей..або площу половини Києва...або 0,05% площі України... і 30 млрд доларів...
ЕС в раз 30 больше Украины нынешней и потребляет пусть тогда раз в 50 больше ЭЭ Значит засеять Сахару СЭС обойдётся в районе триллиона, и ещё столько же думаю пойдёт на новые линии сверхвысокого напряженмя Как думаете - за миллиардов 500 можно будет собрать армию из латиносов, арабов, индусов в 5-10млн человек, которые растопчут просто вторую армию мира вместе со скотом, обмениваюшим своих детей на белые Лады?
барабашов написав:Как думаете - за миллиардов 500 можно будет собрать армию из латиносов, арабов, индусов в 5-10млн человек, которые растопчут просто вторую армию мира вместе со скотом, обмениваюшим своих детей на белые Лады?
1 Ви служили в армії? 2 Педераційники витрачають від 0,5 до 1 млрд доларів в день на армію в 0,15 млн осіб...при чому користуються запасами срср....
То скільки буде коштувати армія в 5-10 млн? чим її на фронт доправити з інших континентів? яка буде її боєздатність...
Hotab написав:sashaqbl , було. Проте знак Шевченкове - це не зачистка міста)
Мені здається звідти рух на пд-схід до водосховища. Тоді можливе перерізання траси Купянск - Ізюм. Але туди треба заводити не менше бригади, щоб утримати те угрупування в оточенні.
Не берусь решать за Генштаб. Но не уверен, что у нас есть лишняя бригада (или больше), чтобы держать окружение. На мой взгляд, легче хотя бы приблизиться к Купянску, чтобы его можно было обстреливать из арты. Купянск очень серьёзный ж/д узел. Если держать его хотя бы под огневым контролем, это сильно ухудшит положение не только изюмской группировки, но и всего луганского фронта (Велика Комишуваха-Северодонецк- Бахмут). Кстати, здесь - https://deepstatemap.live/#9.75/49.4820/37.5489 - Шевченково показано как наше, но "Під питанням".
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 08 вер, 2022 18:15, всього редагувалось 1 раз.
...Ага по Кривоносу - немає Є по нанесенню шкоди майну..спричинену тим , що Кривонос взяв на себе керівництво і віддав накази які привели до знищення майна...
Так є кримінальна справа по Кривоносу? Чи там справа , по Зеленському, який як Головнокомандувач забув призначити когось , хто б керував обороною Жулян?
1. Приведите, пожалуйста, формулировку из уголовного дела, а не придуманную Вами. 2. А была "оборона Жулян"? Кто-то на них напал? А, вообще, написал, не хочу возвращаться к этому вопросу. Мог бы написать много, но сейчас "не на часі". И не провоцируйте. Больше об этом писать не буду.