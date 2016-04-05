Додано: Чет 08 вер, 2022 17:50

pesikot написав: ................

Волонтёрам можно за границу ? Можно, но обязаны вернутся. Вернулся ? Нет



По Лысому. За какие такие заслуги ему награда ? За то, что его знают лично ? Или за то, что он лично говорил в интервью, что воевать не будет ?



По Кривоносу. Тут вообще интересно.

Как расследовать, почему разминировали на юге и почему так быстро сдали Херсон ? Так не на часі, после войны

А в отношении Кривоноса - так вот прям щасс дело завели



Тут даже не двойные стандарты, а гораздо хуже ................Волонтёрам можно за границу ? Можно, но обязаны вернутся. Вернулся ? НетПо Лысому. За какие такие заслуги ему награда ? За то, что его знают лично ? Или за то, что он лично говорил в интервью, что воевать не будет ?По Кривоносу. Тут вообще интересно.Как расследовать, почему разминировали на юге и почему так быстро сдали Херсон ? Так не на часі, после войныА в отношении Кривоноса - так вот прям щасс дело завелиТут даже не двойные стандарты, а гораздо хуже

Кривоносу

хищении имущества в Жулянах

политик

политический

1. Обязаны. Какое наказание предусмотрено за нарушение?2. "По Лысому". Много Вы назовёте артистов на фронте?Да, есть, но очень немного. За границей много больше. За что дали награду, не знаю и не интересовался. Возможно, за дело (например, за "Байрактар-ньюс"), возможно, нет.Кстати, не сомневаюсь, что по итогу будет достаточно много незаслуженных наград, знаете - "...награждение непричастных".3. Посегодня уголовного дела. Есть дело оЗдесь было много флуда по этому поводу, когда я был в бане. Не хочу возвращаться к этому вопросу.Но, вообще-то, Кривонос уже довольно давно гораздо больше, чем военный.В бане было время, послушал его комментарии по разным вопросам - носят явнохарактер. Претензий к его комментам можно предъявить достаточно много.