Додано: Чет 08 вер, 2022 18:33

ЛАД написав: pesikot написав: ................

Волонтёрам можно за границу ? Можно, но обязаны вернутся. Вернулся ? Нет



По Лысому. За какие такие заслуги ему награда ? За то, что его знают лично ? Или за то, что он лично говорил в интервью, что воевать не будет ?



По Кривоносу. Тут вообще интересно.

Как расследовать, почему разминировали на юге и почему так быстро сдали Херсон ? Так не на часі, после войны

А в отношении Кривоноса - так вот прям щасс дело завели



Тут даже не двойные стандарты, а гораздо хуже ................Волонтёрам можно за границу ? Можно, но обязаны вернутся. Вернулся ? НетПо Лысому. За какие такие заслуги ему награда ? За то, что его знают лично ? Или за то, что он лично говорил в интервью, что воевать не будет ?По Кривоносу. Тут вообще интересно.Как расследовать, почему разминировали на юге и почему так быстро сдали Херсон ? Так не на часі, после войныА в отношении Кривоноса - так вот прям щасс дело завелиТут даже не двойные стандарты, а гораздо хуже

1. Обязаны. Какое наказание предусмотрено за нарушение?

1. Обязаны. Какое наказание предусмотрено за нарушение?

ЛАД написав: 2. "По Лысому". Много Вы назовёте артистов на фронте?

Да, есть, но очень немного. За границей много больше. За что дали награду, не знаю и не интересовался. Возможно, за дело (например, за "Байрактар-ньюс"), возможно, нет.

Кстати, не сомневаюсь, что по итогу будет достаточно много незаслуженных наград, знаете - "...награждение непричастных".

2. "По Лысому". Много Вы назовёте артистов на фронте?Да, есть, но очень немного. За границей много больше. За что дали награду, не знаю и не интересовался. Возможно, за дело (например, за "Байрактар-ньюс"), возможно, нет.Кстати, не сомневаюсь, что по итогу будет достаточно много незаслуженных наград, знаете - "...награждение непричастных".

За что дали награду, не знаю и не интересовался. Возможно, за дело (например, за "Байрактар-ньюс"), возможно, нет

ЛАД написав: 3. По Кривоносу сегодня уголовного дела нет. Есть дело о хищении имущества в Жулянах .

Здесь было много флуда по этому поводу, когда я был в бане. Не хочу возвращаться к этому вопросу.

Но, вообще-то, Кривонос уже довольно давно гораздо больше политик , чем военный.

В бане было время, послушал его комментарии по разным вопросам - носят явно политический характер. Претензий к его комментам можно предъявить достаточно много. 3. Посегодня уголовного дела. Есть дело оЗдесь было много флуда по этому поводу, когда я был в бане.Но, вообще-то, Кривонос уже довольно давно гораздо больше, чем военный.В бане было время, послушал его комментарии по разным вопросам - носят явнохарактер. Претензий к его комментам можно предъявить достаточно много.

Ах нет наказания, то понять и прастить.Ну свалил за бугор, как его папаша. Ну с кем не бываетТолько вопрос, а кто его зарегистрировал, как волонтёра для выезда за границу ?Насколько я знаю, не так уж и просто этоНа фронте - Хлывнюк, Тарас Тополя. Успевают и на фронте, и концерты даватьТот же Тарас Тополя не участвует в боевых действиях, но он парамедикВытаскивать раненых с поля - тоже работаПри этом Хлывнюк спел вместе в Pink Floyd "ой у лузі червона калина"А Тополя, спел вместе с Эдом Шираном 2stepНо по Лысому тыСъехал с темы, мол, не знаю, не интересовалсяТак узнай, поинтересуйсяЕщё узнай, что Лысый открытым текстом сказал, что на фронт не пойдётРазницу понимаешь или нет ?Потому что, тебе сказать нечего. Хотя тут ты чего-то там интересовалсяА по факту, как сдали Херсон - то не на часіА Кривоносу - дело