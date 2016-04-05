pesikot написав:................ Волонтёрам можно за границу ? Можно, но обязаны вернутся. Вернулся ? Нет
По Лысому. За какие такие заслуги ему награда ? За то, что его знают лично ? Или за то, что он лично говорил в интервью, что воевать не будет ?
По Кривоносу. Тут вообще интересно. Как расследовать, почему разминировали на юге и почему так быстро сдали Херсон ? Так не на часі, после войны А в отношении Кривоноса - так вот прям щасс дело завели
Тут даже не двойные стандарты, а гораздо хуже
1. Обязаны. Какое наказание предусмотрено за нарушение?
Ах нет наказания, то понять и прастить. Ну свалил за бугор, как его папаша. Ну с кем не бывает Только вопрос, а кто его зарегистрировал, как волонтёра для выезда за границу ? Насколько я знаю, не так уж и просто это
ЛАД написав:2. "По Лысому". Много Вы назовёте артистов на фронте? Да, есть, но очень немного. За границей много больше. За что дали награду, не знаю и не интересовался. Возможно, за дело (например, за "Байрактар-ньюс"), возможно, нет. Кстати, не сомневаюсь, что по итогу будет достаточно много незаслуженных наград, знаете - "...награждение непричастных".
На фронте - Хлывнюк, Тарас Тополя. Успевают и на фронте, и концерты давать
Тот же Тарас Тополя не участвует в боевых действиях, но он парамедик Вытаскивать раненых с поля - тоже работа
При этом Хлывнюк спел вместе в Pink Floyd "ой у лузі червона калина" А Тополя, спел вместе с Эдом Шираном 2step
Но по Лысому ты
За что дали награду, не знаю и не интересовался. Возможно, за дело (например, за "Байрактар-ньюс"), возможно, нет
Съехал с темы, мол, не знаю, не интересовался Так узнай, поинтересуйся
Ещё узнай, что Лысый открытым текстом сказал, что на фронт не пойдёт Разницу понимаешь или нет ?
ЛАД написав:3. По Кривоносу сегодня уголовного дела нет. Есть дело о хищении имущества в Жулянах. Здесь было много флуда по этому поводу, когда я был в бане. Не хочу возвращаться к этому вопросу. Но, вообще-то, Кривонос уже довольно давно гораздо больше политик, чем военный. В бане было время, послушал его комментарии по разным вопросам - носят явно политический характер. Претензий к его комментам можно предъявить достаточно много.
Потому что, тебе сказать нечего. Хотя тут ты чего-то там интересовался А по факту, как сдали Херсон - то не на часі А Кривоносу - дело
ЛАД написав:А была "оборона Жулян"? Кто-то на них напал? А, вообще, написал, не хочу возвращаться к этому вопросу. Мог бы написать много, но сейчас "не на часі".
ДБР пише таке:
У межах розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна. Також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю.
Тобто слідчі ДБР будуть вирішувати, чи була "військова необхідність" заднім числом. Тобто її не було, бо не напали. Чесно кажучи, виглядає як політичне переслідування.
ЛАД написав:А была "оборона Жулян"? Кто-то на них напал? А, вообще, написал, не хочу возвращаться к этому вопросу. Мог бы написать много, но сейчас "не на часі".
ДБР пише таке:
У межах розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна. Також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю.
Тобто слідчі ДБР будуть вирішувати, чи була "військова необхідність" заднім числом. Тобто її не було, бо не напали. Чесно кажучи, виглядає як політичне переслідування.
"Слідчі ДБР" наверняка по "чи була "військова необхідність" будут опираться на мнение военных. Заливание полосы ГСМ не спасает от вертолётного десанта и сделано может быть очень быстро при необходимости. Под статьёй был коммент от представителя какой-то фирмы, которая арендовала там помещение. Человек писал об исчезновении, по-моему, компов и ещё много чего. Искать сейчас не буду. По поводу "політичного переслідування" ещё раз - пока против Кривоносанетникакого дела. Его выступления в последнее время явно политические, а не военные.
P.s. Вы не обратили внимание, что эта история в изложении журналистов и самого Кривоноса бросает очень нехорошую тень на Залужного. Если всё так, как рассказывает Кривонос... Как Вы назовёте офицера, который якобы призвал человека в армию, назначил его командовать обороной Жулян, а потом якобы под давлением ОП отказывается от всего этого? При сегодняшнем авторитете Залужного и его влиянии он вполне мог бы (и должен был) выступить в защиту Кривоноса, а не публиковать известный ответ Генштаба.
ЛАД написав:А была "оборона Жулян"? Кто-то на них напал?
Не було Була підготовка до захисту від нападу... А по суті А чи була потреба у вашому будинку виставляти оборону? може нехай би вас захопили педераційники з рідною для вас мовою? А ви б їм дякували десь в Магадані...або на фронті в якомусь з корпусів лнр/днр
ПС По Залужному Пряма мова Кривоноса Я давно дружу з Залужним і тому не хочу піднімати питання про його дії....
Тобто жодного випаду в сторону Залужного. Кривонос на відміну від подібних до вас - бере на себе чужу вину..розуміючи що підставити Залужного - це внести в ЗСУ роздрай.. І як би різним там не всьо так однозначно цього б хотілось.. Але не вийде Ці корисні ідіоти , будуть періодично по тижневі сидіти в бані.
ЛАД написав:А была "оборона Жулян"? Кто-то на них напал? А, вообще, написал, не хочу возвращаться к этому вопросу. Мог бы написать много, но сейчас "не на часі".
ДБР пише таке:
У межах розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна. Також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю.
Тобто слідчі ДБР будуть вирішувати, чи була "військова необхідність" заднім числом. Тобто її не було, бо не напали. Чесно кажучи, виглядає як політичне переслідування.
"Слідчі ДБР" наверняка по "чи була "військова необхідність" будут опираться на мнение военных. Заливание полосы ГСМ не спасает от вертолётного десанта и сделано может быть очень быстро при необходимости. Под статьёй был коммент от представителя какой-то фирмы, которая арендовала там помещение. Человек писал об исчезновении, по-моему, компов и ещё много чего. Искать сейчас не буду. По поводу "політичного переслідування" ещё раз - пока против Кривоносанетникакого дела. Его выступления в последнее время явно политические, а не военные.
От залетіло б декілька десантних Іл-76 в Жуляни - було б нормально і винних у пошкодженні державного майна не було б, прямо як на Півдні з мостами - дбайливе ставлення. Подумаєш - "проебалі", а що тут такого, винних нема.
mephala написав:ви про які ціни розмовляєте? на біржі чи які виставляють фірмам та домогосподарствам у яких були зарані укладені контракти? расіся по 250 баксів поставляє газ по довгострокових контрактах. так що для довгострокових споживачів ціна теж не сильно зросла. це з приводу як воно було. тому ніхто дуже й не чухався - для тих хто думав про завтра були законтрактовані обсяги й ціни на газ. а як воно буде далі то ХЗ. контракти мають властивість закінчуватися та й формули можуть там бути закладені які перераховуються час від часу.
ЛАД написав:Слідчі ДБР" наверняка по "чи була "військова необхідність" будут опираться на мнение военных. Заливание полосы ГСМ не спасает от вертолётного десанта и сделано может быть очень быстро при необходимости
Чекаємо карних справ від ДБР проти тих, хто підривав мости, бо "підрив мостів не зупиняє ворога". В Ізраїлі, після кожної війни, створювалась парламентська комісія, після висновків якої летіли конкретні голови. Можна і не чекати кінця війни, як було з Перл-Гарбором. В нас комісія не на часі, коли буде на часі, її очолить Безмозгла, як по вагнерівцям, і знову будуть винні ті, хто готувався, в не ті, хто злив і про..ав. Якось так.