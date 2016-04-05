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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2201220222032204>
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:43

Перенесу це сюди...

  Bolt написав:
  Успіх написав:Яка тишаааааааа)))
Що, "западенці" по Польщах, що й на форумах нема кому писати?)))))))

Яка Польща?! Корки у Львові, ще більші ніж до війни з ковідом! 😡

Ну, не всі встигли зайняти оборону за кордоном))) Багато хто і в наших краях осів.
Кажу, в Карпатах дуже важко/ледве стримують оборону в колибах і басейнах. Кажуть, народу там валом...

А Успіх, ще чогось дивувався, чого то справжньої ротації нема, а лише "заледве" відпускають у відпустки "по сімейних обставинах"? :D

А виходить, що просто дуууууже важко оборону втримувати в Карпатах)))
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:52

  budivelnik написав:
  барабашов написав:Как думаете - за миллиардов 500 можно будет собрать армию из латиносов, арабов, индусов в 5-10млн человек, которые растопчут просто вторую армию мира вместе со скотом, обмениваюшим своих детей на белые Лады?
1 Ви служили в армії?
2 Педераційники витрачають від 0,5 до 1 млрд доларів в день на армію в 0,15 млн осіб...при чому користуються запасами срср....

То скільки буде коштувати армія в 5-10 млн?
чим її на фронт доправити з інших континентів?
яка буде її боєздатність...

Далі продовжувати?

Что то много вы написали
150000 тел
Каждому по 3000уе в день чтоли платят? Или считают выстрел с 50ти летнего Града по цене Томагавка?
Наверно потребуется и с КНА и председателем Си за Таймыр с Якутией договариваться о поддержке
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:00

  lapay написав:
  ЛАД написав:Слідчі ДБР" наверняка по "чи була "військова необхідність" будут опираться на мнение военных. Заливание полосы ГСМ не спасает от вертолётного десанта и сделано может быть очень быстро при необходимости

Чекаємо карних справ від ДБР проти тих, хто підривав мости, бо "підрив мостів не зупиняє ворога".
В Ізраїлі, після кожної війни, створювалась парламентська комісія, після висновків якої летіли конкретні голови. Можна і не чекати кінця війни, як було з Перл-Гарбором.
В нас комісія не на часі, коли буде на часі, її очолить Безмозгла, як по вагнерівцям, і знову будуть винні ті, хто готувався, в не ті, хто злив і про..ав. Якось так.

Слишком много заинтересованных лиц, имеющих прямой контакт с организованной преступностью во власти.
Для населения же разыгрывается такая карта, каждый раз:
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:02

  Успіх написав:
  fler написав:Також натякають на гарні новини завтра по Півдню.

Ого :shock:
Цікавенько!
Було б добре - а то тут все частіше і частіше криють касетами :roll:

А може то завтра буде піпець рашиській колоні, яка була сьогодні помічена в С. :?: :wink:

Якщо це та, яка щойно зробила жест доброї волі з пункта Х у пункт У, то до пункту Й їй недалеко. До речі це 60 одиниць техніки. На днях один поранений танкіст з Миколаївського напрямку сказав, що після вигнання рашистів нам дістається десь 30 відсотків їх техніки (яка на ходу або легко ремонтується)+ бк.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:07

  _hunter написав:То что делать, например, с производством удобрений/полимеров -- вопрос...

Как раз вопросов нет.
А нужна Земля и Украина.
(у наших предков не было таких проблем - был иной источник, по этому поводу существовал даже "Земельный Закон" в Украине с "интересными цифрами" залесения, КРС/га,..)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:19

  ЛАД написав:
  Puente написав:
  V2 написав:jump
Це якийсь треш:
- зрадника портнова випускають як "волонтера", волонтерів - обшукують;
- Кривоносу за оборону летовища - кримінальну справу, лисому з квартала - державну нагороду ...

Весь цей треш створюють журналісти . Інформацію або спотворюють або просто обмежують .
Волонтерам можна за кордон? Довідку волонтера має ? От і все ...
Мало волонтерів живуть за рахунок волонтерства ? Багато .
В Жулянах розікрали купу всілякого різного під час чи зразу після оборони ( керував Кривонос ) - хто винен ? Поки невідомо ... Кого нагороджують ? Про кого знають особисто ... Може і так ...

Была бы возможность, поставил бы 10 +!
Хоть кто-то пишет разумные вещи.

Деньги, крысы ищут Деньги, дабы нацарювать-наколядувать за свою каденцию.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:25

  Hotab написав:
  Letusrock написав:от про це я й писав

Писав про тисячі загиблих за кілька днів. Ми все пам'ятаємо, а що не пам'ятаємо, то є у модераторів, навіть якщо вони видалили.

Усё, батенька, усё..., что удалено - удалено.
И восстановить не получиться.
  Hotab написав:З того що бачу, фланги прикривають. Села на флангах теж зачищають. Брехлива подоляка ю. сказала, що йдуть , обходячи села, це не так.
Якщо дійсно зайдуть в Шевченково, кілька сіл на північний захід від нього та укріпрайон орків автоматично відрізаються. Це нові полонені і нові трофеї.

Про оточення ізюмського угрупування говорити надто рано.

Дальше официальных новостей мы не прыгнем:
https://donpress.com/news/08-09-2022-na ... rkovschine
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:28

У віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. Наступним монархом Великої Британії стане її старший син – 73-річний принц Чарльз. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7146421/
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:33

«Лондонський міст впав»
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 73944.html
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:34

  барабашов написав:
  budivelnik написав:
  барабашов написав:Как думаете - за миллиардов 500 можно будет собрать армию из латиносов, арабов, индусов в 5-10млн человек, которые растопчут просто вторую армию мира вместе со скотом, обмениваюшим своих детей на белые Лады?
1 Ви служили в армії?
2 Педераційники витрачають від 0,5 до 1 млрд доларів в день на армію в 0,15 млн осіб...при чому користуються запасами срср....
То скільки буде коштувати армія в 5-10 млн?
чим її на фронт доправити з інших континентів?
яка буде її боєздатність...
Далі продовжувати?
Что то много вы написали
150000 тел
Каждому по 3000уе в день чтоли платят? Или считают выстрел с 50ти летнего Града по цене Томагавка?
Наверно потребуется и с КНА и председателем Си за Таймыр с Якутией договариваться о поддержке
Ну-ну...
Видно що навіть близько до казарми не підходили...
1 Просто запустити танковий двигун - 80 літрів палива( це натиснув на стартер і почекав що двигун завівся..ще нікуди не їхав)
1 км на Уралі = 1 літра....прикидуєте, треба підвести на 100 км паливо, береш 5 тонний Урал і 200 літрів з цих 5 тонн витрачаєш тільки на те щоб підвезти...
2 Харчі, патрони ( простий автоматний - десь 20 грн) , годину роботи вертушки -хай Хоттаб вам розповість...

І так далі і тому подібне.
budivelnik
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  #<1 ... 2201220222032204>
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