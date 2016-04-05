барабашов написав:Как думаете - за миллиардов 500 можно будет собрать армию из латиносов, арабов, индусов в 5-10млн человек, которые растопчут просто вторую армию мира вместе со скотом, обмениваюшим своих детей на белые Лады?
1 Ви служили в армії? 2 Педераційники витрачають від 0,5 до 1 млрд доларів в день на армію в 0,15 млн осіб...при чому користуються запасами срср....
То скільки буде коштувати армія в 5-10 млн? чим її на фронт доправити з інших континентів? яка буде її боєздатність...
Далі продовжувати?
Что то много вы написали 150000 тел Каждому по 3000уе в день чтоли платят? Или считают выстрел с 50ти летнего Града по цене Томагавка? Наверно потребуется и с КНА и председателем Си за Таймыр с Якутией договариваться о поддержке
ЛАД написав:Слідчі ДБР" наверняка по "чи була "військова необхідність" будут опираться на мнение военных. Заливание полосы ГСМ не спасает от вертолётного десанта и сделано может быть очень быстро при необходимости
Чекаємо карних справ від ДБР проти тих, хто підривав мости, бо "підрив мостів не зупиняє ворога". В Ізраїлі, після кожної війни, створювалась парламентська комісія, після висновків якої летіли конкретні голови. Можна і не чекати кінця війни, як було з Перл-Гарбором. В нас комісія не на часі, коли буде на часі, її очолить Безмозгла, як по вагнерівцям, і знову будуть винні ті, хто готувався, в не ті, хто злив і про..ав. Якось так.
Слишком много заинтересованных лиц, имеющих прямой контакт с организованной преступностью во власти. Для населения же разыгрывается такая карта, каждый раз:
fler написав:Також натякають на гарні новини завтра по Півдню.
Ого Цікавенько! Було б добре - а то тут все частіше і частіше криють касетами
А може то завтра буде піпець рашиській колоні, яка була сьогодні помічена в С.
Якщо це та, яка щойно зробила жест доброї волі з пункта Х у пункт У, то до пункту Й їй недалеко. До речі це 60 одиниць техніки. На днях один поранений танкіст з Миколаївського напрямку сказав, що після вигнання рашистів нам дістається десь 30 відсотків їх техніки (яка на ходу або легко ремонтується)+ бк.
_hunter написав:То что делать, например, с производством удобрений/полимеров -- вопрос...
Как раз вопросов нет. А нужна Земля и Украина. (у наших предков не было таких проблем - был иной источник, по этому поводу существовал даже "Земельный Закон" в Украине с "интересными цифрами" залесения, КРС/га,..)
V2 написав:jump Це якийсь треш: - зрадника портнова випускають як "волонтера", волонтерів - обшукують; - Кривоносу за оборону летовища - кримінальну справу, лисому з квартала - державну нагороду ...
Весь цей треш створюють журналісти . Інформацію або спотворюють або просто обмежують . Волонтерам можна за кордон? Довідку волонтера має ? От і все ... Мало волонтерів живуть за рахунок волонтерства ? Багато . В Жулянах розікрали купу всілякого різного під час чи зразу після оборони ( керував Кривонос ) - хто винен ? Поки невідомо ... Кого нагороджують ? Про кого знають особисто ... Може і так ...
Была бы возможность, поставил бы 10 +! Хоть кто-то пишет разумные вещи.
Деньги, крысы ищут Деньги, дабы нацарювать-наколядувать за свою каденцию.
Писав про тисячі загиблих за кілька днів. Ми все пам'ятаємо, а що не пам'ятаємо, то є у модераторів, навіть якщо вони видалили.
Усё, батенька, усё..., что удалено - удалено. И восстановить не получиться.
Hotab написав:З того що бачу, фланги прикривають. Села на флангах теж зачищають. Брехлива подоляка ю. сказала, що йдуть , обходячи села, це не так. Якщо дійсно зайдуть в Шевченково, кілька сіл на північний захід від нього та укріпрайон орків автоматично відрізаються. Це нові полонені і нові трофеї.
Про оточення ізюмського угрупування говорити надто рано.
барабашов написав:Как думаете - за миллиардов 500 можно будет собрать армию из латиносов, арабов, индусов в 5-10млн человек, которые растопчут просто вторую армию мира вместе со скотом, обмениваюшим своих детей на белые Лады?
1 Ви служили в армії? 2 Педераційники витрачають від 0,5 до 1 млрд доларів в день на армію в 0,15 млн осіб...при чому користуються запасами срср.... То скільки буде коштувати армія в 5-10 млн? чим її на фронт доправити з інших континентів? яка буде її боєздатність... Далі продовжувати?
Что то много вы написали 150000 тел Каждому по 3000уе в день чтоли платят? Или считают выстрел с 50ти летнего Града по цене Томагавка? Наверно потребуется и с КНА и председателем Си за Таймыр с Якутией договариваться о поддержке
Ну-ну... Видно що навіть близько до казарми не підходили... 1 Просто запустити танковий двигун - 80 літрів палива( це натиснув на стартер і почекав що двигун завівся..ще нікуди не їхав) 1 км на Уралі = 1 літра....прикидуєте, треба підвести на 100 км паливо, береш 5 тонний Урал і 200 літрів з цих 5 тонн витрачаєш тільки на те щоб підвезти... 2 Харчі, патрони ( простий автоматний - десь 20 грн) , годину роботи вертушки -хай Хоттаб вам розповість...