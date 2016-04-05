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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 вер, 2022 20:49
ЛАД написав:
"Слідчі ДБР" наверняка по "чи була "військова необхідність" будут опираться на мнение военных. Заливание полосы ГСМ не спасает от вертолётного десанта и сделано может быть очень быстро при необходимости. Под статьёй был коммент от представителя какой-то фирмы, которая арендовала там помещение. Человек писал об исчезновении, по-моему, компов и ещё много чего. Искать сейчас не буду.
По поводу "політичного переслідування" ещё раз - пока против Кривоноса нет никакого дела
.
Его выступления в последнее время явно политические
, а не военные.
P.s. Вы не обратили внимание, что эта история в изложении журналистов и самого Кривоноса бросает очень нехорошую тень на Залужного.
Если всё так, как рассказывает Кривонос... Как Вы назовёте офицера, который якобы призвал человека в армию, назначил его командовать обороной Жулян, а потом якобы под давлением ОП отказывается от всего этого? При сегодняшнем авторитете Залужного и его влиянии он вполне мог бы (и должен был) выступить в защиту Кривоноса, а не публиковать известный ответ Генштаба.
как я теперь понимаю военных которые отказывались воевать в Крыму и ехать на Донбасс в 2014 году без письменного приказа.
что бы потом тыловые крысы не таскали по судам рассуждая о "доцільності" в своих теплых кабинетах.
как сейчас помню по судам таскали армейцев в 2014 которые остановили легковушку и взяли ее доехать до точки. так их потом за угон в хвост и гриву и небо в клеточку.
ниче в этом государстве не меняется. нехрен что то делать если нет бумажки. да хоть пусть земля разверзнется. бумажка вперед.
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mephala
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Додано: Чет 08 вер, 2022 20:59
***Горняки нововолынской шахты выступили против нового директора и на следующий день получили повестки ****
Ничего странного нет , ето легкий путь военкомата .
У всех офиц трудоустройство , все их данние подани в военкомат, в свое время.
PS На житомирском «Кромберг енд Шуберт Україна» уже почти женщини работают, мобилизация.
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Goodman
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Додано: Чет 08 вер, 2022 21:13
Печера Дракона
ЧОМУ НЕ МОЖНА КРИТИКУВАТИ?
Нещодавно довелося прочитати зразу в кількох дописувачів штибу «біле пальто», пояснення чому не можна критикувати владу. Виявляється, справа в тому, що в нас зараз на фронті перелом і тому Росія кинула в бій всі свої засоби ІПСО, аби дискредитувати владу в очах українців, аби...
От далі з логікою починаються проблеми. Аби що? Аби у центрі Києва зібрався новий Майдан проти зеленої влади? Як раз тут можна не турбуватися. В опозиції нинішній владі перебувають державники. Прибічники Петра Порошенка і «Голосу» ніколи не зроблять Москві такого подарунку, як громадське протистояння в столиці прямо під час війни. Більше скажу, єдиною силою яка найбільше провокує бунт всередині України наразі є... сама ж зелена влада. Утисками свободи слова, потоками брехні на адресу опозиції та немотивованими переслідуваннями, вона сама штовхає опозицію на протести. А опозиція-зараза, не штовхається.
Тоді чому владу не можна критикувати?
Сушив я собі голову цим питанням, коли – бац. Одного ранку я вийшов на двір. І відчув що час перевзуватися з кросівок у берці і витягувати з рюкзака фліску та кальсони. Бо стало холодно. Вже повірте, зранку в траншеї пробирає до кісток. А якщо знадобилася фліска, значить скоро знадобляться зимові утеплені штани і бушлат – ознака вірна. І отут...
Отут наспіла наступна новина. Німецьке видання «Spiegel» повідомило, що країни НАТО збирають на своїх складах зимове обмундирування для передачі Україні. ЗСУ в’їхала в зимову кампанію взагалі без запасів форми. За даними «Spiegel» міністр оборони України Резніков з проханням надати Україні зимове обмундирування і зимові намети звернувся ще наприкінці липня.
Може це теж російська ІПСО? О, я знаю дивовижний спосіб перевірити. Волонтер Дана Ярова про катастрофічний стан забезпечення ЗСУ військовими одностроями криком кричала починаючи з травня місяця. А що вона пише зараз? Як не складно здогадатися, про те, що зараз вона отримує заявки на 1000 одиниць військового одягу протягом одної години. І виконати їх фізично не може.
Чули? Тисяча одиниць на годину! Про що це говорить? Про те, що теплої форми у ЗСУ нема!
Якщо вам незрозуміло, пояснюю. Є такий продукт як військова форма, якої на 2019 р. на складах було завалися. Її видавали студентам на воєнкафедрах і «партизанам» на воєнзборах. Якось так сталося, що на момент російського вторгнення її запаси були в рази менші. Влітку її запаси вичерпалися взагалі. Мені особисто літньої форми не видали, а навіть ті мої товариші хто отримав, отримали не українську військову форму а... старого зразка американську. Явно отриману від волонтерів, або як військову допомогу. До речі, не надто зручну в носінні. На моїх очах все відбувалося.
Очевидно, вітчизняної форми просто нема навіть для штатних бригад ЗСУ. Із зимовою формою так само біда.
А в той самий час в Україні проблема з безробіттям! І от чиновники уряду, замість завантажити наявні потужності швейників шиттям форми, аби підприємці ще й набирали на роботу людей, замість цього канючать форму у країн НАТО. За яку розплачуватися доведеться нащадкам. А це ж як раз те, що цілком могли зробити самі, ще й з користю для себе!
І це лише один напрямок забезпечення ЗСУ. А війна скоро не закінчиться. Ми в’їжджаємо в повноцінну зимову кампанію і будемо воювати в наступному році, щойно про це цілком відверто повідомив главком Залужний. І як влада дбає про обороноздатність держави?
А навіщо їй обороноздатність? Влада квоти на українську у медіа зменшує. І Велике крадівництво повертає. Без будь-яких російських ІПСО.
От саме тому «владу не можна критикувати».
t.me/dragonspech
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Sep 8 at 13:00
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Додано: Чет 08 вер, 2022 21:20
Goodman написав:
***Горняки нововолынской шахты выступили против нового директора и на следующий день получили повестки ****
Ничего странного нет , ето легкий путь военкомата .
У всех офиц трудоустройство , все их данние подани в военкомат, в свое время.
PS На житомирском «Кромберг енд Шуберт Україна» уже почти женщини работают, мобилизация.
(женщин запрещено загонять в шахту!)
Никогда не комментируйте того, о чём не имеете представления.
- В условиях когда не хватает ТБО - шахту официально банкротят и ложат под...?(при чём это на Львовщине)
- Добычи угля там уже не будет.
Ибо уголь добывает не дирехтор, а коллектив углекопов обеспеченный оборудованием, согласно технологическому процессу.
Да, о чём я?
Клоуны до 40го года дали обязательства закрыть все шахты в Украине.
Значит пришедший поц - будет её целенаправленно грабить под "0".
Углекопы, их семьи, уголь населению и коммунальному сектору, .....
- в ЮАР купят, за деньги того же населения.
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