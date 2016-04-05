ЛАД написав:"Слідчі ДБР" наверняка по "чи була "військова необхідність" будут опираться на мнение военных. Заливание полосы ГСМ не спасает от вертолётного десанта и сделано может быть очень быстро при необходимости. Под статьёй был коммент от представителя какой-то фирмы, которая арендовала там помещение. Человек писал об исчезновении, по-моему, компов и ещё много чего. Искать сейчас не буду. По поводу "політичного переслідування" ещё раз - пока против Кривоносанетникакого дела. Его выступления в последнее время явно политические, а не военные.
P.s. Вы не обратили внимание, что эта история в изложении журналистов и самого Кривоноса бросает очень нехорошую тень на Залужного. Если всё так, как рассказывает Кривонос... Как Вы назовёте офицера, который якобы призвал человека в армию, назначил его командовать обороной Жулян, а потом якобы под давлением ОП отказывается от всего этого? При сегодняшнем авторитете Залужного и его влиянии он вполне мог бы (и должен был) выступить в защиту Кривоноса, а не публиковать известный ответ Генштаба.
как я теперь понимаю военных которые отказывались воевать в Крыму и ехать на Донбасс в 2014 году без письменного приказа. что бы потом тыловые крысы не таскали по судам рассуждая о "доцільності" в своих теплых кабинетах. как сейчас помню по судам таскали армейцев в 2014 которые остановили легковушку и взяли ее доехать до точки. так их потом за угон в хвост и гриву и небо в клеточку. ниче в этом государстве не меняется. нехрен что то делать если нет бумажки. да хоть пусть земля разверзнется. бумажка вперед.
***Горняки нововолынской шахты выступили против нового директора и на следующий день получили повестки **** Ничего странного нет , ето легкий путь военкомата . У всех офиц трудоустройство , все их данние подани в военкомат, в свое время.
PS На житомирском «Кромберг енд Шуберт Україна» уже почти женщини работают, мобилизация.
Нещодавно довелося прочитати зразу в кількох дописувачів штибу «біле пальто», пояснення чому не можна критикувати владу. Виявляється, справа в тому, що в нас зараз на фронті перелом і тому Росія кинула в бій всі свої засоби ІПСО, аби дискредитувати владу в очах українців, аби...
От далі з логікою починаються проблеми. Аби що? Аби у центрі Києва зібрався новий Майдан проти зеленої влади? Як раз тут можна не турбуватися. В опозиції нинішній владі перебувають державники. Прибічники Петра Порошенка і «Голосу» ніколи не зроблять Москві такого подарунку, як громадське протистояння в столиці прямо під час війни. Більше скажу, єдиною силою яка найбільше провокує бунт всередині України наразі є... сама ж зелена влада. Утисками свободи слова, потоками брехні на адресу опозиції та немотивованими переслідуваннями, вона сама штовхає опозицію на протести. А опозиція-зараза, не штовхається.
Тоді чому владу не можна критикувати?
Сушив я собі голову цим питанням, коли – бац. Одного ранку я вийшов на двір. І відчув що час перевзуватися з кросівок у берці і витягувати з рюкзака фліску та кальсони. Бо стало холодно. Вже повірте, зранку в траншеї пробирає до кісток. А якщо знадобилася фліска, значить скоро знадобляться зимові утеплені штани і бушлат – ознака вірна. І отут...
Отут наспіла наступна новина. Німецьке видання «Spiegel» повідомило, що країни НАТО збирають на своїх складах зимове обмундирування для передачі Україні. ЗСУ в’їхала в зимову кампанію взагалі без запасів форми. За даними «Spiegel» міністр оборони України Резніков з проханням надати Україні зимове обмундирування і зимові намети звернувся ще наприкінці липня.
Може це теж російська ІПСО? О, я знаю дивовижний спосіб перевірити. Волонтер Дана Ярова про катастрофічний стан забезпечення ЗСУ військовими одностроями криком кричала починаючи з травня місяця. А що вона пише зараз? Як не складно здогадатися, про те, що зараз вона отримує заявки на 1000 одиниць військового одягу протягом одної години. І виконати їх фізично не може.
Чули? Тисяча одиниць на годину! Про що це говорить? Про те, що теплої форми у ЗСУ нема!
Якщо вам незрозуміло, пояснюю. Є такий продукт як військова форма, якої на 2019 р. на складах було завалися. Її видавали студентам на воєнкафедрах і «партизанам» на воєнзборах. Якось так сталося, що на момент російського вторгнення її запаси були в рази менші. Влітку її запаси вичерпалися взагалі. Мені особисто літньої форми не видали, а навіть ті мої товариші хто отримав, отримали не українську військову форму а... старого зразка американську. Явно отриману від волонтерів, або як військову допомогу. До речі, не надто зручну в носінні. На моїх очах все відбувалося.
Очевидно, вітчизняної форми просто нема навіть для штатних бригад ЗСУ. Із зимовою формою так само біда.
А в той самий час в Україні проблема з безробіттям! І от чиновники уряду, замість завантажити наявні потужності швейників шиттям форми, аби підприємці ще й набирали на роботу людей, замість цього канючать форму у країн НАТО. За яку розплачуватися доведеться нащадкам. А це ж як раз те, що цілком могли зробити самі, ще й з користю для себе!
І це лише один напрямок забезпечення ЗСУ. А війна скоро не закінчиться. Ми в’їжджаємо в повноцінну зимову кампанію і будемо воювати в наступному році, щойно про це цілком відверто повідомив главком Залужний. І як влада дбає про обороноздатність держави?
А навіщо їй обороноздатність? Влада квоти на українську у медіа зменшує. І Велике крадівництво повертає. Без будь-яких російських ІПСО.
От саме тому «владу не можна критикувати». t.me/dragonspech /5438 3.9Kviews Sep 8 at 13:00
ЛАД написав:А была "оборона Жулян"? Кто-то на них напал?
Не було Була підготовка до захисту від нападу... А по суті А чи була потреба у вашому будинку виставляти оборону? може нехай би вас захопили педераційники з рідною для вас мовою? А ви б їм дякували десь в Магадані...або на фронті в якомусь з корпусів лнр/днр
ПС По Залужному Пряма мова Кривоноса Я давно дружу з Залужним і тому не хочу піднімати питання про його дії....
Тобто жодного випаду в сторону Залужного. Кривонос на відміну від подібних до вас - бере на себе чужу вину..розуміючи що підставити Залужного - це внести в ЗСУ роздрай.. І як би різним там не всьо так однозначно цього б хотілось.. Але не вийде Ці корисні ідіоти , будуть періодично по тижневі сидіти в бані.
Але по факту Кривонос сам підставив Залужного (бо неможливо відокремити Генштаб від його Начальника. А пункт 2 і овсім прямий): 1. Визначивши, що "що 25 лютого випадково потрапив в аеропорт і побачив, "що ніякого порядку та організації там немає. Люди, які там знаходяться, навіть не розуміють, що і як їм робити, і не було старшого". (не було навіть старшого ...). 2. Заявляючи про своє звільнення зі служби. Надаючи документи (наказ про призначення Залужним).
Тобто Кривонос не взяв провину на себе, а фактично прямо підставив Генштаб і Начальника.
Чому Залужний не заступився за підлеглого, можна тільки гадати. Може і вправду, тому що загроза раздраю (хоча з одного боку здається, що авторитета Залужного зараз достатньо; а з другого - в інтерв'ю Кривонос навіть про можливість звільнення говорить).
Сам же Кривонос не загострює увагу на Залужному, тому що - "я давно дружу з Залужним".
З.и. дивна ситуація))): Якщо "Залужний не може робити певні речі, оточення президента керує його процесами – генерал Кривонос", то чому ж до Зеленського не можна застосовувати такі ж послаблення -- президент не може робити певні речі, бо оточення керує його процесами)))
ЛАД написав:Слідчі ДБР" наверняка по "чи була "військова необхідність" будут опираться на мнение военных. Заливание полосы ГСМ не спасает от вертолётного десанта и сделано может быть очень быстро при необходимости
Чекаємо карних справ від ДБР проти тих, хто підривав мости, бо "підрив мостів не зупиняє ворога".
Чекаємо. Коли будуть, тоді й поговоримо. Поки що це чисті інсинуації.
В Ізраїлі, після кожної війни, створювалась парламентська комісія, після висновків якої летіли конкретні голови. Можна і не чекати кінця війни, як було з Перл-Гарбором. В нас комісія не на часі, коли буде на часі, її очолить Безмозгла, як по вагнерівцям, і знову будуть винні ті, хто готувався, в не ті, хто злив і про..ав. Якось так.
После войны посмотрим. Но вообще многие здешние претензии напоминают: "Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом". На мой взгляд, единственный крупный прокол это Херсон (точнее, юг). И с этим, действительно надо будет серьёзно разбираться. Всё остальное - болтовня местных "стратегов". Но, кстати, как-то сильно сомневаюсь, что для подрыва мостов необходим приказ Президента. Насколько знаю, это прерогатива военного командования и вполне достаточен даже приказ комдива, а то и ниже. Что касается Пёрл-Харбора, то, насколько помню ( ), даже после него не наблюдалось вторжение Японии в США и территории самих Штатов и их независимости и существованию ничего не угрожало. Так что аналогия с нашей ситуацией не проходит.