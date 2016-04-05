RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2201220222032204
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:49

  ЛАД написав:"Слідчі ДБР" наверняка по "чи була "військова необхідність" будут опираться на мнение военных. Заливание полосы ГСМ не спасает от вертолётного десанта и сделано может быть очень быстро при необходимости. Под статьёй был коммент от представителя какой-то фирмы, которая арендовала там помещение. Человек писал об исчезновении, по-моему, компов и ещё много чего. Искать сейчас не буду.
По поводу "політичного переслідування" ещё раз - пока против Кривоноса нет никакого дела.
Его выступления в последнее время явно политические, а не военные.

P.s. Вы не обратили внимание, что эта история в изложении журналистов и самого Кривоноса бросает очень нехорошую тень на Залужного.
Если всё так, как рассказывает Кривонос... Как Вы назовёте офицера, который якобы призвал человека в армию, назначил его командовать обороной Жулян, а потом якобы под давлением ОП отказывается от всего этого? При сегодняшнем авторитете Залужного и его влиянии он вполне мог бы (и должен был) выступить в защиту Кривоноса, а не публиковать известный ответ Генштаба.


как я теперь понимаю военных которые отказывались воевать в Крыму и ехать на Донбасс в 2014 году без письменного приказа.
что бы потом тыловые крысы не таскали по судам рассуждая о "доцільності" в своих теплых кабинетах.
как сейчас помню по судам таскали армейцев в 2014 которые остановили легковушку и взяли ее доехать до точки. так их потом за угон в хвост и гриву и небо в клеточку.
ниче в этом государстве не меняется. нехрен что то делать если нет бумажки. да хоть пусть земля разверзнется. бумажка вперед.
mephala
 
Повідомлень: 7578
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:59

***Горняки нововолынской шахты выступили против нового директора и на следующий день получили повестки ****
Ничего странного нет , ето легкий путь военкомата .
У всех офиц трудоустройство , все их данние подани в военкомат, в свое время.

PS На житомирском «Кромберг енд Шуберт Україна» уже почти женщини работают, мобилизация.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5325
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 21:13

Печера Дракона
​​ЧОМУ НЕ МОЖНА КРИТИКУВАТИ?

Нещодавно довелося прочитати зразу в кількох дописувачів штибу «біле пальто», пояснення чому не можна критикувати владу. Виявляється, справа в тому, що в нас зараз на фронті перелом і тому Росія кинула в бій всі свої засоби ІПСО, аби дискредитувати владу в очах українців, аби...

От далі з логікою починаються проблеми. Аби що? Аби у центрі Києва зібрався новий Майдан проти зеленої влади? Як раз тут можна не турбуватися. В опозиції нинішній владі перебувають державники. Прибічники Петра Порошенка і «Голосу» ніколи не зроблять Москві такого подарунку, як громадське протистояння в столиці прямо під час війни. Більше скажу, єдиною силою яка найбільше провокує бунт всередині України наразі є... сама ж зелена влада. Утисками свободи слова, потоками брехні на адресу опозиції та немотивованими переслідуваннями, вона сама штовхає опозицію на протести. А опозиція-зараза, не штовхається.

Тоді чому владу не можна критикувати?

Сушив я собі голову цим питанням, коли – бац. Одного ранку я вийшов на двір. І відчув що час перевзуватися з кросівок у берці і витягувати з рюкзака фліску та кальсони. Бо стало холодно. Вже повірте, зранку в траншеї пробирає до кісток. А якщо знадобилася фліска, значить скоро знадобляться зимові утеплені штани і бушлат – ознака вірна. І отут...

Отут наспіла наступна новина. Німецьке видання «Spiegel» повідомило, що країни НАТО збирають на своїх складах зимове обмундирування для передачі Україні. ЗСУ в’їхала в зимову кампанію взагалі без запасів форми. За даними «Spiegel» міністр оборони України Резніков з проханням надати Україні зимове обмундирування і зимові намети звернувся ще наприкінці липня.

Може це теж російська ІПСО? О, я знаю дивовижний спосіб перевірити. Волонтер Дана Ярова про катастрофічний стан забезпечення ЗСУ військовими одностроями криком кричала починаючи з травня місяця. А що вона пише зараз? Як не складно здогадатися, про те, що зараз вона отримує заявки на 1000 одиниць військового одягу протягом одної години. І виконати їх фізично не може.

Чули? Тисяча одиниць на годину! Про що це говорить? Про те, що теплої форми у ЗСУ нема!

Якщо вам незрозуміло, пояснюю. Є такий продукт як військова форма, якої на 2019 р. на складах було завалися. Її видавали студентам на воєнкафедрах і «партизанам» на воєнзборах. Якось так сталося, що на момент російського вторгнення її запаси були в рази менші. Влітку її запаси вичерпалися взагалі. Мені особисто літньої форми не видали, а навіть ті мої товариші хто отримав, отримали не українську військову форму а... старого зразка американську. Явно отриману від волонтерів, або як військову допомогу. До речі, не надто зручну в носінні. На моїх очах все відбувалося.

Очевидно, вітчизняної форми просто нема навіть для штатних бригад ЗСУ. Із зимовою формою так само біда.

А в той самий час в Україні проблема з безробіттям! І от чиновники уряду, замість завантажити наявні потужності швейників шиттям форми, аби підприємці ще й набирали на роботу людей, замість цього канючать форму у країн НАТО. За яку розплачуватися доведеться нащадкам. А це ж як раз те, що цілком могли зробити самі, ще й з користю для себе!

І це лише один напрямок забезпечення ЗСУ. А війна скоро не закінчиться. Ми в’їжджаємо в повноцінну зимову кампанію і будемо воювати в наступному році, щойно про це цілком відверто повідомив главком Залужний. І як влада дбає про обороноздатність держави?

А навіщо їй обороноздатність? Влада квоти на українську у медіа зменшує. І Велике крадівництво повертає. Без будь-яких російських ІПСО.

От саме тому «владу не можна критикувати».
t.me/dragonspech
/5438
3.9Kviews
Sep 8 at 13:00
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9999
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 22:03

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А была "оборона Жулян"? Кто-то на них напал?
Не було
Була підготовка до захисту від нападу...
А по суті
А чи була потреба у вашому будинку виставляти оборону?
може нехай би вас захопили педераційники з рідною для вас мовою?
А ви б їм дякували десь в Магадані...або на фронті в якомусь з корпусів лнр/днр

ПС
По Залужному
Пряма мова Кривоноса
Я давно дружу з Залужним і тому не хочу піднімати питання про його дії....

Тобто жодного випаду в сторону Залужного.
Кривонос на відміну від подібних до вас - бере на себе чужу вину..розуміючи що підставити Залужного - це внести в ЗСУ роздрай..
І як би різним там не всьо так однозначно цього б хотілось..
Але не вийде
Ці корисні ідіоти , будуть періодично по тижневі сидіти в бані.

Кривонос дійсно сильний професіонал, ще й мужній. І весь цей зашквар ДБР наявне політичний.
Цікаве інтерв'ю Кривоноса:
https://bykvu.com/ua/bukvy/heneral-maio ... aluzhnoho/

Але по факту Кривонос сам підставив Залужного (бо неможливо відокремити Генштаб від його Начальника. А пункт 2 і овсім прямий):
1. Визначивши, що "що 25 лютого випадково потрапив в аеропорт і побачив, "що ніякого порядку та організації там немає. Люди, які там знаходяться, навіть не розуміють, що і як їм робити, і не було старшого".
(не було навіть старшого ...).
2. Заявляючи про своє звільнення зі служби. Надаючи документи (наказ про призначення Залужним).

Тобто Кривонос не взяв провину на себе, а фактично прямо підставив Генштаб і Начальника.

Чому Залужний не заступився за підлеглого, можна тільки гадати.
Може і вправду, тому що загроза раздраю (хоча з одного боку здається, що авторитета Залужного зараз достатньо; а з другого - в інтерв'ю Кривонос навіть про можливість звільнення говорить).

Сам же Кривонос не загострює увагу на Залужному, тому що - "я давно дружу з Залужним".

З.и. дивна ситуація))):
Якщо "Залужний не може робити певні речі, оточення президента керує його процесами – генерал Кривонос",
то чому ж до Зеленського не можна застосовувати такі ж послаблення -- президент не може робити певні речі, бо оточення керує його процесами)))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25510
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 23:12

  lapay написав:
  ЛАД написав:Слідчі ДБР" наверняка по "чи була "військова необхідність" будут опираться на мнение военных. Заливание полосы ГСМ не спасает от вертолётного десанта и сделано может быть очень быстро при необходимости

Чекаємо карних справ від ДБР проти тих, хто підривав мости, бо "підрив мостів не зупиняє ворога".

Чекаємо. Коли будуть, тоді й поговоримо.
Поки що це чисті інсинуації.
В Ізраїлі, після кожної війни, створювалась парламентська комісія, після висновків якої летіли конкретні голови. Можна і не чекати кінця війни, як було з Перл-Гарбором.
В нас комісія не на часі, коли буде на часі, її очолить Безмозгла, як по вагнерівцям, і знову будуть винні ті, хто готувався, в не ті, хто злив і про..ав. Якось так.

После войны посмотрим.
Но вообще многие здешние претензии напоминают: "Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом".
На мой взгляд, единственный крупный прокол это Херсон (точнее, юг). И с этим, действительно, надо будет серьёзно разбираться. Всё остальное - болтовня местных "стратегов".
Но, кстати, как-то сильно сомневаюсь, что для подрыва мостов необходим приказ Президента. Насколько знаю, это прерогатива военного командования и вполне достаточен даже приказ комдива, а то и ниже.
Что касается Пёрл-Харбора, то, насколько помню ( :) ), даже после него не наблюдалось вторжение Японии в США и территории самих Штатов и их независимости и существованию ничего не угрожало. Так что аналогия с нашей ситуацией не проходит.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 08 вер, 2022 23:50, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23034
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 23:38

  mephala написав:
  ЛАД написав:"Слідчі ДБР" наверняка по "чи була "військова необхідність" будут опираться на мнение военных. Заливание полосы ГСМ не спасает от вертолётного десанта и сделано может быть очень быстро при необходимости. Под статьёй был коммент от представителя какой-то фирмы, которая арендовала там помещение. Человек писал об исчезновении, по-моему, компов и ещё много чего. Искать сейчас не буду.
По поводу "політичного переслідування" ещё раз - пока против Кривоноса нет никакого дела.
Его выступления в последнее время явно политические, а не военные.

P.s. Вы не обратили внимание, что эта история в изложении журналистов и самого Кривоноса бросает очень нехорошую тень на Залужного.
Если всё так, как рассказывает Кривонос... Как Вы назовёте офицера, который якобы призвал человека в армию, назначил его командовать обороной Жулян, а потом якобы под давлением ОП отказывается от всего этого? При сегодняшнем авторитете Залужного и его влиянии он вполне мог бы (и должен был) выступить в защиту Кривоноса, а не публиковать известный ответ Генштаба.


как я теперь понимаю военных которые отказывались воевать в Крыму и ехать на Донбасс в 2014 году без письменного приказа.
что бы потом тыловые крысы не таскали по судам рассуждая о "доцільності" в своих теплых кабинетах.
как сейчас помню по судам таскали армейцев в 2014 которые остановили легковушку и взяли ее доехать до точки. так их потом за угон в хвост и гриву и небо в клеточку.
ниче в этом государстве не меняется. нехрен что то делать если нет бумажки. да хоть пусть земля разверзнется. бумажка вперед.

А я не понимаю!
Да, письменный приказ должен быть (и то не всегда). Но офицер обязан принимать решение и брать на себя ответственность, обязан действовать самостоятельно в экстремальной ситуации, а не ждать приказа. Иначе это не офицер.
Ваш пример 2014 года не годится.
Тогда не было ни военного положения, ни чего-то похожего. У них не было права забирать легковушку. Могли только попросить подвезти. Думаю, если бы отобрали машину лично у Вас, Вы бы иначе оценивали этот случай.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23034
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 23:49

  detroytred написав:..............
Але по факту Кривонос сам підставив Залужного (бо неможливо відокремити Генштаб від його Начальника. А пункт 2 і овсім прямий):
1. Визначивши, що "що 25 лютого випадково потрапив в аеропорт і побачив, "що ніякого порядку та організації там немає. Люди, які там знаходяться, навіть не розуміють, що і як їм робити, і не було старшого".
(не було навіть старшого ...).
2. Заявляючи про своє звільнення зі служби. Надаючи документи (наказ про призначення Залужним).

Тобто Кривонос не взяв провину на себе, а фактично прямо підставив Генштаб і Начальника.

Чому Залужний не заступився за підлеглого, можна тільки гадати.
Може і вправду, тому що загроза раздраю (хоча з одного боку здається, що авторитета Залужного зараз достатньо; а з другого - в інтерв'ю Кривонос навіть про можливість звільнення говорить).

Сам же Кривонос не загострює увагу на Залужному, тому що - "я давно дружу з Залужним".

З.и. дивна ситуація))):
Якщо "Залужний не може робити певні речі...

Есть понятие "офицерская честь", да и просто "честь".
Сейчас как-то об этом многие забыли. :evil:
Если всё так, как рассказывает Кривонос, то Залужный обязан был вступиться за подчинённого. Независимо от того, чем ему это угрожало.
Я бы не подал руки офицеру, который не вступился за подчинённого, выполнявшего его приказ. Да и не только офицеру.
Прапорщик, видимо, этого не понимает.

P.s. Личные достоинства Кривоноса, его профессионализм и мужество оценивать не берусь - не знаю. Сегодняшнее его поведение и выступления мне не нравятся.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 08 вер, 2022 23:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23034
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 23:55

ЛАД
100% согласен с вами что не имели права забирать легковушку.
но как тогда быть с оборонй страны когда руководство серит от страха?
действовать на свой страх и риск? а потом когда страх у чинуш отступит тыловые крысы в тюрьму посадят за "недоцільно" ??? так что ли???
я ж вам и написал - как я теперь понимаю военных в 2014 году. Дело ДБР очень глаза открыло. И дело завели после того как чинуши киевские серить перестали. крылья как расправили то. храбрости то сколько.
а че же ДБР не голосило что Кривонос делает в Жулянах именно тогда? Че вспомнили через пол года? Заказ сейчас поступил? А тогда были другим заняты - шмотки свои собирали и драпали на запад?

ЗЫ
и кстати - когда там приняли у нас военное положение? а если бы кто то мост взорвал когда его еще не было - тоже было бы "не имел права"? как с машиной - нет правового режима значит не имел права.
mephala
 
Повідомлень: 7578
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 00:19

  mephala написав:ЛАД
100% согласен с вами что не имели права забирать легковушку.
но как тогда быть с оборонй страны когда руководство серит от страха?
действовать на свой страх и риск? а потом когда страх у чинуш отступит тыловые крысы в тюрьму посадят за "недоцільно" ??? так что ли???
я ж вам и написал - как я теперь понимаю военных в 2014 году. Дело ДБР очень глаза открыло. И дело завели после того как чинуши киевские серить перестали. крылья как расправили то. храбрости то сколько.
а че же ДБР не голосило что Кривонос делает в Жулянах именно тогда? Че вспомнили через пол года? Заказ сейчас поступил? А тогда были другим заняты - шмотки свои собирали и драпали на запад?
ЗЫ
и кстати - когда там приняли у нас военное положение? а если бы кто то мост взорвал когда его еще не было - тоже было бы "не имел права"? как с машиной - нет правового режима значит не имел права.

Fiat iustitia, et pereat mundus :wink:
Starikan
2
 
Повідомлень: 18910
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2437 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 00:59

  mephala написав:ЛАД
100% согласен с вами что не имели права забирать легковушку.
но как тогда быть с оборонй страны когда руководство серит от страха?
действовать на свой страх и риск? а потом когда страх у чинуш отступит тыловые крысы в тюрьму посадят за "недоцільно" ??? так что ли???
я ж вам и написал - как я теперь понимаю военных в 2014 году. Дело ДБР очень глаза открыло. И дело завели после того как чинуши киевские серить перестали. крылья как расправили то. храбрости то сколько.
а че же ДБР не голосило что Кривонос делает в Жулянах именно тогда? Че вспомнили через пол года? Заказ сейчас поступил? А тогда были другим заняты - шмотки свои собирали и драпали на запад?

1. ДБР не руководство страны. Не стоит слишком обобщать "серит" на всё руководство. Кто-то да, кто-то нет. Кто "да", я, например, не знаю, если говорить именно о руководстве страны.
2. Не буду напоминать о ситуации марта и о том, сколько народу сбежало из Киева, в т.ч. работников правоохранительных органов. Если помните, пришлось издавать приказ, что они обязаны вернуться на свои места под угрозой увольнения (если не ошибаюсь, там были и более серьёзные угрозы). Работники ДБР в этом плане не отличаются от всех остальных, такие же люди.
3. Чем были заняты полгода, не скажу, не знаю. Но, вообще-то, следователи у нас обычно сильно загружены. Как в ДБР, не знаю. Но, думаю, это не единственное дело, просто вокруг него подняли сильный шум.
И ещё раз - это дело не против Кривоноса, во всяком случае, пока.
в пресс-службе ГБР подчеркнули, что дело является фактовым.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/29/7365204/

P.s. У нас опять недавно взрывы и после них сирена. Опять ракеты из Белгорода. Громко, но куда не видно. Один прилёт был виден - похоже, где-то в центр.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23034
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2201220222032204
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103382
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464356
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3813
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3523)
09.09.2022 01:15
ПриватБанк (1527)
08.09.2022 23:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.