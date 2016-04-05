Печера Дракона

​​ЧОМУ НЕ МОЖНА КРИТИКУВАТИ?



Нещодавно довелося прочитати зразу в кількох дописувачів штибу «біле пальто», пояснення чому не можна критикувати владу. Виявляється, справа в тому, що в нас зараз на фронті перелом і тому Росія кинула в бій всі свої засоби ІПСО, аби дискредитувати владу в очах українців, аби...



От далі з логікою починаються проблеми. Аби що? Аби у центрі Києва зібрався новий Майдан проти зеленої влади? Як раз тут можна не турбуватися. В опозиції нинішній владі перебувають державники. Прибічники Петра Порошенка і «Голосу» ніколи не зроблять Москві такого подарунку, як громадське протистояння в столиці прямо під час війни. Більше скажу, єдиною силою яка найбільше провокує бунт всередині України наразі є... сама ж зелена влада. Утисками свободи слова, потоками брехні на адресу опозиції та немотивованими переслідуваннями, вона сама штовхає опозицію на протести. А опозиція-зараза, не штовхається.



Тоді чому владу не можна критикувати?



Сушив я собі голову цим питанням, коли – бац. Одного ранку я вийшов на двір. І відчув що час перевзуватися з кросівок у берці і витягувати з рюкзака фліску та кальсони. Бо стало холодно. Вже повірте, зранку в траншеї пробирає до кісток. А якщо знадобилася фліска, значить скоро знадобляться зимові утеплені штани і бушлат – ознака вірна. І отут...



Отут наспіла наступна новина. Німецьке видання «Spiegel» повідомило, що країни НАТО збирають на своїх складах зимове обмундирування для передачі Україні. ЗСУ в’їхала в зимову кампанію взагалі без запасів форми. За даними «Spiegel» міністр оборони України Резніков з проханням надати Україні зимове обмундирування і зимові намети звернувся ще наприкінці липня.



Може це теж російська ІПСО? О, я знаю дивовижний спосіб перевірити. Волонтер Дана Ярова про катастрофічний стан забезпечення ЗСУ військовими одностроями криком кричала починаючи з травня місяця. А що вона пише зараз? Як не складно здогадатися, про те, що зараз вона отримує заявки на 1000 одиниць військового одягу протягом одної години. І виконати їх фізично не може.



Чули? Тисяча одиниць на годину! Про що це говорить? Про те, що теплої форми у ЗСУ нема!



Якщо вам незрозуміло, пояснюю. Є такий продукт як військова форма, якої на 2019 р. на складах було завалися. Її видавали студентам на воєнкафедрах і «партизанам» на воєнзборах. Якось так сталося, що на момент російського вторгнення її запаси були в рази менші. Влітку її запаси вичерпалися взагалі. Мені особисто літньої форми не видали, а навіть ті мої товариші хто отримав, отримали не українську військову форму а... старого зразка американську. Явно отриману від волонтерів, або як військову допомогу. До речі, не надто зручну в носінні. На моїх очах все відбувалося.



Очевидно, вітчизняної форми просто нема навіть для штатних бригад ЗСУ. Із зимовою формою так само біда.



А в той самий час в Україні проблема з безробіттям! І от чиновники уряду, замість завантажити наявні потужності швейників шиттям форми, аби підприємці ще й набирали на роботу людей, замість цього канючать форму у країн НАТО. За яку розплачуватися доведеться нащадкам. А це ж як раз те, що цілком могли зробити самі, ще й з користю для себе!



І це лише один напрямок забезпечення ЗСУ. А війна скоро не закінчиться. Ми в’їжджаємо в повноцінну зимову кампанію і будемо воювати в наступному році, щойно про це цілком відверто повідомив главком Залужний. І як влада дбає про обороноздатність держави?



А навіщо їй обороноздатність? Влада квоти на українську у медіа зменшує. І Велике крадівництво повертає. Без будь-яких російських ІПСО.



От саме тому «владу не можна критикувати».

t.me/dragonspech

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Sep 8 at 13:00