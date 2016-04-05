Никакой реакции, ни одного комментария.
Понятно, что легче ругать власть, чем попытаться оценить взгляды военного руководства на дальнейший ход войны.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 02:00
Интересно, вчера Archivarius (viewtopic.php?p=5483914#p5483914) дал ссылку на статью Залужного и Забродского -
Никакой реакции, ни одного комментария.
Понятно, что легче ругать власть, чем попытаться оценить взгляды военного руководства на дальнейший ход войны.
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