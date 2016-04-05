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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2202220322042205
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 02:00

Интересно, вчера Archivarius (viewtopic.php?p=5483914#p5483914) дал ссылку на статью Залужного и Забродского - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3566162-ak-zabezpeciti-voennu-kampaniu-u-2023-roci-ukrainskij-poglad.html - не последних людей в Украине.
Никакой реакции, ни одного комментария.
Понятно, что легче ругать власть, чем попытаться оценить взгляды военного руководства на дальнейший ход войны.
ЛАД
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  #<1 ... 2202220322042205
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