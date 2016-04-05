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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2202220322042205
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 02:00

Интересно, вчера Archivarius (viewtopic.php?p=5483914#p5483914) дал ссылку на статью Залужного и Забродского - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3566162-ak-zabezpeciti-voennu-kampaniu-u-2023-roci-ukrainskij-poglad.html - не последних людей в Украине.
Никакой реакции, ни одного комментария.
Понятно, что легче ругать власть, чем попытаться оценить взгляды военного руководства на дальнейший ход войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:01

На відео, яке вчора оприлюднили кілька телеграм-каналів, не полонений підполковник СОБР, а здобич вище рангом, стверджують деякі ресурси.
https://t.me/Tsaplienko/14843
Нібито це генерал-лейтенант Андрій Сичовий, командувач окупаційного угруповання «Захід». Головний, так би мовити, по «Z-кам». А підполковничій однострій начепив для маскування.
Дійсно, дуже схожий. Але, якщо придивитися, є суттєві розбіжності. Наприклад, форма носу. Втім, ніс могли й пошкодити наші, коли брали в полон. Або навіть і свої. Коли спробував втекти.
Отже, інтрига залишається. До офіційної публікації списків російських військовополонених.
А генерала Сичового так чи інакше наздожене правосуддя. Не зараз, так пізніше. За вбивства тисяч українців, які за його наказом здійснювали російські нелюді.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:39

  ЛАД написав:Интересно, вчера Archivarius (viewtopic.php?p=5483914#p5483914) дал ссылку на статью Залужного и Забродского - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3566162-ak-zabezpeciti-voennu-kampaniu-u-2023-roci-ukrainskij-poglad.html - не последних людей в Украине.
Никакой реакции, ни одного комментария.
Понятно, что легче ругать власть, чем попытаться оценить взгляды военного руководства на дальнейший ход войны.

Стиль важкуватий.
Якщо по суті, то:
Через зрив ракетної програми нам нема чим пуляти по москві, а без цього війну не виграти, навіть якщо візьмемо Крим.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:45

  edvardd написав:На відео, яке вчора оприлюднили кілька телеграм-каналів, не полонений підполковник СОБР, а здобич вище рангом, стверджують деякі ресурси.
https://t.me/Tsaplienko/14843
Нібито це генерал-лейтенант Андрій Сичовий, командувач окупаційного угруповання «Захід». Головний, так би мовити, по «Z-кам». А підполковничій однострій начепив для маскування.
Дійсно, дуже схожий. Але, якщо придивитися, є суттєві розбіжності. Наприклад, форма носу. Втім, ніс могли й пошкодити наші, коли брали в полон. Або навіть і свої. Коли спробував втекти.
Отже, інтрига залишається. До офіційної публікації списків російських військовополонених.
А генерала Сичового так чи інакше наздожене правосуддя. Не зараз, так пізніше. За вбивства тисяч українців, які за його наказом здійснювали російські нелюді.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B8%D1%87

Захвачен в плен пищут
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:00

Я розумію, що дуже хочеться гарних новин і пошвидше, але давайте не придумувати, що той подпал - це і є цей генерал-лейтенант. Там лисина зовсім різна.
І, врешті решт, такі люди в полон потрапляють разом з купою полковників і штабом. І вони не сидять в Балаклеях. А як мінімум під Ізюмом.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:05

  Hotab написав:Я розумію, що дуже хочеться гарних новин і пошвидше, але давайте не придумувати, що той подпал - це і є цей генерал-лейтенант. Там лисина зовсім різна.
І, врешті решт, такі люди в полон потрапляють разом з купою полковників і штабом. І вони не сидять в Балаклеях. А як мінімум під Ізюмом.


Кстати, наш псевдоУспих еще ни одного не то что генерала - даже сраного полковника в плен не взял. Есть над чем работать! :D
Investor_K
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