Никакой реакции, ни одного комментария.
Понятно, что легче ругать власть, чем попытаться оценить взгляды военного руководства на дальнейший ход войны.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 02:00
Интересно, вчера Archivarius (viewtopic.php?p=5483914#p5483914) дал ссылку на статью Залужного и Забродского -
Никакой реакции, ни одного комментария.
Понятно, что легче ругать власть, чем попытаться оценить взгляды военного руководства на дальнейший ход войны.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:01
На відео, яке вчора оприлюднили кілька телеграм-каналів, не полонений підполковник СОБР, а здобич вище рангом, стверджують деякі ресурси.
Нібито це генерал-лейтенант Андрій Сичовий, командувач окупаційного угруповання «Захід». Головний, так би мовити, по «Z-кам». А підполковничій однострій начепив для маскування.
Дійсно, дуже схожий. Але, якщо придивитися, є суттєві розбіжності. Наприклад, форма носу. Втім, ніс могли й пошкодити наші, коли брали в полон. Або навіть і свої. Коли спробував втекти.
Отже, інтрига залишається. До офіційної публікації списків російських військовополонених.
А генерала Сичового так чи інакше наздожене правосуддя. Не зараз, так пізніше. За вбивства тисяч українців, які за його наказом здійснювали російські нелюді.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:39
Стиль важкуватий.
Якщо по суті, то:
Через зрив ракетної програми нам нема чим пуляти по москві, а без цього війну не виграти, навіть якщо візьмемо Крим.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:45
Захвачен в плен пищут
Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:00
Я розумію, що дуже хочеться гарних новин і пошвидше, але давайте не придумувати, що той подпал - це і є цей генерал-лейтенант. Там лисина зовсім різна.
І, врешті решт, такі люди в полон потрапляють разом з купою полковників і штабом. І вони не сидять в Балаклеях. А як мінімум під Ізюмом.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:05
Кстати, наш псевдоУспих еще ни одного не то что генерала - даже сраного полковника в плен не взял. Есть над чем работать!
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