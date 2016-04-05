На відео, яке вчора оприлюднили кілька телеграм-каналів, не полонений підполковник СОБР, а здобич вище рангом, стверджують деякі ресурси. https://t.me/Tsaplienko/14843 Нібито це генерал-лейтенант Андрій Сичовий, командувач окупаційного угруповання «Захід». Головний, так би мовити, по «Z-кам». А підполковничій однострій начепив для маскування. Дійсно, дуже схожий. Але, якщо придивитися, є суттєві розбіжності. Наприклад, форма носу. Втім, ніс могли й пошкодити наші, коли брали в полон. Або навіть і свої. Коли спробував втекти. Отже, інтрига залишається. До офіційної публікації списків російських військовополонених. А генерала Сичового так чи інакше наздожене правосуддя. Не зараз, так пізніше. За вбивства тисяч українців, які за його наказом здійснювали російські нелюді.
edvardd написав:На відео, яке вчора оприлюднили кілька телеграм-каналів, не полонений підполковник СОБР, а здобич вище рангом, стверджують деякі ресурси. https://t.me/Tsaplienko/14843 Нібито це генерал-лейтенант Андрій Сичовий, командувач окупаційного угруповання «Захід». Головний, так би мовити, по «Z-кам». А підполковничій однострій начепив для маскування. Дійсно, дуже схожий. Але, якщо придивитися, є суттєві розбіжності. Наприклад, форма носу. Втім, ніс могли й пошкодити наші, коли брали в полон. Або навіть і свої. Коли спробував втекти. Отже, інтрига залишається. До офіційної публікації списків російських військовополонених. А генерала Сичового так чи інакше наздожене правосуддя. Не зараз, так пізніше. За вбивства тисяч українців, які за його наказом здійснювали російські нелюді.
Я розумію, що дуже хочеться гарних новин і пошвидше, але давайте не придумувати, що той подпал - це і є цей генерал-лейтенант. Там лисина зовсім різна. І, врешті решт, такі люди в полон потрапляють разом з купою полковників і штабом. І вони не сидять в Балаклеях. А як мінімум під Ізюмом.
ЛАД написав:Слідчі ДБР" наверняка по "чи була "військова необхідність" будут опираться на мнение военных. Заливание полосы ГСМ не спасает от вертолётного десанта и сделано может быть очень быстро при необходимости
Чекаємо карних справ від ДБР проти тих, хто підривав мости, бо "підрив мостів не зупиняє ворога".
Чекаємо. Коли будуть, тоді й поговоримо. Поки що це чисті інсинуації.
В Ізраїлі, після кожної війни, створювалась парламентська комісія, після висновків якої летіли конкретні голови. Можна і не чекати кінця війни, як було з Перл-Гарбором. В нас комісія не на часі, коли буде на часі, її очолить Безмозгла, як по вагнерівцям, і знову будуть винні ті, хто готувався, в не ті, хто злив і про..ав. Якось так.
После войны посмотрим. Но вообще многие здешние претензии напоминают: "Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом". На мой взгляд, единственный крупный прокол это Херсон (точнее, юг). И с этим, действительно, надо будет серьёзно разбираться. Всё остальное - болтовня местных "стратегов". Но, кстати, как-то сильно сомневаюсь, что для подрыва мостов необходим приказ Президента. Насколько знаю, это прерогатива военного командования и вполне достаточен даже приказ комдива, а то и ниже. Что касается Пёрл-Харбора, то, насколько помню ( ), даже после него не наблюдалось вторжение Японии в США и территории самих Штатов и их независимости и существованию ничего не угрожало. Так что аналогия с нашей ситуацией не проходит.
ЛАД написав:Вообще-то, артиллерия в плен может взять кого бы то ни было в редчайших случаях
"Вообще-то " цього всерйоз ніхто від нього не очікує.
ВСУ, вероятно, освободят Купянск в течение следующих 72 часов — ISW
Как мы писали ранее, Купянск - важный логистический центр для РФ. Потеря Купянска и других тыловых районов будет препятствовать усилиям РФ поддерживать наступательные и оборонные операции, но не разорвет полностью российские линии связи с Изюмом.
Вважаю, що в Купянськ вгризуться. Не віддадуть. Але південніше нього трасу є можливість перерізати.