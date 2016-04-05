RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2203220422052206>
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 02:00

Интересно, вчера Archivarius (viewtopic.php?p=5483914#p5483914) дал ссылку на статью Залужного и Забродского - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3566162-ak-zabezpeciti-voennu-kampaniu-u-2023-roci-ukrainskij-poglad.html - не последних людей в Украине.
Никакой реакции, ни одного комментария.
Понятно, что легче ругать власть, чем попытаться оценить взгляды военного руководства на дальнейший ход войны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23036
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:01

На відео, яке вчора оприлюднили кілька телеграм-каналів, не полонений підполковник СОБР, а здобич вище рангом, стверджують деякі ресурси.
https://t.me/Tsaplienko/14843
Нібито це генерал-лейтенант Андрій Сичовий, командувач окупаційного угруповання «Захід». Головний, так би мовити, по «Z-кам». А підполковничій однострій начепив для маскування.
Дійсно, дуже схожий. Але, якщо придивитися, є суттєві розбіжності. Наприклад, форма носу. Втім, ніс могли й пошкодити наші, коли брали в полон. Або навіть і свої. Коли спробував втекти.
Отже, інтрига залишається. До офіційної публікації списків російських військовополонених.
А генерала Сичового так чи інакше наздожене правосуддя. Не зараз, так пізніше. За вбивства тисяч українців, які за його наказом здійснювали російські нелюді.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7773
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:39

  ЛАД написав:Интересно, вчера Archivarius (viewtopic.php?p=5483914#p5483914) дал ссылку на статью Залужного и Забродского - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3566162-ak-zabezpeciti-voennu-kampaniu-u-2023-roci-ukrainskij-poglad.html - не последних людей в Украине.
Никакой реакции, ни одного комментария.
Понятно, что легче ругать власть, чем попытаться оценить взгляды военного руководства на дальнейший ход войны.

Стиль важкуватий.
Якщо по суті, то:
Через зрив ракетної програми нам нема чим пуляти по москві, а без цього війну не виграти, навіть якщо візьмемо Крим.
lapay
 
Повідомлень: 13231
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:45

  edvardd написав:На відео, яке вчора оприлюднили кілька телеграм-каналів, не полонений підполковник СОБР, а здобич вище рангом, стверджують деякі ресурси.
https://t.me/Tsaplienko/14843
Нібито це генерал-лейтенант Андрій Сичовий, командувач окупаційного угруповання «Захід». Головний, так би мовити, по «Z-кам». А підполковничій однострій начепив для маскування.
Дійсно, дуже схожий. Але, якщо придивитися, є суттєві розбіжності. Наприклад, форма носу. Втім, ніс могли й пошкодити наші, коли брали в полон. Або навіть і свої. Коли спробував втекти.
Отже, інтрига залишається. До офіційної публікації списків російських військовополонених.
А генерала Сичового так чи інакше наздожене правосуддя. Не зараз, так пізніше. За вбивства тисяч українців, які за його наказом здійснювали російські нелюді.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B8%D1%87

Захвачен в плен пищут
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7744
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:00

Я розумію, що дуже хочеться гарних новин і пошвидше, але давайте не придумувати, що той подпал - це і є цей генерал-лейтенант. Там лисина зовсім різна.
І, врешті решт, такі люди в полон потрапляють разом з купою полковників і штабом. І вони не сидять в Балаклеях. А як мінімум під Ізюмом.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8017
З нами з: 15.02.09
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1886 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:20

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:Слідчі ДБР" наверняка по "чи була "військова необхідність" будут опираться на мнение военных. Заливание полосы ГСМ не спасает от вертолётного десанта и сделано может быть очень быстро при необходимости

Чекаємо карних справ від ДБР проти тих, хто підривав мости, бо "підрив мостів не зупиняє ворога".

Чекаємо. Коли будуть, тоді й поговоримо.
Поки що це чисті інсинуації.
В Ізраїлі, після кожної війни, створювалась парламентська комісія, після висновків якої летіли конкретні голови. Можна і не чекати кінця війни, як було з Перл-Гарбором.
В нас комісія не на часі, коли буде на часі, її очолить Безмозгла, як по вагнерівцям, і знову будуть винні ті, хто готувався, в не ті, хто злив і про..ав. Якось так.

После войны посмотрим.
Но вообще многие здешние претензии напоминают: "Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом".
На мой взгляд, единственный крупный прокол это Херсон (точнее, юг). И с этим, действительно, надо будет серьёзно разбираться. Всё остальное - болтовня местных "стратегов".
Но, кстати, как-то сильно сомневаюсь, что для подрыва мостов необходим приказ Президента. Насколько знаю, это прерогатива военного командования и вполне достаточен даже приказ комдива, а то и ниже.
Что касается Пёрл-Харбора, то, насколько помню ( :) ), даже после него не наблюдалось вторжение Японии в США и территории самих Штатов и их независимости и существованию ничего не угрожало. Так что аналогия с нашей ситуацией не проходит.

Гостомель,Ірпінь,Буча - чіста па пріколу.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29593
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1424 раз.
Подякували: 2546 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:35

  ЛАД написав:Интересно, вчера Archivarius (viewtopic.php?p=5483914#p5483914) дал ссылку на статью Залужного и Забродского - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3566162-ak-zabezpeciti-voennu-kampaniu-u-2023-roci-ukrainskij-poglad.html - не последних людей в Украине.
Никакой реакции, ни одного комментария.
Понятно, что легче ругать власть, чем попытаться оценить взгляды военного руководства на дальнейший ход войны.
комментировать такого рода тексты может человек с которым алогичным уровнем информированности и квалификацией. На форуме, вполне ожидаемо, таких нет :-)
juristkostya
 
Повідомлень: 4950
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:39

  ЛАД написав:И ещё раз - это дело не против Кривоноса, во всяком случае, пока.
в пресс-службе ГБР подчеркнули, что дело является фактовым.

"фактовость" дела - это классический позор нашей правоохранительной системы. Данный случай не исключение.
juristkostya
 
Повідомлень: 4950
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:59

  ЛАД написав:Я бы не подал руки офицеру, который не вступился за подчинённого, выполнявшего его приказ. Да и не только офицеру.
Прапорщик, видимо, этого не понимает.
А громадянин України -зобовязаний відмовитись від використання мови агресора...
Я б з тим хто не відмовився на одному гектарі...не сів
Але видно лад цього не розуміє..

ПС
Є честь офіцера
Є інтереси Держави...

Що вище в ієрархії понять для Главкома від якого залежить існування Держави.

Подумай- ватнічку.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25902
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вообще-то, артиллерия в плен может взять кого бы то ни было в редчайших случаях

"Вообще-то " цього всерйоз ніхто від нього не очікує.

ВСУ, вероятно, освободят Купянск в течение следующих 72 часов — ISW

Как мы писали ранее, Купянск - важный логистический центр для РФ. Потеря Купянска и других тыловых районов будет препятствовать усилиям РФ поддерживать наступательные и оборонные операции, но не разорвет полностью российские линии связи с Изюмом.



Вважаю, що в Купянськ вгризуться. Не віддадуть. Але південніше нього трасу є можливість перерізати.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8017
З нами з: 15.02.09
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1886 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 2203220422052206>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103397
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464403
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3815
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.