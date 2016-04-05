Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:39

juristkostya написав: ЛАД написав: Интересно, вчера Archivarius ( https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3566162-ak-zabezpeciti-voennu-kampaniu-u-2023-roci-ukrainskij-poglad.html - не последних людей в Украине.

Никакой реакции, ни одного комментария.

Понятно, что легче ругать власть, чем попытаться оценить взгляды военного руководства на дальнейший ход войны. Интересно, вчера viewtopic.php?p=5483914#p5483914 ) дал ссылку на статью Залужного и Забродского -- не последних людей в Украине.Никакой реакции, ни одного комментария.Понятно, что легче ругать власть, чем попытаться оценить взгляды военного руководства на дальнейший ход войны. комментировать такого рода тексты может человек с которым алогичным уровнем информированности и квалификацией. На форуме, вполне ожидаемо, таких нет комментировать такого рода тексты может человек с которым алогичным уровнем информированности и квалификацией. На форуме, вполне ожидаемо, таких нет

Важко уявити, що навіть ядерні удари дозволять РФ зломити волю України до супротиву. Але не можна ігнорувати загрозу, яка з’явиться для всієї Європи. Не можна також і повністю виключати імовірність прямого втягування провідних країн світу в “обмежений” ядерний конфлікт, за яким вже напряму проглядається перспектива Третьої світової війни.

Отчасти верно. Но только отчасти.Воевать предстоит всему народу. А тут предлагается продолжать войну минимум 2023 год с явной перспективой на 2024.И решение о бомбардировках, к примеру, Москвы (или любого другого города/объекта в глубине территории РФ) это решение не столько военное, сколько политическое. И бомбардировки ядерной державы... Перспективы не очень определённые. В т.ч. в отношении поддержки такого решения Западом.Готовность народа Украины к ядерной войне на своей территории вызывает большие сомнения. Особенно, с учётом мнения генерала Кирпоноса, что расчёты Зеленского на всеобщую мобилизацию неверны, т.к. основная масса народа воевать не хочет.Тем более, "ймовірне пряме втягування провідних країн світу в “обмежений” ядерний конфлікт, за яким вже напряму проглядається перспектива Третьої світової війни" не вызывает большого энтузиазма. И вряд ли обрадует "западных партнёров".Всё это, скорее, не военные (как минимум, не чисто военные), а политические вопросы.Решение по таким вопросам должны приниматьгенералы, а политики. Если бы такие решения принимали генералы, то ЯО, вполне вероятно, было бы применено не только в 1945. Были горячие головы, которые хотели бомбить Союз. Были сторонники ядерной бомбёжки Вьетнама. Это то, о чём я знаю.Так что, есть что обсуждать на форуме.