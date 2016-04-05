RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2203220422052206
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:39

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Интересно, вчера Archivarius (viewtopic.php?p=5483914#p5483914) дал ссылку на статью Залужного и Забродского - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3566162-ak-zabezpeciti-voennu-kampaniu-u-2023-roci-ukrainskij-poglad.html - не последних людей в Украине.
Никакой реакции, ни одного комментария.
Понятно, что легче ругать власть, чем попытаться оценить взгляды военного руководства на дальнейший ход войны.
комментировать такого рода тексты может человек с которым алогичным уровнем информированности и квалификацией. На форуме, вполне ожидаемо, таких нет :-)

Отчасти верно. Но только отчасти.
Воевать предстоит всему народу. А тут предлагается продолжать войну минимум 2023 год с явной перспективой на 2024.
И решение о бомбардировках, к примеру, Москвы (или любого другого города/объекта в глубине территории РФ) это решение не столько военное, сколько политическое. И бомбардировки ядерной державы... Перспективы не очень определённые. В т.ч. в отношении поддержки такого решения Западом.
Важко уявити, що навіть ядерні удари дозволять РФ зломити волю України до супротиву. Але не можна ігнорувати загрозу, яка з’явиться для всієї Європи. Не можна також і повністю виключати імовірність прямого втягування провідних країн світу в “обмежений” ядерний конфлікт, за яким вже напряму проглядається перспектива Третьої світової війни.

Готовность народа Украины к ядерной войне на своей территории вызывает большие сомнения. Особенно, с учётом мнения генерала Кирпоноса, что расчёты Зеленского на всеобщую мобилизацию неверны, т.к. основная масса народа воевать не хочет.
Тем более, "ймовірне пряме втягування провідних країн світу в “обмежений” ядерний конфлікт, за яким вже напряму проглядається перспектива Третьої світової війни" не вызывает большого энтузиазма. И вряд ли обрадует "западных партнёров".
Всё это, скорее, не военные (как минимум, не чисто военные), а политические вопросы.
Решение по таким вопросам должны принимать не генералы, а политики. Если бы такие решения принимали генералы, то ЯО, вполне вероятно, было бы применено не только в 1945. Были горячие головы, которые хотели бомбить Союз. Были сторонники ядерной бомбёжки Вьетнама. Это то, о чём я знаю.
Так что, есть что обсуждать на форуме.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23036
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:44

ЛАД
я рассуждаю о заказности расследования не по тому что сказал Кривонос, МОУ или ДБР.
я читаю письмо которое ДБР состряпало. и из него явно следует желание прикопаться к законности статуса Кривоноса. Хотя да - прикрылись делом о хищении. Ну ДБР не совсем же ослы.
Так а че начали с законности его пребывания? К чему эти вопросы вообще? Если украл так все равно законно он там пребывал или нет. Вопросы просто ДБР задает странные которые в моем понимании не сильно то и касаются хищения если оно было.

чет не выходит картинку вставить. напоминаю доки по теме. смотрите первый док и его подпункты.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02mDavGobFiNZ9Evwdf9ee4Pm8ZRxfj7nSXCPeddTxkKYhU1i9qRpyJLVz9c4LHnjMl

ЗЫ
а вот такие вопросы о законности защиты Родины когда кто то серил и собирал шмотки драпая на запад - да таких вопрошаек нада первых к стенке.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 09 вер, 2022 08:55, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 7579
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:48

  ЛАД написав:Решение по таким вопросам должны принимать не генералы, а политики.

Лично я не сомневаюсь, что политики этим вопросом и занимаются. Обратите внимание, статья вышла четко за 2 дня до рамштайна (день на перевод + день на ознакомление всех задействованных лиц).
Ну, и не функция армейского начальства просить дальнобойные ракеты непосредственно у запада. Военные просят у своих политиков, а уже политики просят у запада.

Короче, вопрос двигают безусловно политики, просто, задача озвучить его поставлена военным. Для весомости.
juristkostya
 
Повідомлень: 4950
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 2203220422052206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103397
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464403
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3815
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.