комментировать такого рода тексты может человек с которым алогичным уровнем информированности и квалификацией. На форуме, вполне ожидаемо, таких нет
Отчасти верно. Но только отчасти. Воевать предстоит всему народу. А тут предлагается продолжать войну минимум 2023 год с явной перспективой на 2024. И решение о бомбардировках, к примеру, Москвы (или любого другого города/объекта в глубине территории РФ) это решение не столько военное, сколько политическое. И бомбардировки ядерной державы... Перспективы не очень определённые. В т.ч. в отношении поддержки такого решения Западом.
Важко уявити, що навіть ядерні удари дозволять РФ зломити волю України до супротиву. Але не можна ігнорувати загрозу, яка з’явиться для всієї Європи. Не можна також і повністю виключати імовірність прямого втягування провідних країн світу в “обмежений” ядерний конфлікт, за яким вже напряму проглядається перспектива Третьої світової війни.
Готовность народа Украины к ядерной войне на своей территории вызывает большие сомнения. Особенно, с учётом мнения генерала Кирпоноса, что расчёты Зеленского на всеобщую мобилизацию неверны, т.к. основная масса народа воевать не хочет. Тем более, "ймовірне пряме втягування провідних країн світу в “обмежений” ядерний конфлікт, за яким вже напряму проглядається перспектива Третьої світової війни" не вызывает большого энтузиазма. И вряд ли обрадует "западных партнёров". Всё это, скорее, не военные (как минимум, не чисто военные), а политические вопросы. Решение по таким вопросам должны принимать не генералы, а политики. Если бы такие решения принимали генералы, то ЯО, вполне вероятно, было бы применено не только в 1945. Были горячие головы, которые хотели бомбить Союз. Были сторонники ядерной бомбёжки Вьетнама. Это то, о чём я знаю. Так что, есть что обсуждать на форуме.
ЛАД я рассуждаю о заказности расследования не по тому что сказал Кривонос, МОУ или ДБР. я читаю письмо которое ДБР состряпало. и из него явно следует желание прикопаться к законности статуса Кривоноса. Хотя да - прикрылись делом о хищении. Ну ДБР не совсем же ослы. Так а че начали с законности его пребывания? К чему эти вопросы вообще? Если украл так все равно законно он там пребывал или нет. Вопросы просто ДБР задает странные которые в моем понимании не сильно то и касаются хищения если оно было.
ЛАД написав:Решение по таким вопросам должны принимать не генералы, а политики.
Лично я не сомневаюсь, что политики этим вопросом и занимаются. Обратите внимание, статья вышла четко за 2 дня до рамштайна (день на перевод + день на ознакомление всех задействованных лиц). Ну, и не функция армейского начальства просить дальнобойные ракеты непосредственно у запада. Военные просят у своих политиков, а уже политики просят у запада.
Короче, вопрос двигают безусловно политики, просто, задача озвучить его поставлена военным. Для весомости.