ЛАД я рассуждаю о заказности расследования не по тому что сказал Кривонос, МОУ или ДБР. я читаю письмо которое ДБР состряпало. и из него явно следует желание прикопаться к законности статуса Кривоноса. Хотя да - прикрылись делом о хищении. Ну ДБР не совсем же ослы. Так а че начали с законности его пребывания? К чему эти вопросы вообще? Если украл так все равно законно он там пребывал или нет. Вопросы просто ДБР задает странные которые в моем понимании не сильно то и касаются хищения если оно было.
ЛАД написав:Решение по таким вопросам должны принимать не генералы, а политики.
Лично я не сомневаюсь, что политики этим вопросом и занимаются. Обратите внимание, статья вышла четко за 2 дня до рамштайна (день на перевод + день на ознакомление всех задействованных лиц). Ну, и не функция армейского начальства просить дальнобойные ракеты непосредственно у запада. Военные просят у своих политиков, а уже политики просят у запада.
Короче, вопрос двигают безусловно политики, просто, задача озвучить его поставлена военным. Для весомости.
ЛАД написав:Решение по таким вопросам должны принимать не генералы, а политики.
Лично я не сомневаюсь, что политики этим вопросом и занимаются. Обратите внимание, статья вышла четко за 2 дня до рамштайна (день на перевод + день на ознакомление всех задействованных лиц). Ну, и не функция армейского начальства просить дальнобойные ракеты непосредственно у запада. Военные просят у своих политиков, а уже политики просят у запада.
Короче, вопрос двигают безусловно политики, просто, задача озвучить его поставлена военным. Для весомости.
Вполне вероятно, что Вы правы. Но я не об этом, а о том, что есть, что обсуждать. Кроме того, это отражает, в любом случае, и взгляды генералов на войну.
ЛАД написав:Но я не об этом, а о том, что есть, что обсуждать.
Певні оперативні перспективи для противника проглядаються на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Імовірною кінцевою метою таких дій може розглядатися вихід на адміністративний кордон Донецької області. Ще більш привабливою для противника може виглядати перспектива просування на Запорізькому напрямку. Вона забезпечує подальші дії на північ та створення прямої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що в свою чергу призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною Лівобережної України. Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь.
Але найбільше можливостей відкриває подальше просування на Південнобузькому напрямку з оперативного плацдарму на правому березі річки Дніпро. Успіх на Півдні, за умови його швидкого та вірного використання, може мати подвійний ефект. З одного боку, цілком реальні перспективи оволодіння Миколаєвом та Одесою. З іншого – створення загрозливого напрямку в бік Кривого Рогу, а в подальшому – і загрози центральним та західним регіонам України.
Відповідно до загроз, ми поточним контрнаступом, ми зачищаємо правий бкрег, відтісняємо ворога від Запоріжжя, успішно намагаємось зрізати ізюмський гриб. ЗСУ молодці, все роблять як треба.
mephala написав:ЛАД я рассуждаю о заказности расследования не по тому что сказал Кривонос, МОУ или ДБР. я читаю письмо которое ДБР состряпало. и из него явно следует желание прикопаться к законности статуса Кривоноса. Хотя да - прикрылись делом о хищении. Ну ДБР не совсем же ослы. Так а че начали с законности его пребывания? К чему эти вопросы вообще? Если украл так все равно законно он там пребывал или нет. Вопросы просто ДБР задает странные которые в моем понимании не сильно то и касаются хищения если оно было.
ЗЫ а вот такие вопросы о законности защиты Родины когда кто то серил и собирал шмотки драпая на запад - да таких вопрошаек нада первых к стенке.
Это не вопрос "о законности защиты Родины". Насколько я понимаю, при расследовании следователь обязан выяснить все подробности, относящиеся к делу. Если есть официально назначенный начальник, то он отвечает за все действия подчинённых и вообще за всё, что происходит на вверенном объекте. Если начальник "на общественных началах", то ответственность другая. Это как я понимаю. Возможно, не прав. Юристы могут объяснить точнее.
Імхо: під час вдач України, вважай невдач рашкованії, дуже цікаво дивитися ще й саме на "думки" рашкованів: 1. *Сейчас начнут списывать все на то, что российских сил там очень мало (около 160 000). Да, это мало, очень мало. Но зачем тогда занимали такую огромную территорию, если банально нет ресурсов на то, чтобы держать фронт даже не против танкового кулака, а против мотопехоты?* 2. *Максимально минимизировать потери можно двумя способами: либо вывести вообще все войска, либо ввести туда ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО войск, чтобы решить вопрос БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО и исключить вот такие "внезапные" контрнаступления.* 3. *"По Харьковскому направлению даже не готовили оборону – окопы были по колено, не было минных полей, между опорными взводными пунктами даже не было визуального контакта.
Офицеры РФ не были снабжены инженерной техникой для созданий укрепрайонов, минами и так далее. Причина – если планировалось наступление, так зачем укрепрайоны. Всем этим идеально воспользовалось командование ВСУ, захват населенных пунктов происходил совершенно без напряжения. Многие российские паблики пишут о вопросах к генералитеру РФ. По сути, вопросов уже не надо, в Харьковской области получены все ответы.* 4. *Если российские войска зашли в населенный пункт, это должно быть железобетонно обеспеченно всей мощью МО РФ, а не мобилизованными добровольцами ЛДНР и росгвардейцами*
Але ПОКИ! в них нема головного -- "якого біса ми взагалі туди (в Україну) поперлися?! Треба вертатися негайно!" Чи здатні рашковани дозріти до цього? Маю сумнів.
ЛАД написав:А тут предлагается продолжать войну минимум 2023 год с явной перспективой на 2024.
Невірне твердження. Щоб війна припинилася, потрібне бажання двох сторін припинити, або бажання однієї зі сторін капітулювати. Наразі ні того, ні того не проглядається. І шансів виходу на державний кордон в цьому році небагато. Що означає, що війна триватиме далі. Генерали просто констатують цей факт.
ЛАД написав:И решение о бомбардировках, к примеру, Москвы (или любого другого города/объекта в глубине территории РФ) это решение не столько военное, сколько политическое. И бомбардировки ядерной державы...
Перший удар по території РФ було завдано 25 лютого. І знову ж таки - Росія нас бомбить. Є два варіанти - або відповідати, або терпіти. Перший - це шлях в нікуди. Другий має перспективи деескалації. Разом з тим лишає невеликий шанс на ескалацію до ядерного конфлікту. Хоча практика показує, що Росія ковтає ці удари.
ЛАД написав:Но я не об этом, а о том, что есть, что обсуждать.
Певні оперативні перспективи для противника проглядаються на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Імовірною кінцевою метою таких дій може розглядатися вихід на адміністративний кордон Донецької області. Ще більш привабливою для противника може виглядати перспектива просування на Запорізькому напрямку. Вона забезпечує подальші дії на північ та створення прямої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що в свою чергу призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною Лівобережної України. Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь.
Але найбільше можливостей відкриває подальше просування на Південнобузькому напрямку з оперативного плацдарму на правому березі річки Дніпро. Успіх на Півдні, за умови його швидкого та вірного використання, може мати подвійний ефект. З одного боку, цілком реальні перспективи оволодіння Миколаєвом та Одесою. З іншого – створення загрозливого напрямку в бік Кривого Рогу, а в подальшому – і загрози центральним та західним регіонам України.
Відповідно до загроз, ми поточним контрнаступом, ми зачищаємо правий бкрег, відтісняємо ворога від Запоріжжя, успішно намагаємось зрізати ізюмський гриб. ЗСУ молодці, все роблять як треба.
Вот как раз эти вопросы стараюсь не обсуждать. Угрозы понятны. А для оценки возможных действий ВСУ надо иметь много информации, которой форумчане не владеют - о наличных силах и вооружениях наших и врага, о перемещениях войск, о точной линии фронта и т.д.