Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:39

sashaqbl написав: ЛАД написав: А тут предлагается продолжать войну минимум 2023 год с явной перспективой на 2024. А тут предлагается продолжать войну минимум 2023 год с явной перспективой на 2024.

Невірне твердження. Щоб війна припинилася, потрібне бажання двох сторін припинити, або бажання однієї зі сторін капітулювати. Наразі ні того, ні того не проглядається.

І шансів виходу на державний кордон в цьому році небагато. Що означає, що війна триватиме далі. Генерали просто констатують цей факт. Невірне твердження. Щоб війна припинилася, потрібне бажання двох сторін припинити, або бажання однієї зі сторін капітулювати. Наразі ні того, ні того не проглядається.І шансів виходу на державний кордон в цьому році небагато. Що означає, що війна триватиме далі. Генерали просто констатують цей факт.

ЛАД написав: И решение о бомбардировках, к примеру, Москвы (или любого другого города/объекта в глубине территории РФ) это решение не столько военное, сколько политическое. И бомбардировки ядерной державы... И решение о бомбардировках, к примеру, Москвы (или любого другого города/объекта в глубине территории РФ) это решение не столько военное, сколько политическое. И бомбардировки ядерной державы...

Перший удар по території РФ було завдано 25 лютого . І знову ж таки - Росія нас бомбить. Є два варіанти - або відповідати, або терпіти. Перший - це шлях в нікуди. Другий має перспективи деескалації. Разом з тим лишає невеликий шанс на ескалацію до ядерного конфлікту. Хоча практика показує, що Росія ковтає ці удари. . І знову ж таки - Росія нас бомбить. Є два варіанти - або відповідати, або терпіти. Перший - це шлях в нікуди. Другий має перспективи деескалації. Разом з тим лишає невеликий шанс на ескалацію до ядерного конфлікту. Хоча практика показує, що Росія ковтає ці удари.

У меня тут нет никаких твердженнь. Как нет и сомнений в том, что в этом году война не кончится.Но генералы не просто "констатують цей факт". Они явно ориентируют общество на продолжение войны в 2023 и дальше. Причём опять же явно, по-моему, говорят о том, что победа - не выход на границы Украины на 24.02 или даже 2014, а полный разгром России.Какой удар?"Росія ковтає удари". Да. Но пока они были по Крыму (и то совсем недавно и мало) и ро приграничным районам (причём мы их отрицаем).Не очень понял, Вы за "відповідати" або "терпіти"?