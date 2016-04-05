RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2204220522062207
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:39

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:А тут предлагается продолжать войну минимум 2023 год с явной перспективой на 2024.

Невірне твердження. Щоб війна припинилася, потрібне бажання двох сторін припинити, або бажання однієї зі сторін капітулювати. Наразі ні того, ні того не проглядається.
І шансів виходу на державний кордон в цьому році небагато. Що означає, що війна триватиме далі. Генерали просто констатують цей факт.

У меня тут нет никаких твердженнь. Как нет и сомнений в том, что в этом году война не кончится.
Но генералы не просто "констатують цей факт". Они явно ориентируют общество на продолжение войны в 2023 и дальше. Причём опять же явно, по-моему, говорят о том, что победа - не выход на границы Украины на 24.02 или даже 2014, а полный разгром России.

  ЛАД написав:И решение о бомбардировках, к примеру, Москвы (или любого другого города/объекта в глубине территории РФ) это решение не столько военное, сколько политическое. И бомбардировки ядерной державы...

Перший удар по території РФ було завдано 25 лютого. І знову ж таки - Росія нас бомбить. Є два варіанти - або відповідати, або терпіти. Перший - це шлях в нікуди. Другий має перспективи деескалації. Разом з тим лишає невеликий шанс на ескалацію до ядерного конфлікту. Хоча практика показує, що Росія ковтає ці удари.

Какой удар?
"Росія ковтає удари". Да. Но пока они были по Крыму (и то совсем недавно и мало) и ро приграничным районам (причём мы их отрицаем).
Не очень понял, Вы за "відповідати" або "терпіти"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23042
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2204220522062207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103403
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464413
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3815
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (494)
09.09.2022 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.