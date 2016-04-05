ЛАД написав:А тут предлагается продолжать войну минимум 2023 год с явной перспективой на 2024.
Невірне твердження. Щоб війна припинилася, потрібне бажання двох сторін припинити, або бажання однієї зі сторін капітулювати. Наразі ні того, ні того не проглядається. І шансів виходу на державний кордон в цьому році небагато. Що означає, що війна триватиме далі. Генерали просто констатують цей факт.
У меня тут нет никаких твердженнь. Как нет и сомнений в том, что в этом году война не кончится. Но генералы не просто "констатують цей факт". Они явно ориентируют общество на продолжение войны в 2023 и дальше. Причём опять же явно, по-моему, говорят о том, что победа - не выход на границы Украины на 24.02 или даже 2014, а полный разгром России.
ЛАД написав:И решение о бомбардировках, к примеру, Москвы (или любого другого города/объекта в глубине территории РФ) это решение не столько военное, сколько политическое. И бомбардировки ядерной державы...
Перший удар по території РФ було завдано 25 лютого. І знову ж таки - Росія нас бомбить. Є два варіанти - або відповідати, або терпіти. Перший - це шлях в нікуди. Другий має перспективи деескалації. Разом з тим лишає невеликий шанс на ескалацію до ядерного конфлікту. Хоча практика показує, що Росія ковтає ці удари.
Какой удар? "Росія ковтає удари". Да. Но пока они были по Крыму (и то совсем недавно и мало) и ро приграничным районам (причём мы их отрицаем). Не очень понял, Вы за "відповідати" або "терпіти"?
[quote="5484229:ЛАД"][quote="5484206:sashaqbl"][quote="5484145:ЛАД"] У меня тут нет никаких твердженнь. Как нет и сомнений в том, что в этом году война не кончится. Но генералы не просто "констатують цей факт". Они явно ориентируют общество на продолжение войны в 2023 и дальше. Причём опять же явно, по-моему, говорят о том, что победа - не выход на границы Украины на 24.02 или даже 2014, а полный разгром России.
detroytred написав:.......... Але ПОКИ! в них нема головного -- "якого біса ми взагалі туди (в Україну) поперлися?! Треба вертатися негайно!" Чи здатні рашковани дозріти до цього? Маю сумнів.
Достаточно у многих такое есть (% не назову, не знаю). И с самого начала.
Та ви шо? 80% народу РФ підтримували війну. Це достатньо багато чи ні? 20% не підтримували або їм байдуже - це достатньо багато? Що таке "достатньо" у вашому пості? Достатньо для чого? Уже прилетіло у ваш будинок, а ви все ще продовжуєте шукати "хароших рузьких". Навіщо?
Лад. Іноді таке враження складається, що насправді ціллю СВО є повний розпад РФ на частини. Хтось дуже вдало керує процесом. Так звана "теорія змови". Детройтред раніше викладав, що Путін настояв на кількості своїх війскових не більш, ніж 200 т., кількість наданої зброї та інше.
detroytred написав:.......... Але ПОКИ! в них нема головного -- "якого біса ми взагалі туди (в Україну) поперлися?! Треба вертатися негайно!" Чи здатні рашковани дозріти до цього? Маю сумнів.
Достаточно у многих такое есть (% не назову, не знаю). И с самого начала.
Та ви шо? 80% народу РФ підтримували війну. Це достатньо багато чи ні? 20% не підтримували або їм байдуже - це достатньо багато? Що таке "достатньо" у вашому пості? Достатньо для чого? Уже прилетіло у ваш будинок, а ви все ще продовжуєте шукати "хароших рузьких". Навіщо?
Вы верите в цифры росс. опросов? На "референдумах" в Херсоне, Запорожской обл., Д/ЛНР будет 98% за "воссоединение" с РФ. Тоже поверите? Мне не надо искать "хароших рузьких", я их знаю. К счастью, практически все мои знакомые оказались "хорошими".