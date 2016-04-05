RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2205220622072208>
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:39

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:А тут предлагается продолжать войну минимум 2023 год с явной перспективой на 2024.

Невірне твердження. Щоб війна припинилася, потрібне бажання двох сторін припинити, або бажання однієї зі сторін капітулювати. Наразі ні того, ні того не проглядається.
І шансів виходу на державний кордон в цьому році небагато. Що означає, що війна триватиме далі. Генерали просто констатують цей факт.

У меня тут нет никаких твердженнь. Как нет и сомнений в том, что в этом году война не кончится.
Но генералы не просто "констатують цей факт". Они явно ориентируют общество на продолжение войны в 2023 и дальше. Причём опять же явно, по-моему, говорят о том, что победа - не выход на границы Украины на 24.02 или даже 2014, а полный разгром России.

  ЛАД написав:И решение о бомбардировках, к примеру, Москвы (или любого другого города/объекта в глубине территории РФ) это решение не столько военное, сколько политическое. И бомбардировки ядерной державы...

Перший удар по території РФ було завдано 25 лютого. І знову ж таки - Росія нас бомбить. Є два варіанти - або відповідати, або терпіти. Перший - це шлях в нікуди. Другий має перспективи деескалації. Разом з тим лишає невеликий шанс на ескалацію до ядерного конфлікту. Хоча практика показує, що Росія ковтає ці удари.

Какой удар?
"Росія ковтає удари". Да. Но пока они были по Крыму (и то совсем недавно и мало) и ро приграничным районам (причём мы их отрицаем).
Не очень понял, Вы за "відповідати" або "терпіти"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23048
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:38

Помню какахи летели в эту информ вакханалию про освобождение Херсона - "всё надо молча делать" и т.п. )
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 815
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:42

[quote="5484229:ЛАД"][quote="5484206:sashaqbl"][quote="5484145:ЛАД"]
У меня тут нет никаких твердженнь. Как нет и сомнений в том, что в этом году война не кончится.
Но генералы не просто "констатують цей факт". Они явно ориентируют общество на продолжение войны в 2023 и дальше. Причём опять же явно, по-моему, говорят о том, что победа - не выход на границы Украины на 24.02 или даже 2014, а полный разгром России.

Про це вже каже сам Гіркін:
https://t.me/prezedentnews/40614
Archivarius
 
Повідомлень: 8
З нами з: 28.02.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:55

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Але ПОКИ! в них нема головного -- "якого біса ми взагалі туди (в Україну) поперлися?! Треба вертатися негайно!"
Чи здатні рашковани дозріти до цього?
Маю сумнів.

Достаточно у многих такое есть (% не назову, не знаю). И с самого начала.

Та ви шо? 80% народу РФ підтримували війну. Це достатньо багато чи ні? 20% не підтримували або їм байдуже - це достатньо багато? Що таке "достатньо" у вашому пості? Достатньо для чого? Уже прилетіло у ваш будинок, а ви все ще продовжуєте шукати "хароших рузьких". Навіщо?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3190
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лад.
Іноді таке враження складається, що насправді ціллю СВО є повний розпад РФ на частини. Хтось дуже вдало керує процесом. Так звана "теорія змови".
Детройтред раніше викладав, що Путін настояв на кількості своїх війскових не більш, ніж 200 т., кількість наданої зброї та інше.
Archivarius
 
Повідомлень: 8
З нами з: 28.02.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:26

  fler написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Але ПОКИ! в них нема головного -- "якого біса ми взагалі туди (в Україну) поперлися?! Треба вертатися негайно!"
Чи здатні рашковани дозріти до цього?
Маю сумнів.

Достаточно у многих такое есть (% не назову, не знаю). И с самого начала.

Та ви шо? 80% народу РФ підтримували війну. Це достатньо багато чи ні? 20% не підтримували або їм байдуже - це достатньо багато? Що таке "достатньо" у вашому пості? Достатньо для чого? Уже прилетіло у ваш будинок, а ви все ще продовжуєте шукати "хароших рузьких". Навіщо?

Вы верите в цифры росс. опросов? :shock:
На "референдумах" в Херсоне, Запорожской обл., Д/ЛНР будет 98% за "воссоединение" с РФ.
Тоже поверите?
Мне не надо искать "хароших рузьких", я их знаю. К счастью, практически все мои знакомые оказались "хорошими".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23048
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Відносно "хороших русскіх" ...
Є ряд питань - які визначають "хорошість" .
Філософське - вставлення до націоналізму та шовінізму .
Конкретне - ставлення до українського націоналізму , до історії двох держав - України та РФ ; до імперії як такої ( від петра 1 до РФ путіна ) .
Якщо хоч одна відповідь викликає сумніви - про "хорошість" вже не йдеться .
Puente
 
Повідомлень: 3625
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:35

  Archivarius написав:
  ЛАД написав:..........
У меня тут нет никаких твердженнь. Как нет и сомнений в том, что в этом году война не кончится.
Но генералы не просто "констатують цей факт". Они явно ориентируют общество на продолжение войны в 2023 и дальше. Причём опять же явно, по-моему, говорят о том, что победа - не выход на границы Украины на 24.02 или даже 2014, а полный разгром России.


Про це вже каже сам Гіркін:
https://t.me/prezedentnews/40614

Насколько понял, Гиркин говорит о внутренних бунтах/войнах в РФ в результате поражения в войне с Украиной. Он не имеет ввиду наступление ВСУ на Россию. Что он понимает под поражением в войне с Украиной, сложно сказать, но, думаю, что в его понимании это даже выход ВСУ к границам 24.02, и уж, тем более, к 2014.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23048
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Он не имеет ввиду наступление ВСУ на Россию.

А хто взагалі мав на увазі вторгнення українських військ на територію Росії?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 467
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:45

  Puente написав:Відносно "хороших русскіх" ...
Є ряд питань - які визначають "хорошість" .
Філософське - вставлення до націоналізму та шовінізму .
Конкретне - ставлення до українського націоналізму , до історії двох держав - України та РФ ; до імперії як такої ( від петра 1 до РФ путіна ) .
Якщо хоч одна відповідь викликає сумніви - про "хорошість" вже не йдеться .

Сегодня, по-моему, важно отношение к нашей войне. Всё остальное сегодня второстепенно.
К национализму (любому) я сам отношусь весьма отрицательно, хотя понимаю, его неизбежность и, возможно, даже оправданность в некоторых исторических обстоятельствах.
История, империя - интересные вопросы. Но это теория, так, поговорить. Важно отношение к сегодняшней практике.
Думаю, что многие англичане и сегодня гордятся историей "империи, над которой никогда не заходит Солнце". Но это не мешает им сегодня быть демократической страной и очень активно поддерживать нас. И не устраивать войны с бывшими колониями (последний выплеск был Фолкленды).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23048
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2205220622072208>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103411
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464422
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3815
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.