Хорошие новости поселка: и учителя, и работники детского садика отказались работать по расейским программам, теперь и школа, и детский сад закрыты. В магазинах оплата (пока???) только гривнами. Вот практически и все хорошие.
Из плохих. - очередь из родителей (человек 150) за получением 10 тыс. рублей за то, что отправят детей в школу; - назначен гауляйтер поселка (из крыма), но здесь не ночует, приезжает утром, уезжает вечером; - сняты украинские флаги над поссоветом (заодно снят и флаг громады), коммунальным и больницей, над поссоветом и коммунальным повесили трехцветные тряпки; - гауляйтер заявил, что никаких ОСББ не существует, теперь все должны платить только в коммунальное; - по домам ходили назначенный им люди и переписывали показания эл. счетчиков (обнуляли), было сказано, что теперь за эл. эн. платить надо расее, т.к. именно она поставляет эл. эн. в поселок ( явная ложь, т.к. и крыму не хватает).
По югу Украины. Все мосты из Херсона разрушены, в т.ч. и понтонный, передвижение по ним даже легкой техники невозможно. С одной стороны это хорошо, никакого пополнения техники и боеприпасами, с другой, а как укр. войскам перебираться на левый берег, особенно технике?
ЛАД написав:А тут предлагается продолжать войну минимум 2023 год с явной перспективой на 2024.
Невірне твердження. Щоб війна припинилася, потрібне бажання двох сторін припинити, або бажання однієї зі сторін капітулювати. Наразі ні того, ні того не проглядається. І шансів виходу на державний кордон в цьому році небагато. Що означає, що війна триватиме далі. Генерали просто констатують цей факт.
ЛАД написав:И решение о бомбардировках, к примеру, Москвы (или любого другого города/объекта в глубине территории РФ) это решение не столько военное, сколько политическое. И бомбардировки ядерной державы...
Перший удар по території РФ було завдано 25 лютого. І знову ж таки - Росія нас бомбить. Є два варіанти - або відповідати, або терпіти. Перший - це шлях в нікуди. Другий має перспективи деескалації. Разом з тим лишає невеликий шанс на ескалацію до ядерного конфлікту. Хоча практика показує, що Росія ковтає ці удари.
Терпіти, так це варіант. Для терпил. А що такого. 18..60 - терпи, уколізація - терпи, порушення Конституції - терпи, РБ здійснює агресію - терпи, не мона у відповідь, бо це розпалювання війни, ага-ага. Терпи, терпи, терпи... пора якусь партію терпил створити, там буде не 73% а 93%.