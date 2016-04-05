Хорошие новости поселка:

и учителя, и работники детского садика отказались работать по расейским программам,

теперь и школа, и детский сад закрыты. В магазинах оплата (пока???) только гривнами.

Вот практически и все хорошие.



Из плохих.

- очередь из родителей (человек 150) за получением 10 тыс. рублей за то, что

отправят детей в школу;

- назначен гауляйтер поселка (из крыма), но здесь не ночует, приезжает утром,

уезжает вечером;

- сняты украинские флаги над поссоветом (заодно снят и флаг громады), коммунальным и

больницей, над поссоветом и коммунальным повесили трехцветные тряпки;

- гауляйтер заявил, что никаких ОСББ не существует, теперь все должны платить только

в коммунальное;

- по домам ходили назначенный им люди и переписывали показания эл. счетчиков

(обнуляли), было сказано, что теперь за эл. эн. платить надо расее, т.к. именно она

поставляет эл. эн. в поселок ( явная ложь, т.к. и крыму не хватает).



По югу Украины. Все мосты из Херсона разрушены, в т.ч. и понтонный, передвижение по

ним даже легкой техники невозможно. С одной стороны это хорошо, никакого пополнения

техники и боеприпасами, с другой, а как укр. войскам перебираться на левый берег,

особенно технике?