Хорошие новости поселка: и учителя, и работники детского садика отказались работать по расейским программам, теперь и школа, и детский сад закрыты. В магазинах оплата (пока???) только гривнами. Вот практически и все хорошие.
Из плохих. - очередь из родителей (человек 150) за получением 10 тыс. рублей за то, что отправят детей в школу; - назначен гауляйтер поселка (из крыма), но здесь не ночует, приезжает утром, уезжает вечером; - сняты украинские флаги над поссоветом (заодно снят и флаг громады), коммунальным и больницей, над поссоветом и коммунальным повесили трехцветные тряпки; - гауляйтер заявил, что никаких ОСББ не существует, теперь все должны платить только в коммунальное; - по домам ходили назначенный им люди и переписывали показания эл. счетчиков (обнуляли), было сказано, что теперь за эл. эн. платить надо расее, т.к. именно она поставляет эл. эн. в поселок ( явная ложь, т.к. и крыму не хватает).
По югу Украины. Все мосты из Херсона разрушены, в т.ч. и понтонный, передвижение по ним даже легкой техники невозможно. С одной стороны это хорошо, никакого пополнения техники и боеприпасами, с другой, а как укр. войскам перебираться на левый берег, особенно технике?
ЛАД написав:А тут предлагается продолжать войну минимум 2023 год с явной перспективой на 2024.
Невірне твердження. Щоб війна припинилася, потрібне бажання двох сторін припинити, або бажання однієї зі сторін капітулювати. Наразі ні того, ні того не проглядається. І шансів виходу на державний кордон в цьому році небагато. Що означає, що війна триватиме далі. Генерали просто констатують цей факт.
ЛАД написав:И решение о бомбардировках, к примеру, Москвы (или любого другого города/объекта в глубине территории РФ) это решение не столько военное, сколько политическое. И бомбардировки ядерной державы...
Перший удар по території РФ було завдано 25 лютого. І знову ж таки - Росія нас бомбить. Є два варіанти - або відповідати, або терпіти. Перший - це шлях в нікуди. Другий має перспективи деескалації. Разом з тим лишає невеликий шанс на ескалацію до ядерного конфлікту. Хоча практика показує, що Росія ковтає ці удари.
Терпіти, так це варіант. Для терпил. А що такого. 18..60 - терпи, уколізація - терпи, порушення Конституції - терпи, РБ здійснює агресію - терпи, не мона у відповідь, бо це розпалювання війни, ага-ага. Терпи, терпи, терпи... пора якусь партію терпил створити, там буде не 73% а 93%.
ЛАД написав:А тут предлагается продолжать войну минимум 2023 год с явной перспективой на 2024.
Невірне твердження. Щоб війна припинилася, потрібне бажання двох сторін припинити, або бажання однієї зі сторін капітулювати. Наразі ні того, ні того не проглядається. І шансів виходу на державний кордон в цьому році небагато. Що означає, що війна триватиме далі. Генерали просто констатують цей факт.
У меня тут нет никаких твердженнь. Как нет и сомнений в том, что в этом году война не кончится. Но генералы не просто "констатують цей факт". Они явно ориентируют общество на продолжение войны в 2023 и дальше. Причём опять же явно, по-моему, говорят о том, что победа - не выход на границы Украины на 24.02 или даже 2014, а полный разгром России.
ЛАД написав:И решение о бомбардировках, к примеру, Москвы (или любого другого города/объекта в глубине территории РФ) это решение не столько военное, сколько политическое. И бомбардировки ядерной державы...
Перший удар по території РФ було завдано 25 лютого. І знову ж таки - Росія нас бомбить. Є два варіанти - або відповідати, або терпіти. Перший - це шлях в нікуди. Другий має перспективи деескалації. Разом з тим лишає невеликий шанс на ескалацію до ядерного конфлікту. Хоча практика показує, що Росія ковтає ці удари.
Какой удар? "Росія ковтає удари". Да. Но пока они были по Крыму (и то совсем недавно и мало) и ро приграничным районам (причём мы их отрицаем). Не очень понял, Вы за "відповідати" або "терпіти"?
от, повний розгром Росії, хай вони і йдуть розгромляють, бо теж буде в багатьох питання: "нафіга ми туди поперлися", і ще щоб не вийшло як з Наполеоном, Мск взяв, і що йому це дало?
Archivarius написав:Лад. Іноді таке враження складається, що насправді ціллю СВО є повний розпад РФ на частини. Хтось дуже вдало керує процесом. Так звана "теорія змови". Детройтред раніше викладав, що Путін настояв на кількості своїх війскових не більш, ніж 200 т., кількість наданої зброї та інше.
ціллю СВО є зачистка територій східних слов"ян від аборигенів самими ж аборигенами