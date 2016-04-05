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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:12
ЛАД написав:
Сообщение от yanyura
:
Хорошие новости поселка:
и учителя, и работники детского садика отказались работать по расейским программам,
теперь и школа, и детский сад закрыты. В магазинах оплата (пока???) только гривнами.
Вот практически и все хорошие.
Из плохих.
- очередь из родителей (человек 150) за получением 10 тыс. рублей за то, что
отправят детей в школу;
- назначен гауляйтер поселка (из крыма), но здесь не ночует, приезжает утром,
уезжает вечером;
- сняты украинские флаги над поссоветом (заодно снят и флаг громады), коммунальным и
больницей, над поссоветом и коммунальным повесили трехцветные тряпки;
- гауляйтер заявил, что никаких ОСББ не существует, теперь все должны платить только
в коммунальное;
- по домам ходили назначенный им люди и переписывали показания эл. счетчиков
(обнуляли), было сказано, что теперь за эл. эн. платить надо расее, т.к. именно она
поставляет эл. эн. в поселок ( явная ложь, т.к. и крыму не хватает).
По югу Украины. Все мосты из Херсона разрушены, в т.ч. и понтонный, передвижение по
ним даже легкой техники невозможно. С одной стороны это хорошо, никакого пополнения
техники и боеприпасами, с другой, а как укр. войскам перебираться на левый берег,
особенно технике?
зайдуть з півночі, заодно звільнять Мелітополь
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:18
Теперь телефон на даче нормально заработает...:
🔥🦾ЗСУ знищили новітню російську РЕБ «Москва-1» вартістю $57 млн у Василівці Запорізької області
☝️На озброєнні військ рФ є лише 9 комплексів РЕБ "москва-1".
▫️Місяць тому одну з таких станцій виявили підрозділи Сил Спеціальних Операцій разом із Рухом Опору.
▫️Інформацію про те, що українці знають, де знаходиться РЕБ "Москва-1", тримали в секреті. Цілий місяць ці дані старанно маскували під виявлення комплексу РЕБ "Леєр", бо полювання за "Москвою" тривало.
▫️За цей місяць розташування станції підтвердили тричі. Вона дійсно була там, де її виявив екіпаж.
▫️Українські військові розробляли план знищення "Москви-1" та підтягували до Василівки необхідні засоби.
💥У четвер, 8 вересня о 13:30 ворожу РЕБ було знищено прямим влучанням.
🦾Робота українських військових неймовірна та точна. Щодня вони викладаються на повну не перестаючи навчатися новому, і саме тому перемога за Україною
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:58
Кому може цікаво поділюсь, інтерактивна мапа бойових дій
liveuamap.com
Востаннє редагувалось vladus17
в П'ят 09 вер, 2022 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:02
"Это позор! Мы проиграли!" Россияне в шоке от событий в Харьковской области
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:35
В сети появилось видео как два А-10 "Бородавочники" на предельно малой прошли в сторону Изюма. Слава Украине
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Камикадзе
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:36
Камикадзе написав:
В сети появилось видео как два А-10 "Бородавочники" на предельно малой прошли в сторону Изюма. Слава Украине
Бред. Можна лінк?
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sashaqbl
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:40
sashaqbl написав: Камикадзе написав:
В сети появилось видео как два А-10 "Бородавочники" на предельно малой прошли в сторону Изюма. Слава Украине
Бред. Можна лінк?
Тупой, не умею заливать с ТГ. Сейчас в ТГ "НиколаевПОСТ" в 16.26 можно смотреть
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Камикадзе
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