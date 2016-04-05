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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2207220822092210
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:36

  ЛАД написав:
  mephala написав:ЛАД
я рассуждаю о заказности расследования не по тому что сказал Кривонос, МОУ или ДБР.
я читаю письмо которое ДБР состряпало. и из него явно следует желание прикопаться к законности статуса Кривоноса. Хотя да - прикрылись делом о хищении. Ну ДБР не совсем же ослы.
Так а че начали с законности его пребывания? К чему эти вопросы вообще? Если украл так все равно законно он там пребывал или нет. Вопросы просто ДБР задает странные которые в моем понимании не сильно то и касаются хищения если оно было.

чет не выходит картинку вставить. напоминаю доки по теме. смотрите первый док и его подпункты.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02mDavGobFiNZ9Evwdf9ee4Pm8ZRxfj7nSXCPeddTxkKYhU1i9qRpyJLVz9c4LHnjMl

ЗЫ
а вот такие вопросы о законности защиты Родины когда кто то серил и собирал шмотки драпая на запад - да таких вопрошаек нада первых к стенке.

Это не вопрос "о законности защиты Родины". Насколько я понимаю, при расследовании следователь обязан выяснить все подробности, относящиеся к делу. Если есть официально назначенный начальник, то он отвечает за все действия подчинённых и вообще за всё, что происходит на вверенном объекте. Если начальник "на общественных началах", то ответственность другая.
Это как я понимаю. Возможно, не прав. Юристы могут объяснить точнее.


т.е. по вашему ДБР уже выяснило
1. что украли
2. когда украли
3. как украли
4. кто украл

и что остался последний пункт
5. на каких основаниях и что там делал Кривонос?

или таки это политический заказ (как считаю я) и ставят телегу впереди коровы начиная с последнего вопроса? т.е. ставя вопрос о законности защиты Родины?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:41

  Камикадзе написав:В сети появилось видео как два А-10 "Бородавочники" на предельно малой прошли в сторону Изюма. Слава Украине

видео - монтаж, подобного добра из авиасимуляторов последнее время навидался много.
а жаль
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:50

  Камикадзе написав:
  sashaqbl написав:
  Камикадзе написав:В сети появилось видео как два А-10 "Бородавочники" на предельно малой прошли в сторону Изюма. Слава Украине

Бред. Можна лінк?


Тупой, не умею заливать с ТГ. Сейчас в ТГ "НиколаевПОСТ" в 16.26 можно смотреть

На жаль це монтаж.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 17:02

  sashaqbl написав:
  Камикадзе написав:В сети появилось видео как два А-10 "Бородавочники" на предельно малой прошли в сторону Изюма. Слава Украине

Бред. Можна лінк?


Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 17:13

  Камикадзе написав:В сети появилось видео как два А-10 "Бородавочники" на предельно малой прошли в сторону Изюма. Слава Украине
Бред. Можна лінк?


На жаль це монтаж.


Монтаж ((, ще й не сильно якісний
Letusrock
 
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