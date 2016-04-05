mephala написав:ЛАД я рассуждаю о заказности расследования не по тому что сказал Кривонос, МОУ или ДБР. я читаю письмо которое ДБР состряпало. и из него явно следует желание прикопаться к законности статуса Кривоноса. Хотя да - прикрылись делом о хищении. Ну ДБР не совсем же ослы. Так а че начали с законности его пребывания? К чему эти вопросы вообще? Если украл так все равно законно он там пребывал или нет. Вопросы просто ДБР задает странные которые в моем понимании не сильно то и касаются хищения если оно было.
ЗЫ а вот такие вопросы о законности защиты Родины когда кто то серил и собирал шмотки драпая на запад - да таких вопрошаек нада первых к стенке.
Это не вопрос "о законности защиты Родины". Насколько я понимаю, при расследовании следователь обязан выяснить все подробности, относящиеся к делу. Если есть официально назначенный начальник, то он отвечает за все действия подчинённых и вообще за всё, что происходит на вверенном объекте. Если начальник "на общественных началах", то ответственность другая. Это как я понимаю. Возможно, не прав. Юристы могут объяснить точнее.
т.е. по вашему ДБР уже выяснило 1. что украли 2. когда украли 3. как украли 4. кто украл
и что остался последний пункт 5. на каких основаниях и что там делал Кривонос?
или таки это политический заказ (как считаю я) и ставят телегу впереди коровы начиная с последнего вопроса? т.е. ставя вопрос о законности защиты Родины?