mephala написав:

я рассуждаю о заказности расследования не по тому что сказал Кривонос, МОУ или ДБР.я читаю письмо которое ДБР состряпало. и из него явно следует желание прикопаться к законности статуса Кривоноса. Хотя да - прикрылись делом о хищении. Ну ДБР не совсем же ослы.Так а че начали с законности его пребывания? К чему эти вопросы вообще? Если украл так все равно законно он там пребывал или нет. Вопросы просто ДБР задает странные которые в моем понимании не сильно то и касаются хищения если оно было.чет не выходит картинку вставить. напоминаю доки по теме. смотрите первый док и его подпункты.ЗЫа вот такие вопросы о законности защиты Родины когда кто то серил и собирал шмотки драпая на запад - да таких вопрошаек нада первых к стенке.