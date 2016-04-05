mephala написав:ЛАД я рассуждаю о заказности расследования не по тому что сказал Кривонос, МОУ или ДБР. я читаю письмо которое ДБР состряпало. и из него явно следует желание прикопаться к законности статуса Кривоноса. Хотя да - прикрылись делом о хищении. Ну ДБР не совсем же ослы. Так а че начали с законности его пребывания? К чему эти вопросы вообще? Если украл так все равно законно он там пребывал или нет. Вопросы просто ДБР задает странные которые в моем понимании не сильно то и касаются хищения если оно было.
ЗЫ а вот такие вопросы о законности защиты Родины когда кто то серил и собирал шмотки драпая на запад - да таких вопрошаек нада первых к стенке.
Это не вопрос "о законности защиты Родины". Насколько я понимаю, при расследовании следователь обязан выяснить все подробности, относящиеся к делу. Если есть официально назначенный начальник, то он отвечает за все действия подчинённых и вообще за всё, что происходит на вверенном объекте. Если начальник "на общественных началах", то ответственность другая. Это как я понимаю. Возможно, не прав. Юристы могут объяснить точнее.
т.е. по вашему ДБР уже выяснило 1. что украли 2. когда украли 3. как украли 4. кто украл
и что остался последний пункт 5. на каких основаниях и что там делал Кривонос?
или таки это политический заказ (как считаю я) и ставят телегу впереди коровы начиная с последнего вопроса? т.е. ставя вопрос о законности защиты Родины?
ЛАД написав:........... Это не вопрос "о законности защиты Родины". Насколько я понимаю, при расследовании следователь обязан выяснить все подробности, относящиеся к делу. Если есть официально назначенный начальник, то он отвечает за все действия подчинённых и вообще за всё, что происходит на вверенном объекте. Если начальник "на общественных началах", то ответственность другая. Это как я понимаю. Возможно, не прав. Юристы могут объяснить точнее.
т.е. по вашему ДБР уже выяснило 1. что украли 2. когда украли 3. как украли 4. кто украл
и что остался последний пункт 5. на каких основаниях и что там делал Кривонос? .....
По-моему, следствие должно ответить на все перечисленные вопросы, а, возможно, и ещё на какие-то. В частности, и на вопрос был ли вообще факт кражи. Откуда Вы заключили, что "ДБР уже выяснило" до ещё и "по-моему", я не знаю. "Политическим заказом" занимаетесь Вы и ещё несколько человек здесь (и не только здесь). Когда "американская украинка" (или "украинская американка"?) подняла хай по поводу Ермака, те же люди кричали о "зраде", не требуя вообще никакого расследования и доказательств.
fler написав: Та ви шо? 80% народу РФ підтримували війну. Це достатньо багато чи ні? 20% не підтримували або їм байдуже - це достатньо багато? Що таке "достатньо" у вашому пості? Достатньо для чого? Уже прилетіло у ваш будинок, а ви все ще продовжуєте шукати "хароших рузьких". Навіщо?
Вы верите в цифры росс. опросов? На "референдумах" в Херсоне, Запорожской обл., Д/ЛНР будет 98% за "воссоединение" с РФ. Тоже поверите? Мне не надо искать "хароших рузьких", я их знаю. К счастью, практически все мои знакомые оказались "хорошими".
Вам пощастило. Мені довелося відмовитися від спілкування не лише зі знайомими, а й із родичами у Криму та москві. Один залишився москвич, з яким я тісно контактував по роботі, та й то він та його родина – насправді громадяни Франції. Живуть, щоправда, у москві, бо у Франції йому неможливо заробити достатньо.
Що вище в ієрархії понять для Главкома від якого залежить існування Держави.
Если "інтереси Держави" противоречат понятиям чести, то стоит задуматься, надо ли защищать такую Державу. Немцы 80 лет назад тоже "защищали Державу".
Як в твоїй ієрархії особистої честі використання мови агресори переважує те що твоя Держава потерпає? Чому в ієрархії честі того Дизель-шоу - переважає потреба відмовитись від мови агресора на час бойових дій - а в тебе ні?
От коли сам собі даш на це відповідь - тоді базікай про честь Залужного. А поки що ти латентний колаборант за яким буцегарня плаче і дії якого накликають бомби на голови твоїх сусідів.