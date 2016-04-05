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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2208220922102211>
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:36

  ЛАД написав:
  mephala написав:ЛАД
я рассуждаю о заказности расследования не по тому что сказал Кривонос, МОУ или ДБР.
я читаю письмо которое ДБР состряпало. и из него явно следует желание прикопаться к законности статуса Кривоноса. Хотя да - прикрылись делом о хищении. Ну ДБР не совсем же ослы.
Так а че начали с законности его пребывания? К чему эти вопросы вообще? Если украл так все равно законно он там пребывал или нет. Вопросы просто ДБР задает странные которые в моем понимании не сильно то и касаются хищения если оно было.

чет не выходит картинку вставить. напоминаю доки по теме. смотрите первый док и его подпункты.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02mDavGobFiNZ9Evwdf9ee4Pm8ZRxfj7nSXCPeddTxkKYhU1i9qRpyJLVz9c4LHnjMl

ЗЫ
а вот такие вопросы о законности защиты Родины когда кто то серил и собирал шмотки драпая на запад - да таких вопрошаек нада первых к стенке.

Это не вопрос "о законности защиты Родины". Насколько я понимаю, при расследовании следователь обязан выяснить все подробности, относящиеся к делу. Если есть официально назначенный начальник, то он отвечает за все действия подчинённых и вообще за всё, что происходит на вверенном объекте. Если начальник "на общественных началах", то ответственность другая.
Это как я понимаю. Возможно, не прав. Юристы могут объяснить точнее.


т.е. по вашему ДБР уже выяснило
1. что украли
2. когда украли
3. как украли
4. кто украл

и что остался последний пункт
5. на каких основаниях и что там делал Кривонос?

или таки это политический заказ (как считаю я) и ставят телегу впереди коровы начиная с последнего вопроса? т.е. ставя вопрос о законности защиты Родины?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:41

  Камикадзе написав:В сети появилось видео как два А-10 "Бородавочники" на предельно малой прошли в сторону Изюма. Слава Украине

видео - монтаж, подобного добра из авиасимуляторов последнее время навидался много.
а жаль
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:50

  Камикадзе написав:
  sashaqbl написав:
  Камикадзе написав:В сети появилось видео как два А-10 "Бородавочники" на предельно малой прошли в сторону Изюма. Слава Украине

Бред. Можна лінк?


Тупой, не умею заливать с ТГ. Сейчас в ТГ "НиколаевПОСТ" в 16.26 можно смотреть

На жаль це монтаж.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 17:02

  sashaqbl написав:
  Камикадзе написав:В сети появилось видео как два А-10 "Бородавочники" на предельно малой прошли в сторону Изюма. Слава Украине

Бред. Можна лінк?


Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 17:13

  Камикадзе написав:В сети появилось видео как два А-10 "Бородавочники" на предельно малой прошли в сторону Изюма. Слава Украине
Бред. Можна лінк?


На жаль це монтаж.


Монтаж ((, ще й не сильно якісний
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 17:45

  mephala написав:
  ЛАД написав:...........
Это не вопрос "о законности защиты Родины". Насколько я понимаю, при расследовании следователь обязан выяснить все подробности, относящиеся к делу. Если есть официально назначенный начальник, то он отвечает за все действия подчинённых и вообще за всё, что происходит на вверенном объекте. Если начальник "на общественных началах", то ответственность другая.
Это как я понимаю. Возможно, не прав. Юристы могут объяснить точнее.


т.е. по вашему ДБР уже выяснило
1. что украли
2. когда украли
3. как украли
4. кто украл

и что остался последний пункт
5. на каких основаниях и что там делал Кривонос?
.....

По-моему, следствие должно ответить на все перечисленные вопросы, а, возможно, и ещё на какие-то.
В частности, и на вопрос был ли вообще факт кражи.
Откуда Вы заключили, что "ДБР уже выяснило" до ещё и "по-моему", я не знаю.
"Политическим заказом" занимаетесь Вы и ещё несколько человек здесь (и не только здесь).
Когда "американская украинка" (или "украинская американка"?) подняла хай по поводу Ермака, те же люди кричали о "зраде", не требуя вообще никакого расследования и доказательств.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:07

  ЛАД написав:
  fler написав: Та ви шо? 80% народу РФ підтримували війну. Це достатньо багато чи ні? 20% не підтримували або їм байдуже - це достатньо багато? Що таке "достатньо" у вашому пості? Достатньо для чого? Уже прилетіло у ваш будинок, а ви все ще продовжуєте шукати "хароших рузьких". Навіщо?
Вы верите в цифры росс. опросов? :shock:
На "референдумах" в Херсоне, Запорожской обл., Д/ЛНР будет 98% за "воссоединение" с РФ.
Тоже поверите?
Мне не надо искать "хароших рузьких", я их знаю. К счастью, практически все мои знакомые оказались "хорошими".

Вам пощастило. Мені довелося відмовитися від спілкування не лише зі знайомими, а й із родичами у Криму та москві.
Один залишився москвич, з яким я тісно контактував по роботі, та й то він та його родина – насправді громадяни Франції. Живуть, щоправда, у москві, бо у Франції йому неможливо заробити достатньо.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Вам пощастило. Мені довелося відмовитися від спілкування не лише зі знайомими, а й із родичами у Криму


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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:39

  sequence написав:
  Камикадзе написав:В сети появилось видео как два А-10 "Бородавочники" на предельно малой прошли в сторону Изюма. Слава Украине

Они бы сильно помогли в борьбе с бронетехникой, давно писал. Все равно Штаты их снимают с вооружения, их функцию переложили на ударные вертолеты

Чутки, що на них вчаться наші пілоти. Інші чутки, що на Ф-16.
Не можу ніяк вживу з "самольотчиками" ні з ким переговори. Бо по телефону і месенжерам це не обговорюють.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:49

  ЛАД написав:
ПС
Є честь офіцера
Є інтереси Держави...

Що вище в ієрархії понять для Главкома від якого залежить існування Держави.

Если "інтереси Держави" противоречат понятиям чести, то стоит задуматься, надо ли защищать такую Державу.
Немцы 80 лет назад тоже "защищали Державу".
Як в твоїй ієрархії особистої честі використання мови агресори переважує те що твоя Держава потерпає?
Чому в ієрархії честі того Дизель-шоу - переважає потреба відмовитись від мови агресора на час бойових дій - а в тебе ні?

От коли сам собі даш на це відповідь - тоді базікай про честь Залужного.
А поки що ти латентний колаборант за яким буцегарня плаче і дії якого накликають бомби на голови твоїх сусідів.
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