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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2208220922102211
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если "інтереси Держави" противоречат понятиям чести, то стоит задуматься, надо ли защищать такую Державу.
Немцы 80 лет назад тоже "защищали Державу".

Ого. Я прозівав це.
Це ви натякаєте, що непотрібно державу захищати? Чи хтось честь замарав? Що саме?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Треба ЛАДа канонізувати.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:21

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:ПС
Є честь офіцера
Є інтереси Держави...

Що вище в ієрархії понять для Главкома від якого залежить існування Держави.

Если "інтереси Держави" противоречат понятиям чести, то стоит задуматься, надо ли защищать такую Державу.
Немцы 80 лет назад тоже "защищали Державу".
Ого. Я прозівав це.
Це ви натякаєте, що непотрібно державу захищати? Чи хтось честь замарав? Що саме?
Це він звинувачує Залужного в тому, що останній утримався від прямого захисту Кривоноса по відкритій проти Кривиноса кримінальній справі по подіям в обороні Жулян.

Моя позиція
Кривоніс розуміє , що пряма підтримка його позиції від Залужного - створить проблеми в спілкуванні Залужного з опою президента, а тому не вимагає щоб Залужний став на захист Кривоноса...

наш не всьо так однозначно - каже що Залужний повинен наплювати на безпеку Держави( яка зараз в його руках) і як людина честі повинен піти на конфлікт з опою( читай Президентом) , але підтримати Кривоноса
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:43

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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:58

  Камикадзе написав:В сети появилось видео как два А-10 "Бородавочники" на предельно малой прошли в сторону Изюма. Слава Украине

снято командиром танка замыкающим колонну Леопард 2А7 )
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:06

  Investor_K написав:Треба ЛАДа канонізувати.

може каналізувати? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:07

  Прохожий написав:
  Investor_K написав:Треба ЛАДа канонізувати.

може каналізувати? :roll:

Не заперечую. В анали його
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:Треба ЛАДа канонізувати.

Не треба, Мегабанк, уже каналізували.
Дайте людині життя і дихання.
Goodman
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