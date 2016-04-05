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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:13
ЛАД написав:
Если "інтереси Держави" противоречат понятиям чести, то стоит задуматься, надо ли защищать такую Державу.
Немцы 80 лет назад тоже "защищали Державу".
Ого. Я прозівав це.
Це ви натякаєте, що непотрібно державу захищати? Чи хтось честь замарав? Що саме?
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Hotab
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:18
Треба ЛАДа канонізувати.
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Investor_K
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:21
Hotab написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
ПС
Є честь офіцера
Є інтереси Держави...
Що вище в ієрархії понять для Главкома від якого залежить існування Держави.
Если "інтереси Держави" противоречат понятиям чести, то стоит задуматься, надо ли защищать такую Державу.
Немцы 80 лет назад тоже "защищали Державу".
Ого. Я прозівав це.
Це ви натякаєте, що непотрібно державу захищати? Чи хтось честь замарав? Що саме?
Це він звинувачує Залужного в тому, що останній утримався від прямого захисту Кривоноса по відкритій проти Кривиноса кримінальній справі по подіям в обороні Жулян.
Моя позиція
Кривоніс розуміє , що пряма підтримка його позиції від Залужного - створить проблеми в спілкуванні Залужного з опою президента, а тому не вимагає щоб Залужний став на захист Кривоноса...
наш не всьо так однозначно
- каже що Залужний повинен наплювати на безпеку Держави( яка зараз в його руках) і як людина честі повинен піти на конфлікт з опою( читай Президентом) , але підтримати Кривоноса
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:43
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:46
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:58
Камикадзе написав:
В сети появилось видео как два А-10 "Бородавочники" на предельно малой прошли в сторону Изюма. Слава Украине
снято командиром танка замыкающим колонну Леопард 2А7 )
...хотелось бы и Ф15/16 но пока так...
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:06
Investor_K написав:
Треба ЛАДа канонізувати.
може каналізувати?
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:12
Investor_K написав:
Треба ЛАДа канонізувати.
Не треба, Мегабанк, уже каналізували.
Дайте людині життя і дихання.
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