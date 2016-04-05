Генеральний штаб ЗСУ https://www.facebook.com/GeneralStaff.u ... nf&__xts__[0]=68.ARC8u0HRg6nsaI1irtWjWNCne7h-mAhDb53xpO8s1WIBu6m3LtMfgl6pJArFDmZ0EJ0dzN-hmFlaWgYXr-yhuu9bRuCcW2qa4pjmk0ZlmNUCDrNW1tzuCXM0rqbOX1waY_JTLU3yU2K6d1HuR06B95pnDOhU4VVQJPNvGiBJx_di3jzu1OUIbDDKYa_z__Tmp-2_r_fKP2R9QGUYy3H-3auwqi5Lc01DDtZuSjNaI-ic1l0NtUdTzJMPrKrIjdkuzG0WbFIOUrSDC0ZGdhqJKtUC8QJUf29_nrn0KZB73a7aj9FeDeY Окупанти намагалися чинити спротив наступу на Харківському напрямку, обстрілюючи позиції ЗС України з танків та важкої вогнеметної системи «Сонцепьок». Втім, зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відійшли назад. Скаржаться на потужний наступ ЗС України, відсутність боєкомплекту та техніки. Через відсутню логістику відступають дезорганізовано. Для відходу з бойових позицій використовують відібрані у місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових іде пішки
mephala написав:ЛАД я рассуждаю о заказности расследования не по тому что сказал Кривонос, МОУ или ДБР. я читаю письмо которое ДБР состряпало. и из него явно следует желание прикопаться к законности статуса Кривоноса. Хотя да - прикрылись делом о хищении. Ну ДБР не совсем же ослы. Так а че начали с законности его пребывания? К чему эти вопросы вообще? Если украл так все равно законно он там пребывал или нет. Вопросы просто ДБР задает странные которые в моем понимании не сильно то и касаются хищения если оно было.
ЗЫ а вот такие вопросы о законности защиты Родины когда кто то серил и собирал шмотки драпая на запад - да таких вопрошаек нада первых к стенке.
Это не вопрос "о законности защиты Родины". Насколько я понимаю, при расследовании следователь обязан выяснить все подробности, относящиеся к делу. Если есть официально назначенный начальник, то он отвечает за все действия подчинённых и вообще за всё, что происходит на вверенном объекте. Если начальник "на общественных началах", то ответственность другая. Это как я понимаю. Возможно, не прав. Юристы могут объяснить точнее.
т.е. по вашему ДБР уже выяснило 1. что украли 2. когда украли 3. как украли 4. кто украл
и что остался последний пункт 5. на каких основаниях и что там делал Кривонос?
или таки это политический заказ (как считаю я) и ставят телегу впереди коровы начиная с последнего вопроса? т.е. ставя вопрос о законности защиты Родины?
Может не стоит лезть в расставленные силки? А проще всего начать знакомиться с последними показаниями Гео Лероса по поводу закупок совкового БК в Европе? Для того же града.
В Украине есть активы путинских олигархов на миллиарды долларов, но за 7 месяцев войны СНБО не смог включить их в санкционный список, - Шабунин
Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что Офис Президента вводит в заблуждение украинское общество в вопросе конфискации имущества граждан РФ.
"На пальцах разъясняю, как Банковая разводит нас по поводу конфискации имущества россиян.
В Украине есть активы путинских олигархов на миллиарды долларов. Чтобы их забрать, нужно сделать два простых шага:
1) СНБО вносит этих олигархов в санкционный список (2-10 дней).
2) Минюст идет с иском в антикорсуд, конфисковывающий их имущество (20-30 дней).
Все – профит, имущество этих уродов работает на армию.
Теперь смотрите. Вчера Зеленский заявил, что СНБО наложил санкции на 606 россиян.
Так вот среди них – НИ ОДНОГО путинского олигарха с активами в Украине. НИ ОДНОГО!
Будь там Дерипаска, мы могли бы конфисковать у него крупнейший в Европе завод цветной металлургии — Николаевский глиноземный.
Будь там Фридман, мы могли бы конфисковать у него "Альфа-банк".
Будь там Ротенберг, мы могли бы конфисковать у него один из крупнейших ТРЦ Украины - "Ocean Plaza".
Но в решении СНБО почему-то нет ни Дерипаски, ни Фридмана, ни Ротенберга. А это значит, что их активам ничего не угрожает.
За 7 месяцев войны СНБО не смог включить этих (и кучу других) путинских олигархов в санкционный список.
Алексей Данилов, объясните, пожалуйста, как так вышло? Надеюсь, вы понимаете, что ни мы, ни медиа не оставим эту тему.
Напомню, что главой СНБО является Владимир Зеленский, а Офис президента согласовывает проекты решения Совбеза.
В общем, на этом примере хорошо видна разница между ВСУ и гражданской властью: первые делают невозможное, вторые — не делают элементарное.
В следующей серии этого треша опишу, почему не надо радоваться новостям об аресте имущества россиян, потому что это — развод", - заявил Шабунин.
detroytred написав:І реально наші фахово їх обдурили з конкретним напрямком цього удару. Імітуючи підготовку удару або з Барвенково, або з Харкова на північ. Наступ на Херсонщині ніяким боком до Харківщини.
И всё же, Ваша тирада лишний раз говорит, в пользу того, что причина "в ИНОМ!"