Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что Офис Президента вводит в заблуждение украинское общество в вопросе конфискации имущества граждан РФ."На пальцах разъясняю, как Банковая разводит нас по поводу конфискации имущества россиян.В Украине есть активы путинских олигархов на миллиарды долларов. Чтобы их забрать, нужно сделать два простых шага:1) СНБО вносит этих олигархов в санкционный список (2-10 дней).2) Минюст идет с иском в антикорсуд, конфисковывающий их имущество (20-30 дней).Все – профит, имущество этих уродов работает на армию.Теперь смотрите. Вчера Зеленский заявил, что СНБО наложил санкции на 606 россиян.Так вот среди них – НИ ОДНОГО путинского олигарха с активами в Украине. НИ ОДНОГО!Будь там Дерипаска, мы могли бы конфисковать у него крупнейший в Европе завод цветной металлургии — Николаевский глиноземный.Будь там Фридман, мы могли бы конфисковать у него "Альфа-банк".Будь там Ротенберг, мы могли бы конфисковать у него один из крупнейших ТРЦ Украины - "Ocean Plaza".Но в решении СНБО почему-то нет ни Дерипаски, ни Фридмана, ни Ротенберга. А это значит, что их активам ничего не угрожает.За 7 месяцев войны СНБО не смог включить этих (и кучу других) путинских олигархов в санкционный список.Алексей Данилов, объясните, пожалуйста, как так вышло? Надеюсь, вы понимаете, что ни мы, ни медиа не оставим эту тему.Напомню, что главой СНБО является Владимир Зеленский, а Офис президента согласовывает проекты решения Совбеза.В общем, на этом примере хорошо видна разница между ВСУ и гражданской властью: первые делают невозможное, вторые — не делают элементарное.В следующей серии этого треша опишу, почему не надо радоваться новостям об аресте имущества россиян, потому что это — развод", - заявил Шабунин.Источник: