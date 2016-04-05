fler написав: Та ви шо? 80% народу РФ підтримували війну. Це достатньо багато чи ні? 20% не підтримували або їм байдуже - це достатньо багато? Що таке "достатньо" у вашому пості? Достатньо для чого? Уже прилетіло у ваш будинок, а ви все ще продовжуєте шукати "хароших рузьких". Навіщо?
Вы верите в цифры росс. опросов? На "референдумах" в Херсоне, Запорожской обл., Д/ЛНР будет 98% за "воссоединение" с РФ. Тоже поверите? Мне не надо искать "хароших рузьких", я их знаю. К счастью, практически все мои знакомые оказались "хорошими".
Вам пощастило. Мені довелося відмовитися від спілкування не лише зі знайомими, а й із родичами у Криму та москві. Один залишився москвич, з яким я тісно контактував по роботі, та й то він та його родина – насправді громадяни Франції. Живуть, щоправда, у москві, бо у Франції йому неможливо заробити достатньо.
Согласен, мне повезло. Не стану доказывать, что таких большинство, не знаю. Но что таких много это точно. Многие сейчас молчат просто от страха перед преследованием. Гораздо проще и легче быть с "большинством" (даже если оно искусственное) или хотя бы молчать, чем идти против течения и выступать против государства.
И всё же: 1. Это стоимость сохранения кормовой базы в Украине? 2. Это стоимость гражданства Украины с сохранением кормовой базы? 3. Это стоимость ухода из-под санкций, с сохранением кормовой базы? - Где интерес уКРАИНЦА?
Российский олигарх Фридман предлагает Украине $1 млрд, чтобы избавиться от санкций, - WSJ
Российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перевести 1 млрд долларов из своего личного состояния в украинский банк "Альфа-банк", соучредителем которого он является. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это предложение направлено на то, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции.
Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Чиновники США заявили газете, что инициатива Фридмана - одно из тех предложений, которые попавшие под санкции бизнесмены, банки и компании тайно делают властям западных стран, что финансирует восстановление Украины после российского вторжения. При этом Фридман отрицает, что предлагал "услугу за услугу", отмечает The Wall Street Journal. В МИД Великобритании сообщили, что "не потакают уклонению от санкций".
Украинский "Альфа-банк" предложил киевским чиновникам разрешить Фридману перевести в банк 1 млрд долларов из своего личного состояния, сообщил председатель наблюдательного совета банка Роман Шпек. Он заявил, что эти деньги пойдут на финансирование проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью.
Шпек сообщил, что украинский Альфа-банк направил свое предложение в Национальный банк Украины в июне. При этом он также отрицает, что целью предложения было ослабление санкций.
"Для нас это действительно важный экономический проект, и мы хотели бы избежать любых спекуляций, что Фридман и его партнеры хотели бы инвестировать миллиард долларов в Украину, чтобы получить что-то в другой стране. Я не считаю это (инициативу Фридмана) какой-либо спекуляцией или игрой, которая в будущем может помочь избежать или снять санкции", – сказал Шпек.
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Как отмечает The Wall Street Journal, для доступа к счетам и переводу денег Фридману понадобится разрешение ЕС, а также Минфина США. Хотя он не находится под американскими санкциями, ограничения были введены в отношении "Альфа-Банка". Источник: https://censor.net/ru/n3366120
ЛАД написав:Если "інтереси Держави" противоречат понятиям чести, то стоит задуматься, надо ли защищать такую Державу. Немцы 80 лет назад тоже "защищали Державу".
Ого. Я прозівав це. Це ви натякаєте, що непотрібно державу захищати? Чи хтось честь замарав? Що саме?
Вы таки прозевали. Другому просто не отвечал бы. Вот что я написал сначала:
Есть понятие "офицерская честь", да и просто "честь". Сейчас как-то об этом многие забыли. Если всё так, как рассказывает Кривонос, то Залужный обязан был вступиться за подчинённого. Независимо от того, чем ему это угрожало. Я бы не подал руки офицеру, который не вступился за подчинённого, выполнявшего его приказ. Да и не только офицеру. Прапорщик, видимо, этого не понимает.
обращении Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский к В.В. Путину о сложении полномочий Президента Российской Федерации”
Уважаемый Владимир Владимирович!... ...Риторика, которую используете вы и ваши подчиненные, на протяжении длительного времени была пронизана нетерпимостью и агрессией, что в конечном итоге фактически отбросило нашу страну в эпоху Холодной войны. Россию опять начали бояться и ненавидеть, мы снова грозим всему миру ядерным оружием. В связи с вышеизложенным, просим: освободить себя от занимаемой должности в связи с тем, что ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели, и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала.