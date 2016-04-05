Российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перевести 1 млрд долларов из своего личного состояния в украинский банк "Альфа-банк", соучредителем которого он является. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это предложение направлено на то, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции.Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.Чиновники США заявили газете, что инициатива Фридмана - одно из тех предложений, которые попавшие под санкции бизнесмены, банки и компании тайно делают властям западных стран, что финансирует восстановление Украины после российского вторжения.Украинский "Альфа-банк" предложил киевским чиновникам разрешить Фридману перевести в банк 1 млрд долларов из своего личного состояния, сообщил председатель наблюдательного совета банка Роман Шпек. Он заявил, что эти деньги пойдут на финансирование проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью.Шпек сообщил, что украинский Альфа-банк направил свое предложение в Национальный банк Украины в июне. При этом он также отрицает, что целью предложения было ослабление санкций."Для нас это действительно важный экономический проект, и мы хотели бы избежать любых спекуляций, что Фридман и его партнеры хотели бы инвестировать миллиард долларов в Украину, чтобы получить что-то в другой стране. Я не считаю это (инициативу Фридмана) какой-либо спекуляцией или игрой, которая в будущем может помочь избежать или снять санкции", – сказал Шпек.Также читайте: Российский олигарх Фридман ведет переговоры о получении гражданства Украины, – глава НАПК НовиковКак отмечает The Wall Street Journal, для доступа к счетам и переводу денег Фридману понадобится разрешение ЕС, а также Минфина США. Хотя он не находится под американскими санкциями, ограничения были введены в отношении "Альфа-Банка". Источник: