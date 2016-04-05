Додано: Суб 10 вер, 2022 09:51

mephala

1. Последний раз - нет дела против Кривоноса. По крайней мене пока.

2. Так что о выступлении конгрессвумен против Ермака?

Вы здесь не требовали доказательств, молчали, когда его поливали грязью. Почему?

Чем Кривонос отличается от Ермака или от Вас, меня, любого другого гражданина Украины?

3. Сегодня Кривонос выступает не как военный, а как политик.

Военный сегодня должен говорить о том, что сделать, чтобы победить врага.

Политик, при том не очень, мягко говоря, ответственный, может разгонять "зраду" и заниматься манипуляциями, говоря о провалах подготовки к войне.

Кривонос регулярно говорит о том, что ничего/мало сделано за 8 лет (да и раньше). Но начиная говорить конкретнее, почему-то упрекает только Зеленского.

Обсуждение подготовки к войне сегодня, действительно, "не на часі".

Уже писал - никакая реально возможная подготовка в последние 2 года не могла сколько-нибудь заметно изменить ситуацию.

Путин готовился к войне минимум 15 лет, а скорее, с самого начала, с момента прихода к власти. При значительно (несравнимо) бОльших ресурсах и возможностях.

4. Обратите внимание, первые 2-3 месяца практически не было никаких лишних разговоров. Все политики жидко обделались и молчали в тряпочку. После отступления росс. войск с севера ожили и начали воевать между собой, а в основном, естественно, с Зеленским за то, чей вклад в победу больше (при том, что победу пока не одержали и до неё, к сожалению, пока что далековато).

Последнее время идёт прямая и открытая атака на президента. Не гнушаются любыми средствами - тут и слухи о противоречиях между Зеленским и Залужным и планировании отставки Залужного, и постоянные разговоры о плохой подготовке к войне, и много чего ещё. Уже доходит чуть ли не до обвинений Зеленского в прямой работе на Россию.

Возможно, это идиотизм наших политиков и "полезных идиотов", которые их поддерживают. Но порой создаётся сильное ощущение, что они играют роль марионеток, а всё это хорошо спланированная спецоперация российских спецслужб.

В любом случае, эти разговоры работают исключительно на пользу России.

5. Не хочу сказать, что во время войны критика власти недопустима. Но критиковать можно и следует сегодняшние действия, принимаемые сегодня законы, а не обсуждать "что было бы, если бы".

И это должна быть именно критика, а не злобные инсинуации.

Кстати, Шарий многое говорил правильно, но мне никогда не нравились его выступления (и практически никогда не слушал) именно из-за того, что его критика выглядела как злобствование.

Критика должна быть направлена на улучшение ситуации, а не на то, чтобы смешать противника с грязью и "опустить" его.



То, что постоянно звучит на форуме со стороны нескольких очень активных пользователей, превращает его порой практически в антиукраинский. Хотя они сами считают себя "истинными патриотами".



Многое ещё мог бы написать. Но, с одной стороны, лень, а с другой стороны, не вижу смысла - практически наверняка удалят, здесь слишком велико влияние "истинных".



P.s. Вот выше как раз пример. Интересно, в каком тихом местечке сидит этот человек и строчит призывы к модерации? Уж точно пишет не из окопа.

А насчёт лечения "лише свинцем, чавуном, голодом, холодом" - так чем он отличается от Сталина и его НКВДистов? Методы "лечения" вполне испытанные.

Это как раз то, что я называл "антироссией". Вроде бы разные цели, но методы те же. Давно известно - крайности сходятся.