Какой то чечен сказал что заманивают наши войска. Вообще то выступ действительно не очень хорошо. Нужно на Изюм срочно развивать наступление. И очень внимательно смотреть на Север.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 09:14
Додано: Суб 10 вер, 2022 09:26
Додано: Суб 10 вер, 2022 09:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вранье зашкаливает:
Додано: Суб 10 вер, 2022 09:28
А тут є модерація?
Чому не банять ватагів?
Дещо про хароших рускіх:
"Дискомфорт и хорошие русские
Нам действительно вас не жалко. И вы отвратительны в своём скулеже. У нас десятки тысяч людей жизни потеряли, а вы скулите скопом, что вам закрыли доступ в Европу. Так может измените что-то в России всем вашим скулящим кодлом, чтоб не терять гешефты былой комфортной жизни.
Тоскливый месседж Сытина - это типичный пример русской интеллигенции от народа с переломанным позвоночником. Оказывается, это Романенко виноват, что она потеряла доступ к тихим улочкам Вильнюса и милым скверикам Брюсселя. Это Романенко, а не они десятилетиями кивали покорно головками, пока Путин стирал в порошок Чечню, топтал Грузию и разлагал Европу коррупцией. Кстати, Европа потому и закрылась.
Жаль, что эти Сытины не погуляли по Буче в начале апреля, когда над городом стоял сладковатый трупный запас разлагающегося мяса в перемежку с гарью. Когда мы вычищали наши квартиры от протухшего мяса в холодильниках и тонн дерьма, которого оставили после себя тупорылые уроды русского мира. А какие незабываемые ощущения были, когда мы осторожно открывали дверцы холодильников или поднимая детские игрушки, под которыми русские солдатики оставляли растяжки на прощание, когда валили из Приирпенья.
И вот мсье Сытин думает, что украинцы теперь должны горевать и сожалеть по поводу того, что у него возник дискомфорт в жизни. Ебн@тые!
Дискомфорт, сука - это когда ты смотришь в глаза украинских солдат без рук и ног в военном госпитале Киева. Всех бы обиженных хороших русских туда на сутки хотя бы привести, чтоб возникло чувство настоящего дискомфорта.
Дискомфорт - это когда ты идёшь по любимому городу, где ты знаешь каждый сантиметр и понимаешь, что теперь это одно большое кладбище. И пройдут годы, но ты на углу Вокзальной и Яблуньской невольно будешь видеть лежащего скрючившегося мужика на велосипеде с потемневшими синими ногтями в клубке разорванных снарядами проводов.
Дискомфорт - это когда любящие люди, целые семьи разорваны разлукой, которая неизвестно когда закончится. А для многих уже и никогда. И все из-за кучки тварей, которая используя звериное нутро русского народа, вечно униженного, вечно живущего в дискомфорте этого унижения и его блевотине, начала безумную войну с украинцами, которые имели «наглость» заявить, что мы не хотим жить с этим звериным шапито.
Потому дискомфорт только начинается, дорогие наши хорошие русские. Привыкайте! И поменяйте хоть что-то в горемычной жизни России, чтоб на на вас перестали смотреть как на волчью стаю. Докажите, что вы не безумная волчья стая скинув Путина и покаявшись за грехи и преступления русского народа, который столетиями причиняет всем своим соседям безумный дискомфорт."
Додано: Суб 10 вер, 2022 09:32
Що за срач під час війни?
Ідейні ватніки відстоюють свою позицію, модерація їм потакає.
Ватнічества лікується лише свинцем, чавуном, голодом, холодом
Додано: Суб 10 вер, 2022 09:51
mephala
1. Последний раз - нет дела против Кривоноса. По крайней мене пока.
2. Так что о выступлении конгрессвумен против Ермака?
Вы здесь не требовали доказательств, молчали, когда его поливали грязью. Почему?
Чем Кривонос отличается от Ермака или от Вас, меня, любого другого гражданина Украины?
3. Сегодня Кривонос выступает не как военный, а как политик.
Военный сегодня должен говорить о том, что сделать, чтобы победить врага.
Политик, при том не очень, мягко говоря, ответственный, может разгонять "зраду" и заниматься манипуляциями, говоря о провалах подготовки к войне.
Кривонос регулярно говорит о том, что ничего/мало сделано за 8 лет (да и раньше). Но начиная говорить конкретнее, почему-то упрекает только Зеленского.
Обсуждение подготовки к войне сегодня, действительно, "не на часі".
Уже писал - никакая реально возможная подготовка в последние 2 года не могла сколько-нибудь заметно изменить ситуацию.
Путин готовился к войне минимум 15 лет, а скорее, с самого начала, с момента прихода к власти. При значительно (несравнимо) бОльших ресурсах и возможностях.
4. Обратите внимание, первые 2-3 месяца практически не было никаких лишних разговоров. Все политики жидко обделались и молчали в тряпочку. После отступления росс. войск с севера ожили и начали воевать между собой, а в основном, естественно, с Зеленским за то, чей вклад в победу больше (при том, что победу пока не одержали и до неё, к сожалению, пока что далековато).
Последнее время идёт прямая и открытая атака на президента. Не гнушаются любыми средствами - тут и слухи о противоречиях между Зеленским и Залужным и планировании отставки Залужного, и постоянные разговоры о плохой подготовке к войне, и много чего ещё. Уже доходит чуть ли не до обвинений Зеленского в прямой работе на Россию.
Возможно, это идиотизм наших политиков и "полезных идиотов", которые их поддерживают. Но порой создаётся сильное ощущение, что они играют роль марионеток, а всё это хорошо спланированная спецоперация российских спецслужб.
В любом случае, эти разговоры работают исключительно на пользу России.
5. Не хочу сказать, что во время войны критика власти недопустима. Но критиковать можно и следует сегодняшние действия, принимаемые сегодня законы, а не обсуждать "что было бы, если бы".
И это должна быть именно критика, а не злобные инсинуации.
Кстати, Шарий многое говорил правильно, но мне никогда не нравились его выступления (и практически никогда не слушал) именно из-за того, что его критика выглядела как злобствование.
Критика должна быть направлена на улучшение ситуации, а не на то, чтобы смешать противника с грязью и "опустить" его.
То, что постоянно звучит на форуме со стороны нескольких очень активных пользователей, превращает его порой практически в антиукраинский. Хотя они сами считают себя "истинными патриотами".
Многое ещё мог бы написать. Но, с одной стороны, лень, а с другой стороны, не вижу смысла - практически наверняка удалят, здесь слишком велико влияние "истинных".
P.s. Вот выше как раз пример. Интересно, в каком тихом местечке сидит этот человек и строчит призывы к модерации? Уж точно пишет не из окопа.
А насчёт лечения "лише свинцем, чавуном, голодом, холодом" - так чем он отличается от Сталина и его НКВДистов? Методы "лечения" вполне испытанные.
Это как раз то, что я называл "антироссией". Вроде бы разные цели, но методы те же. Давно известно - крайности сходятся.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 10 вер, 2022 10:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 вер, 2022 09:57
ЛАД, поймите, "фактовое дело" - это так делается специально, чтобы держать Кривоноса не в статусе подозреваемого, а свидетелем. У свидетеля намного меньше прав в процессе (ему даже защитник не положен, например).
+ следствие по "фактовому делу" не ограничено сроками.
То есть, здесь ГБР наследует худшие практики советских райотделов.
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:00
Посмотрите более давние интервью Кривоноса, скажем, пару лет назад он давал большое интервью Киселеву.
Там он вполне однозначно критиковал Порошенко.
Просто, сейчас, видимо, понял, что те претензии несущественны на фоне нынешних. И это ожидаемо.
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