Какой то чечен сказал что заманивают наши войска. Вообще то выступ действительно не очень хорошо. Нужно на Изюм срочно развивать наступление. И очень внимательно смотреть на Север.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 09:14
Додано: Суб 10 вер, 2022 09:26
Додано: Суб 10 вер, 2022 09:28
А тут є модерація?
Чому не банять ватагів?
Дещо про хароших рускіх:
"Дискомфорт и хорошие русские
Нам действительно вас не жалко. И вы отвратительны в своём скулеже. У нас десятки тысяч людей жизни потеряли, а вы скулите скопом, что вам закрыли доступ в Европу. Так может измените что-то в России всем вашим скулящим кодлом, чтоб не терять гешефты былой комфортной жизни.
Тоскливый месседж Сытина - это типичный пример русской интеллигенции от народа с переломанным позвоночником. Оказывается, это Романенко виноват, что она потеряла доступ к тихим улочкам Вильнюса и милым скверикам Брюсселя. Это Романенко, а не они десятилетиями кивали покорно головками, пока Путин стирал в порошок Чечню, топтал Грузию и разлагал Европу коррупцией. Кстати, Европа потому и закрылась.
Жаль, что эти Сытины не погуляли по Буче в начале апреля, когда над городом стоял сладковатый трупный запас разлагающегося мяса в перемежку с гарью. Когда мы вычищали наши квартиры от протухшего мяса в холодильниках и тонн дерьма, которого оставили после себя тупорылые уроды русского мира. А какие незабываемые ощущения были, когда мы осторожно открывали дверцы холодильников или поднимая детские игрушки, под которыми русские солдатики оставляли растяжки на прощание, когда валили из Приирпенья.
И вот мсье Сытин думает, что украинцы теперь должны горевать и сожалеть по поводу того, что у него возник дискомфорт в жизни. Ебн@тые!
Дискомфорт, сука - это когда ты смотришь в глаза украинских солдат без рук и ног в военном госпитале Киева. Всех бы обиженных хороших русских туда на сутки хотя бы привести, чтоб возникло чувство настоящего дискомфорта.
Дискомфорт - это когда ты идёшь по любимому городу, где ты знаешь каждый сантиметр и понимаешь, что теперь это одно большое кладбище. И пройдут годы, но ты на углу Вокзальной и Яблуньской невольно будешь видеть лежащего скрючившегося мужика на велосипеде с потемневшими синими ногтями в клубке разорванных снарядами проводов.
Дискомфорт - это когда любящие люди, целые семьи разорваны разлукой, которая неизвестно когда закончится. А для многих уже и никогда. И все из-за кучки тварей, которая используя звериное нутро русского народа, вечно униженного, вечно живущего в дискомфорте этого унижения и его блевотине, начала безумную войну с украинцами, которые имели «наглость» заявить, что мы не хотим жить с этим звериным шапито.
Потому дискомфорт только начинается, дорогие наши хорошие русские. Привыкайте! И поменяйте хоть что-то в горемычной жизни России, чтоб на на вас перестали смотреть как на волчью стаю. Докажите, что вы не безумная волчья стая скинув Путина и покаявшись за грехи и преступления русского народа, который столетиями причиняет всем своим соседям безумный дискомфорт."
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:03
Ще дещо про хароших рускіх.
Взагалі то колись хтось сказав:"Вбивайте всіх! Господь Бог розбереться, де свої!"
"Хорошие русские и пустота
Alexander Sytin продолжает стенания по поводу судьбы хороших русских, обнажая их нравственную пустоту. Читайте скрины, а ниже мой ответ.
Как мне может быть стыдно за вашу инфантильность? Ну и это мычание про какую-то там старапольскость Украины. Именно поэтому нам вас не жалко. Потому что даже в своем бесхребетном оппозиционном шепоте, вы смотрите на Украину как нечто второстепенное. Однако, этот вой вдвойне забавно слышать от представителя вечно изнасилованного царями русского народа. Наша мстительность связана с тем, что вы с кондочка вторглись в нашу страну здесь и сейчас. И когда вы что-то говорите, что коллективная ответственность ее про вас, то и каждый украинец может спросить вас: А мы причём? Почему украинцы должны коллективно страдать из-за фантазий вашего бесноватого фюрера, которого поддерживают три четвёртых населения? Сегодня по Харькову беспорядочно били из РСЗО. Где же ваш вой по этому поводу? В чем виноваты харьковчане, чей город уничтожают каждый день? За чей индивидуальный грех это делают?
Вы смешны в своём скулёже. Потому что в России даже на скулёж нужна санкция. И если нет санкции, то вы блеете, что в России это запрещено. Это как если бы в 2014 году нам Янукович сказал: Мы в Европу не идём, закройте рты! А украинцы такие: О, ну ок. Раз президент сказал, то так и быть. Но украинцы так не сделали. Они погнали Януковича. Потому мы можем ездить в Европу и мы уже свои для Европы. Ибо Европа сама выгоняла своих безумцев. Это суть Европы - избавляться от тиранов. Потому раболепных россиян гонят из Европы. Они несут с собой рабство, приписывая другим народам то дерьмо, которое несут в себе. Наша же месть и желание возмездия справедливо. Не мы, а вы отрицаете наше право на жизнь. Не мы, а вы вторглись к нам. Не мы, а вы каждый день обстреливаете наши города ракетами. Потому не вам, а нам определять, кого из вас впускать в западный мир, а кому давать пинка под зад. И вой на мокшанских болотах нам сладок и приятен. И это малая толика того, что вам предстоит еще пережить. Ибо Украина будет мстить долго и беспощадно. Не за мифические времена Хмельницкого, а за горы трупов на улицах Мариуполя, Бучи, Мощуна. За наших лучших товарищей, что погибли и гибнут каждый день, чтобы в Украину не просочилась ваше раболепие, бессилие перед властью и беспощадный идиотизм, отрицающий жизнь."
Додано: Суб 10 вер, 2022 11:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Завтра будет, как 200 дней сначала "сво на Украине". За это время наша Ненька существует, армия работает... Всё это говорит о том, что высшее командование понимает ситуацию войны адекватно и принимает правильные решения.
У россиян со вчера происходит сбой в их мышлении и помойке надо же как-то объясниться )))
Верим ВСУ, молимся за них и притягиваем желанный для нашої Неньки исход.
С бухты барахты такое не планировалось. IMHO. Как по мне, то информация проверялась несколько раз, учитывались многие моменты и т. п. С учётом текущая результата, руководство не ошиблось и надеюсь, что результат будет только нам на руку.
Спустя пару минут после твоего сообщения уже начали появляться про Изюм. Этот момент говорит о том, что тактика выбрана правильно )
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