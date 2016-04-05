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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2211221222132214>
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 09:26

  otg написав:
  vitaliian написав:1
Какой то чечен сказал что заманивают наши войска. Вообще то выступ действительно не очень хорошо. Нужно на Изюм срочно развивать наступление. И очень внимательно смотреть на Север.

Что что, а во внезапность не верю. Сколько там спутников и разведок работает ?
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 09:28

А тут є модерація?
Чому не банять ватагів?

Дещо про хароших рускіх:
"Дискомфорт и хорошие русские

Нам действительно вас не жалко. И вы отвратительны в своём скулеже. У нас десятки тысяч людей жизни потеряли, а вы скулите скопом, что вам закрыли доступ в Европу. Так может измените что-то в России всем вашим скулящим кодлом, чтоб не терять гешефты былой комфортной жизни.

Тоскливый месседж Сытина - это типичный пример русской интеллигенции от народа с переломанным позвоночником. Оказывается, это Романенко виноват, что она потеряла доступ к тихим улочкам Вильнюса и милым скверикам Брюсселя. Это Романенко, а не они десятилетиями кивали покорно головками, пока Путин стирал в порошок Чечню, топтал Грузию и разлагал Европу коррупцией. Кстати, Европа потому и закрылась.

Жаль, что эти Сытины не погуляли по Буче в начале апреля, когда над городом стоял сладковатый трупный запас разлагающегося мяса в перемежку с гарью. Когда мы вычищали наши квартиры от протухшего мяса в холодильниках и тонн дерьма, которого оставили после себя тупорылые уроды русского мира. А какие незабываемые ощущения были, когда мы осторожно открывали дверцы холодильников или поднимая детские игрушки, под которыми русские солдатики оставляли растяжки на прощание, когда валили из Приирпенья.

И вот мсье Сытин думает, что украинцы теперь должны горевать и сожалеть по поводу того, что у него возник дискомфорт в жизни. Ебн@тые!

Дискомфорт, сука - это когда ты смотришь в глаза украинских солдат без рук и ног в военном госпитале Киева. Всех бы обиженных хороших русских туда на сутки хотя бы привести, чтоб возникло чувство настоящего дискомфорта.

Дискомфорт - это когда ты идёшь по любимому городу, где ты знаешь каждый сантиметр и понимаешь, что теперь это одно большое кладбище. И пройдут годы, но ты на углу Вокзальной и Яблуньской невольно будешь видеть лежащего скрючившегося мужика на велосипеде с потемневшими синими ногтями в клубке разорванных снарядами проводов.

Дискомфорт - это когда любящие люди, целые семьи разорваны разлукой, которая неизвестно когда закончится. А для многих уже и никогда. И все из-за кучки тварей, которая используя звериное нутро русского народа, вечно униженного, вечно живущего в дискомфорте этого унижения и его блевотине, начала безумную войну с украинцами, которые имели «наглость» заявить, что мы не хотим жить с этим звериным шапито.

Потому дискомфорт только начинается, дорогие наши хорошие русские. Привыкайте! И поменяйте хоть что-то в горемычной жизни России, чтоб на на вас перестали смотреть как на волчью стаю. Докажите, что вы не безумная волчья стая скинув Путина и покаявшись за грехи и преступления русского народа, который столетиями причиняет всем своим соседям безумный дискомфорт."
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:03

Ще дещо про хароших рускіх.
Взагалі то колись хтось сказав:"Вбивайте всіх! Господь Бог розбереться, де свої!"

"Хорошие русские и пустота

Alexander Sytin продолжает стенания по поводу судьбы хороших русских, обнажая их нравственную пустоту. Читайте скрины, а ниже мой ответ.

Как мне может быть стыдно за вашу инфантильность? Ну и это мычание про какую-то там старапольскость Украины. Именно поэтому нам вас не жалко. Потому что даже в своем бесхребетном оппозиционном шепоте, вы смотрите на Украину как нечто второстепенное. Однако, этот вой вдвойне забавно слышать от представителя вечно изнасилованного царями русского народа. Наша мстительность связана с тем, что вы с кондочка вторглись в нашу страну здесь и сейчас. И когда вы что-то говорите, что коллективная ответственность ее про вас, то и каждый украинец может спросить вас: А мы причём? Почему украинцы должны коллективно страдать из-за фантазий вашего бесноватого фюрера, которого поддерживают три четвёртых населения? Сегодня по Харькову беспорядочно били из РСЗО. Где же ваш вой по этому поводу? В чем виноваты харьковчане, чей город уничтожают каждый день? За чей индивидуальный грех это делают?

Вы смешны в своём скулёже. Потому что в России даже на скулёж нужна санкция. И если нет санкции, то вы блеете, что в России это запрещено. Это как если бы в 2014 году нам Янукович сказал: Мы в Европу не идём, закройте рты! А украинцы такие: О, ну ок. Раз президент сказал, то так и быть. Но украинцы так не сделали. Они погнали Януковича. Потому мы можем ездить в Европу и мы уже свои для Европы. Ибо Европа сама выгоняла своих безумцев. Это суть Европы - избавляться от тиранов. Потому раболепных россиян гонят из Европы. Они несут с собой рабство, приписывая другим народам то дерьмо, которое несут в себе. Наша же месть и желание возмездия справедливо. Не мы, а вы отрицаете наше право на жизнь. Не мы, а вы вторглись к нам. Не мы, а вы каждый день обстреливаете наши города ракетами. Потому не вам, а нам определять, кого из вас впускать в западный мир, а кому давать пинка под зад. И вой на мокшанских болотах нам сладок и приятен. И это малая толика того, что вам предстоит еще пережить. Ибо Украина будет мстить долго и беспощадно. Не за мифические времена Хмельницкого, а за горы трупов на улицах Мариуполя, Бучи, Мощуна. За наших лучших товарищей, что погибли и гибнут каждый день, чтобы в Украину не просочилась ваше раболепие, бессилие перед властью и беспощадный идиотизм, отрицающий жизнь."
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Какой то чечен сказал что заманивают наши войска.
Завтра будет, как 200 дней сначала "сво на Украине". За это время наша Ненька существует, армия работает... Всё это говорит о том, что высшее командование понимает ситуацию войны адекватно и принимает правильные решения.
У россиян со вчера происходит сбой в их мышлении и помойке надо же как-то объясниться )))
Верим ВСУ, молимся за них и притягиваем желанный для нашої Неньки исход.

  otg написав:Вообще то выступ действительно не очень хорошо.
С бухты барахты такое не планировалось. IMHO. Как по мне, то информация проверялась несколько раз, учитывались многие моменты и т. п. С учётом текущая результата, руководство не ошиблось и надеюсь, что результат будет только нам на руку.

  otg написав:Нужно на Изюм срочно развивать наступление. И очень внимательно смотреть на Север.
Спустя пару минут после твоего сообщения уже начали появляться про Изюм. Этот момент говорит о том, что тактика выбрана правильно )
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:39

Техніка з «V» під москвою.
Після того, як 8 вересня група депутатів Ломоносовького округу санкт-петербурга звернулась до путіна з вимогою скласти повноваження, військова техніка почала підтягуватись до москви.
Рух на МКАД перекритий військовими, стверджує автор відео. Принаймні, місцями.
Чекаємо на новини про державний переворот в кремлі?

Наши взяли Изюм...
⚡️террорист гиркин подтверждает, что рашисты спешно оставили Изюм. Теперь пора за арбузами в Херсон!

На пункте пропуска пески под логачевкой (белгородская область) критическая ситуация — количество пытающихся с**баться коллаборантов и пособников русни просто запредельное. Бегут из Харьковской области, бегут из Бердянска и Херсона, и из Донецка в том числе
Детали: бегут те, кто получал российские паспорта.
Бегут те, кто сотрудничал с оккупантами и выдавал семьи участников АТО.
Бегут те, кто поверил, что россия пришла на территорию Украины навсегда.
Бегите, суки.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 12:17

  edvardd написав:Детали: бегут те, кто получал российские паспорта.
Бегут те, кто сотрудничал с оккупантами и выдавал семьи участников АТО.
Бегут те, кто поверил, что россия пришла на территорию Украины навсегда.
Бегите, суки.


Це просто клас. Чим більше сміття вимететься на расєю, ти вільніше можна бути дихати на звільнених територіях. На жаль, це не значить, частина менш активного, антиукраїнського сміття не залишиться в східній Україні. Проте найбільш активна частина колаборантів вже буде відсутня, що суттєво поліпшить генетику регіону.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 12:19

Здесь - https://liveuamap.com/uk/2022/10-september-russian-troops-have-fled-izium-abandoning-equipment - пишут такое:
42 хвилини тому
Російські Telegram-канали повідомляють, що ЗС РФ втекли з Лиману

годину тому
Російські війська втекли з Ізюма, покинувши техніку, - повідомлення

2 години тому
ЗСУ звільнили Куп'янськ від російської окупації - чиновниця

Правда, источники так себе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 12:27

  adeges написав:
  edvardd написав:Детали: бегут те, кто получал российские паспорта.
Бегут те, кто сотрудничал с оккупантами и выдавал семьи участников АТО.
Бегут те, кто поверил, что россия пришла на территорию Украины навсегда.
Бегите, суки.


Це просто клас. Чим більше сміття вимететься на расєю, ти вільніше можна бути дихати на звільнених територіях. На жаль, це не значить, частина менш активного, антиукраїнського сміття не залишиться в східній Україні. Проте найбільш активна частина колаборантів вже буде відсутня, що суттєво поліпшить генетику регіону.

Привыкайте жить с разными людьми. И не надо о генетике.
Кстати, к Вашему сведению, генетическое разнообразие обеспечивает лучшую выживаемость вида.
И "одна страна, один фюрер, один народ" не наш лозунг. "Единомыслие" насаждается диктаторскими режимами - Гитлер, Сталин.
Хватит уже наезжать на восток.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:03

  ЛАД написав:И "одна страна, один фюрер, один народ" не наш лозунг. "Единомыслие" насаждается диктаторскими режимами - Гитлер, Сталин.
Хватит уже наезжать на восток.

И этот человек поддерживает также единый телемарафон и выбрасывание из эфира 3-х каналов :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД, взяв под контроль Купянск, который своего рода служил основной артерией поставок для Изюма и северной части Донецкой области (Святогорска, Лимана, Ямполя и т. п.), указанные территории будет очень сложно или нелогично удерживать в какой-то степени. Возможно, их форсировать не будут, но там точно будет русьне тяжело.
Это моё мнение и понимание.
Howl
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