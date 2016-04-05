Додано: Суб 10 вер, 2022 10:03

Ще дещо про хароших рускіх.

Взагалі то колись хтось сказав:"Вбивайте всіх! Господь Бог розбереться, де свої!"



"Хорошие русские и пустота



Alexander Sytin продолжает стенания по поводу судьбы хороших русских, обнажая их нравственную пустоту. Читайте скрины, а ниже мой ответ.



Как мне может быть стыдно за вашу инфантильность? Ну и это мычание про какую-то там старапольскость Украины. Именно поэтому нам вас не жалко. Потому что даже в своем бесхребетном оппозиционном шепоте, вы смотрите на Украину как нечто второстепенное. Однако, этот вой вдвойне забавно слышать от представителя вечно изнасилованного царями русского народа. Наша мстительность связана с тем, что вы с кондочка вторглись в нашу страну здесь и сейчас. И когда вы что-то говорите, что коллективная ответственность ее про вас, то и каждый украинец может спросить вас: А мы причём? Почему украинцы должны коллективно страдать из-за фантазий вашего бесноватого фюрера, которого поддерживают три четвёртых населения? Сегодня по Харькову беспорядочно били из РСЗО. Где же ваш вой по этому поводу? В чем виноваты харьковчане, чей город уничтожают каждый день? За чей индивидуальный грех это делают?



Вы смешны в своём скулёже. Потому что в России даже на скулёж нужна санкция. И если нет санкции, то вы блеете, что в России это запрещено. Это как если бы в 2014 году нам Янукович сказал: Мы в Европу не идём, закройте рты! А украинцы такие: О, ну ок. Раз президент сказал, то так и быть. Но украинцы так не сделали. Они погнали Януковича. Потому мы можем ездить в Европу и мы уже свои для Европы. Ибо Европа сама выгоняла своих безумцев. Это суть Европы - избавляться от тиранов. Потому раболепных россиян гонят из Европы. Они несут с собой рабство, приписывая другим народам то дерьмо, которое несут в себе. Наша же месть и желание возмездия справедливо. Не мы, а вы отрицаете наше право на жизнь. Не мы, а вы вторглись к нам. Не мы, а вы каждый день обстреливаете наши города ракетами. Потому не вам, а нам определять, кого из вас впускать в западный мир, а кому давать пинка под зад. И вой на мокшанских болотах нам сладок и приятен. И это малая толика того, что вам предстоит еще пережить. Ибо Украина будет мстить долго и беспощадно. Не за мифические времена Хмельницкого, а за горы трупов на улицах Мариуполя, Бучи, Мощуна. За наших лучших товарищей, что погибли и гибнут каждый день, чтобы в Украину не просочилась ваше раболепие, бессилие перед властью и беспощадный идиотизм, отрицающий жизнь."